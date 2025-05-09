الدويري: الاستهداف الإسرائيلي يركز على الأعيان المدنية في اليمن

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، أن الضربات الإسرائيلية في اليمن تركز على الأعيان المدنية، خلافا للضربات الأميركية التي استهدفت القدرات العسكرية لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

وأوضح خلال فقرة التحليل العسكري أن جميع الضربات الإسرائيلية منذ بدايتها وحتى أحدث استهداف، لم تُوجَّه نحو منصات إطلاق أو معسكرات أو مخازن سلاح، بل صوبَ بنى تحتية مدنية، الأمر الذي يكشف نمطا مختلفا في طبيعة الأهداف ومقاصد التصعيد.

وأشار الدويري إلى أن قائمة الأهداف الإسرائيلية شملت ميناء الحديدة، مطار صنعاء، مصنعَي إسمنت في الحديدة وعمران، إضافة إلى محطات ومخازن الوقود، فضلًا عن شبكات ومحطات الكهرباء، وهو ما يؤشر إلى إستراتيجية قائمة على الإضرار والتجويع والحرمان.

وربط اللواء هذا النهج بضعف الاستخبارات الإسرائيلية في رصد نشاطات الحوثيين، قائلا إن "بنك الأهداف لدى إسرائيل غير دقيق، وربما لا تملك القدرة على تحديد مواقع حيوية ذات طبيعة عسكرية، ما يدفعها إلى ضرب ما هو متاح ومكشوف".

استمرار المواجهة

وفي ظل هذا التركيز المكثف على البنى التحتية، أكد الدويري أن إسرائيل فشلت في تحقيق الهدف الأساسي لهذه الضربات، والمتمثل في وقف الهجمات الصاروخية الحوثية على العمق الإسرائيلي.

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وأورد أرقاما محددة في هذا السياق، مشيرا إلى تنفيذ نحو 1200 طلعة جوية أميركية، بعضها بمشاركة بريطانية، دون أن ينجح ذلك في وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه الإستراتيجية.

وأوضح أن جماعة أنصار الله نجحت في الحفاظ على قدراتها الهجومية رغم هذا الضغط الجوي الكبير، بدليل أنها ردّت بعد خطاب زعيمها عبد الملك الحوثي، بإطلاق صاروخ باتجاه مطار بن غوريون وطائرة مسيّرة نحو يافا، مؤكدا أن الرسالة وصلت سواء أصابت أهدافها أم لا.

توسع دائرة الاستهداف

وفي قراءة مستقبلية لمسار المواجهة، حذّر الدويري من أن تصعيد الهجمات على الأعيان المدنية قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، مضيفًا: "حين تدمر إسرائيل مطار صنعاء، هل سيرد الحوثي باستهداف مطارات أو محطات طاقة إسرائيلية؟".

وتوقّع استمرار الحوثيين في إطلاق الهجمات رغم الضربات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدا أن إسرائيل لن تتمكن من كبحهم بسهولة، وأن النجاح في إيصال صاروخ واحد إلى محيط مطار بن غوريون سيكون له كلفة سياسية وعسكرية باهظة.