موسكو– تحيي روسيا غدا الجمعة الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفياتي السابق على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وسط تساؤل الكثيرين عن سبب الاحتفال بيوم النصر في روسيا في التاسع من مايو/أيار، بينما تحتفي به بلدان أخرى، شاركت في الحرب، في الثامن من الشهر نفسه.

وما يعلمه الكثيرون أنه قبل استسلام ألمانيا، تم التوقيع على بروتوكول أولي ليلة الثامن من مايو/أيار عام 1945، بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا، ينص على وقف الجيش الألماني عملياته العسكرية على كافة الجبهات اعتبارا من ذلك التاريخ.

وبعد ذلك مباشرة، سارعت الصحف الأميركية والبريطانية إلى إعلان استسلام الجيش الألماني للحلفاء في التاريخ المحدد. وتم بمشاركة مندوبي وسائل الإعلام وقوات الحلفاء والقوات السوفياتية، التوقيع على وثيقة الاستسلام غير المشروط لألمانيا في برلين ليلة الثامن-التاسع من مايو/أيار.

الاستعدادات والتوقيت

وبدأت المراسم عند منتصف ليل التاسع من مايو/أيار وانتهت الساعة 00:43 بعد منتصف الليل، وكانت المفارقة أن وقت الاستسلام المشار إليه في الوثيقة كان الثامن من مايو/أيار، الساعة 23:01 بتوقيت برلين، ولكن بما أن موسكو تتقدم ساعة واحدة عنه، فإن إعلان النصر النهائي على ألمانيا جرى اعتباره من وجهة النظر السوفياتية في التاسع من مايو/أيار.

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ومنذ الاحتفال بالنصر لأول مرة في الساحة الحمراء في موسكو عام 1945 وحتى الآن، لا يعتبر الاحتفال مكتملا من دون العرض العسكري المركزي في المكان ذاته، والذي غالبا ما يكون فرصة لاستعراض القوى العسكرية ورفع الروح المعنوية وتوجيه الرسائل السياسية.

ومنذ مطلع أبريل/نيسان الماضي تجري معظم التدريبات استعدادا للعرض في قرية ألابينو بمقاطعة موسكو، ومن هناك تنطلق المعدات العسكرية على طول الطريق المخطط لها إلى الساحة الحمراء في وسط العاصمة.

ويبدأ العرض العسكري رسميا عند 10:00 بالتوقيت المحلي ويستمر لساعتين، ولا يُسمح بدخول المدرَّجات المحيطة بالمنصة الرسمية إلا لحاملي الدعوات الخاصة، أما سكان العاصمة والسياح فسيشاهدون المعدات العسكرية وهي في طريقها إلى الساحة الرئيسية.

برا وجوا

ويتضمن برنامج العرض عدة أجزاء رئيسية؛ أولها تشكيل احتفالي لمختلف فروع القوات المسلحة والقوات الجوية، وتحية من الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين.

يلي ذلك عرض للمعدات العسكرية، بما فيها تلك التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، إضافة لأحدث أنواع الأسلحة الجديدة، بينها مركبات مدرعة وطائرات هجومية مسيّرة وأنظمة صواريخ "إسكندر-إم"، وأنظمة الدفاع الجوي "إس-400″، وأنظمة الصواريخ الإستراتيجية "يارس".

ولم يُكشف بعد، ما إذا كان سيتم عرض قاذفة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى "أوريشنيك" المتنقلة في الساحة الحمراء، كما سيشمل العرض العسكري الأسلحة والتقنيات المستخدمة في الحرب مع أوكرانيا، وتلك التي تم الاستيلاء عليها من قواتها.

إضافة إلى ذلك سيكشف -لأول مرة خلال العرض- عن الأسلحة والمعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها وجلبت خصيصا إلى موسكو من مناطق القتال في أوكرانيا، بينها دبابات أبرامز الأميركية ودبابة ليوبارد 2 الألمانية، وناقلات الجند المدرعة من طراز إنترناشونال ماكس برو بلس، وغيرها.

وحسب التوقعات، ستسمح الظروف الجوية في موسكو بإقامة العرض الجوي من موكب النصر في التاسع من مايو/أيار، حيث نُظِّمت أوائل الشهر الحالي "بروفات" للعرض، شوهدت خلالها طائرات مقاتلة ومروحيات مختلفة وهي تحلق فوق العاصمة.

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ومن المتوقع أيضا، تحليق طائرات حاملة الصواريخ الإستراتيجية من طراز "تو-160" و"تو -95 إم إس"، إضافة لطائرات التزود بالوقود والنقل العسكري والهليكوبتر الهجومية، فضلا عن نماذج الطائرات الحديثة الأخرى.

وستحلق الطائرات والمروحيات على ارتفاع يتراوح بين 180 إلى 550 مترا بسرعة تصل إلى 550 كيلومترا في الساعة، حيث ستصطف في تشكيلات استعراضية ليتاح مشاهدتها من نقاط مختلفة في موسكو.

تشديدات أمنية

وتأتي إقامة فعاليات "يوم النصر" هذا العام، وسط أجواء سياسية وأمنية متوترة بسبب الحرب مع أوكرانيا، ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراح بوتين وقف إطلاق النار لـ3 أيام تزامنا مع حلول التاسع من مايو/أيار، وإصراره -بدلا من ذلك- على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وقال نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، إن "كييف تبذل كل ما في وسعها لتقليل وصول القادة الأجانب للمشاركة في الاحتفالات".

وكان زيلينسكي صرَّح أن بلاده لا تستطيع ضمان سلامة الزعماء الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور عرض النصر، كما ألمح رئيس مكتبه أندريه يرماك، إلى توجيه ضربات ضد موسكو في التاسع من مايو/أيار.

ويتوقع أن تشدد الإجراءات الأمنية المحيطة بفعاليات هذا العام، وربما غير مسبوقة، بفعل تهديدات بـ"تعكير" أجواء الاحتفالات.

وعلى أساس ذلك، أعلنت مصادر رسمية روسية الجهوزية الكاملة لأجهزة الأمن والشرطة ووزارة الدفاع، وتفعيل منظومات الدفاع الجوي ووسائل أخرى، كإجراءات وقائية عملياتية عشية الاحتفالات بعيد النصر، ونشر قوات الدفاع الجوي في الاتجاهات المحتملة للهجوم على العاصمة.

ومن المحتمل كذلك، فرض قيود على الوصول إلى الإنترنت في موسكو لضمان سلامة الفعاليات الاحتفالية، وفق ما أعلنت الهيئة الموحدة للوقاية من حالات الطوارئ والقضاء عليها.