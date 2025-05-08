في ذكراها الـ80.. الحرب العالمية الثانية مأساة التاريخ المعاصر الأكثر دموية

تمر هذه الأيام الذكرى الثمانين لانتصار معسكر الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على ما يسمى دول المحور بقيادة ألمانيا النازية، وهي تعد أكثر الحروب دموية في التاريخ البشري.

كان لزعيم الحزب النازي، أدولف هتلر، حينها أطماع توسعية لا حدود لها، حيث سعى لتحويل ألمانيا إلى إمبراطورية كبرى وأطلق عليها لقب "الرايخ الثالث" مستلهما من مصطلح الرايخ الذي كان يطلق على الإمبراطورية الرومانية التي استمرت حوالي 9 قرون (911 ـ 1806) لكن لم تدم دولته التي حلم بها أكثر من 12 عامًا.

وانتهت الحرب عام 1945، لكن آثارها ما زالت شاهدة على واحدة من أفظع الجرائم التي عرفتها البشرية، فمن معسكرات الاعتقال إلى القصف النووي، تركت الحرب إرثا من الألم والمعاناة لم يُمح من الذاكرة.

وبهذا التقرير، نسلط الضوء على التداعيات الإنسانية للحرب، عبر قصص الناجين وأرقام الضحايا، وكيف شكلت السنوات الست ملامح العالم الحديث، بكل ما تحمله من جراح لم تندمل.

الحرب في سطور

بدأ هتلر تنفيذ مخططاته لتحقيق أطماعه التوسعية في الأول من سبتمبر/أيلول 1939، حيث قصفت القوات الألمانية بولندا واجتاحتها، وبعدها دخلت فرنسا وبريطانيا أيضًا الحرب ضد ألمانيا لتنغمس أوروبا في جحيم.

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لقد انخرطت كل القوى العالمية حينها في الحرب، وانقسم العالم إلى معسكرين: دول المحور وتضم ألمانيا وإيطاليا واليابان، ومعسكر الحلفاء ويشمل الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا وأستراليا والصين وأغلب الدول الأوروبية.

وحققت دول المحور بعض الانتصارات في البداية، فسيطرت القوات الألمانية على فرنسا وأغلب دول أوروبا الشرقية وأجزاء من الاتحاد السوفياتي. وحققت اليابان انتصارات واسعة على الصين وسيطرت على مناطق واسعة من آسيا والمحيط الهادي.

لكن مع نهاية عام 1942، بدأت انتصارات دول الحلفاء وتمت استعادة الأراضي التي احتلتها ألمانيا تدريجيا بما في ذلك فرنسا. وفي أوروبا الشرقية حقق الجيش الأحمر انتصارا تاريخيا في ستالينغراد ليتمكن من طرد الألمان من الاتحاد السوفياتي، ثم من أوروبا الوسطى قبل أن يحسم معركة برلين ربيع عام 1945، وفي 8 مايو/أيار 1945 استسلمت ألمانيا دون قيد أو شرط بعد انتحار هتلر.

وفي آسيا، استعاد الجيش الأميركي زمام المبادرة منذ صيف عام 1942، لكن الأمر استغرق 3 سنوات أخرى من القتال بفعل شراسة مقاومة اليابانيين الذين لم يستسلموا إلا بعد أن تعرضوا للقصف النووي الوحيد في التاريخ، حيث ألقت الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في 6 و9 أغسطس/آب 1945.

التكلفة البشرية للحرب العالمية الثانية

لعبت الطائرات دورًا رئيسيًا في الصراع، حيث أودى القصف الإستراتيجي للمراكز السكنية بحياة ملايين الأشخاص، ومن ذلك القنبلتان الذرِّيتان اللَّتان أُلقيتا على هيروشيما وناغازاكي، كما فني عشرات الملايين من الناس بسبب المجازر والجوع والأمراض.

وتذهب التقديرات من مصادر مختلفة إلى أن هذه الحرب راح ضحيتها ما بين 50 و85 مليون قتيل غالبيتهم من المدنيين، يضاف إلى هذا العدد عشرات الملايين من الجرحى والمشوهين.

وشهدت الحرب تعديات خطيرة على حقوق الإنسان، فبالإضافة إلى قتل الملايين من المدنيين الأبرياء، عرف الصراع أصناف التعذيب والإعدامات واعتقل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وارتكبت إبادات جماعية بحق العديد من الشعوب، كما استخدم النازيون آلاف الأشخاص عبيدا لديهم.

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وفي نهاية الحرب، كانت هناك مأساة من نوع آخر تتعلق بعشرات الملايين من اللاجئين المشردين، وقد قدرت بعض الدراسات أن الحرب العالمية الثانية تسببت في نزوح حوالي 200 مليون شخص في أوروبا وآسيا، 100 مليون منهم في الصين وحدها.

معسكر رافنسبروك.. مقتلة جماعية

في تقرير لقناة "تي في 5" الفرنسية بعنوان "أمهات المخيم في ذكرى أطفال رافنسبروك" استنطق التقرير بعض الناجين ممن ولدوا داخل معسكر الاعتقال، الواقع على بعد 80 كيلومترًا شمال برلين، وهو أكبر معسكر اعتقال نازي مخصص للنساء والأطفال.

تقول الألمانية إنجلور بروشنو، التي ولدت في أبريل/نيسان 1944، إن المعسكر احتجزت فيه أكثر من 130 ألف امرأة، توفي منهن حوالي 30 ألفا أثناء احتجازهن بسبب القتل أو الجوع أو المرض، وكانت الحوامل يتعرضن للإجهاض بالحقن القاتلة، ومن استطاعت إخفاء حملها يقتل طفلها فور اكتشافه، وقد كان الأطفال حديثو الولادة يقتلون خنقا أو حرقا أو إغراقا.

وتقول البولندية واليريا بيتش، والدة الطفل ميكولاي المولود في 25 مارس/آذار 1945، وكانت ضمن أكبر قافلة من الحوامل التي وصلت بعد انتفاضة وارسو في أغسطس/آب 1944 "لقد عذبت النساء حتى الموت في بعض الأحيان وتعرضن للأوبئة، وشخصيا تعرضت للضرب والركل على الرغم من حملي المتقدم، وإضافة إلى ذلك كنا نعمل لمدة تتراوح بين 12 و14 ساعة يومياً في دفع العربات، وحمل الطوب، وخياطة الزي الرسمي".

وتروي الجندية الفرنسية مادلين أيلمر روبين في كتابها "لقد وهبتُ الحياة في معسكر الموت" أنها أنجبت سرا وبمساعدة سجينات ابنتها سيلفي في 21 مارس/آذار 1945 في "غرفة صغيرة ضيقة، عبارة عن ممر، لا يوجد ماء، ولا مرحاض، ولا كهرباء، لا شيء سوى شمعة على الأرض".

وتقول الفرنسية ماري شومبارت إنه ابتداءً من سبتمبر/أيلول 1944، تم تجميع العديد من الأطفال حديثي الولادة في غرفة وكان متوسط ​​أعمارهم حوالي 3 أشهر، وكانت الفئران تقضم أصابع الأطفال المحصورون بمفردهم، كما مات معظمهم بسبب الجوع والأمراض والبرد الذي وصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

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ويوضح التقرير أن قليلات من نساء المعتقل تمكنّ من إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، وفي معظم الأحيان إما يموت الطفل أو تموت الأم أو تمنع من الوصول إلى طفلها لإرضاعه.

يقول الفرنسي جان كلود باسرات -الذي وُلِد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1944- إنه نجا بفضل كرم بعض السجينات في المزرعة التي كانت والدته تعمل فيها، حيث أرضعته امرأة غجرية رومانية وأخرى روسية، فقدتا طفليهما للتو.

وينقل التقرير عن الشاهدة ماري خوسيه أن الأطفال سرعان ما يصبحون مثل كبار السن مع بشرة متجعدة، وبطون منتفخة، ووجوه مثلثة، ويعانون من الإسهال الأخضر.

وبداية عام 1945، ساءت الأوضاع، حيث تم قصف معسكر رافنسبروك بالغاز وبلغ عدد ضحاياه حوالي 6 آلاف، وبعدها تم إرسال الآلاف من النساء والأطفال إلى معسكرات أخرى.

وكانت النساء تخفين الأطفال في تنانيرهن أثناء صعود الحافلات، كما وقع مع سيلفي أيلمر، واضطر أطفال آخرون (كما هو حال إنجلور بروشنو) للسير مع أمهاتهن في "مسيرة الموت" التي امتدت لمسافة 60 كيلومترًا، حيث أجبر النازيون سجناءهم على السير عندما اقترب الجنود السوفيات لنقلهم إلى معسكرات أخرى في ألمانيا والنمسا.

جرائم الأميركيين أعظم مسكوت عنه

في تقرير بعنوان "المحظور الأكبر في الحرب العالمية الثانية" أوردت الكاتبة الفرنسية إيزابيل مورجير أن المئات -إن لم يكن الآلاف- من الفرنسيات تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الأميركيين في جرم ظل مسكوتا عنه، ويكشف أن ليوم النصر أيضا جانبه المظلم.

وتوضح إيزابيل أن الجميع تقريبا يعلم أنه في 6 يونيو/حزيران 1944 نزل 156 ألف جندي أميركي وبريطاني وفرنسي على شواطئ نورماندي الفرنسية لتحرير فرنسا من قبضة النازية، لكن ما ليس معلوما لدى كثيرين أنه بعد بضعة أشهر وتحديدا في أكتوبر/تشرين الأول 1944 حاكمت السلطات العسكرية الأميركية 152 جندياً بتهمة اغتصاب فرنسيات.

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وتنقل الكاتبة عن المؤرخة الأميركية ومؤلفة كتاب "الجنود والنساء" ماري لويز روبرتس قولها إن الرقم المعلن أقل بكثير من العدد الحقيقي للجنود الأميركيين الذين ارتكبوا جرائم اغتصاب الفرنسيات حيث فضلت العديد من النساء الصمت، فبالإضافة إلى العار المرتبط بالاغتصاب، كان الجو مليئا بالفرح والاحتفال بالمحررين.

وتضيف المؤرخة الأميركية أنه لتحفيز الجنود الأميركيين على القتال بعيداً عن الوطن "وعدهم قادتهم بفرنسا التي يسكنها نساء سهلات" وهكذا ترى المؤرخة أنه تم استخدام الجنس وسيلةً للسيطرة على فرنسا.

ويقدر التقرير أن هناك الآلاف من حالات الاغتصاب التي ارتكبها الجنود الأميركيون في الفترة ما بين مقدمهم في يونيو/حزيران 1944 ورحيلهم في أبريل/نيسان 1946، ولم يتم الإبلاغ عنها.

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ويورد التقرير نماذج من حالات الاغتصاب التي تم التكتم عليها، فينقل عن المواطنة الفرنسية إيمي دوبري (99 عامًا) أنها فضلت الصمت لمدة 80 عامًا بشأن اغتصاب والدتها عام 1944، ولكن مع اقتراب احتفالات إنزال قوات الحلفاء في فرنسا، لم تعد ترغب في الصمت.

ففي قريتها الصغيرة مونتور، كانت إيمي ذات الـ19 عامًا سعيدة للغاية، مثل جميع جيرانها، بوصول هؤلاء "المحررين" الذي بشر بنهاية الاحتلال الألماني، لكن سرعان ما ستصاب بخيبة الأمل. وفي مساء يوم 10 أغسطس/آب، دخل جنديان أميركيان إلى مزرعة العائلة و"كانوا في حالة سُكر وكانوا بحاجة إلى امرأة" كما قالت إيمي.

وفي رسالة أخرجتها من قطعة قماش قديمة كتبتها لها والدتها حتى لا تنسى أي شيء، تنقل عنها قولها "أطلق الجنود النار على زوجي، واخترقت الرصاصات قبعته، ثم تحركوا بشكل تهديدي نحوك فخرجت لحمايتك، فأخذني الجنود إلى الحقول واغتصبوني 4 مرات بالتناوب".

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وبعد 80 عامًا، تقول البنت وقد انكسر صوتها وهي تقرأ رسالة أمها "آه يا أمي، لقد عانيت، إني أفكر في هذا الأمر كل يوم أيضًا" مضيفة "ضحّت أمي بنفسها لحمايتي، وبينما كانوا يغتصبونها، انتظرنا حتى الليل، لا نعلم إن كانت ستعود حيّة أم سيطلقون عليها النار".

وفي حالة أخرى، تتذكر جين تورنيلك (95 عاماً) كيف قام جندي أسود من الجيش الأميركي باغتصاب شقيقتها الكبرى (كاثرين) بعد أن حطم باب المنزل وقتل والدها الذي حاول التدخل فأطلق عليه الجندي النار.

وبعد الحادثة، ركضت إحدى أخوات كاثرين لإبلاغ حامية أميركية متمركزة على بعد بضعة كيلومترات، قالت لهم إن جنديا ألمانيا هو الذي فعلها، لقد كانت مخطئة، فعندما عاينوا الرصاص اليوم التالي، عرفوا فورًا أنه أميركي.

ويقول التقرير إن كاثرين احتفظت بسر اغتصابها الذي سمم حياتها حتى اقترب موعد وفاتها، حين اعترفت بذلك لإحدى بناتها (جينين بلاسار) قالت لها وهي على سريرها في المستشفى "لقد تعرضت للاغتصاب أثناء الحرب خلال التحرير" وسألتها ابنتها إن كانت حدثت أحدا في الأمر، فأجابت "لقد كان التحرير، وكان الجميع سعداء، لم أكن لأقول شيئًا كهذا، لأنه لم يكن أحد ليصدقني".

ويتحدث عن عنصرية نمطية مارسها الجيش الأميركي خلال المحاكمات المحدودة حول عمليات اغتصاب الفرنسيات، حيث تم إلقاء اللوم على ذوي البشرة السوداء من الجنود الأميركيين.

وينقل التقرير عن كتاب صادر عام 1976 للكاتب لويس جيلو الذي كان مترجما للقوات الأميركية في فرنسا أن "أولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام كانوا جميعهم من السود تقريبًا".

وتؤكد ماري لويز روبرتس هذا الطرح، حيث تعتبر أنه عندما أدركت القيادة العسكرية الأميركية أن "الوضع أصبح خارج السيطرة"، اختارت "جعل الجنود السود كبش فداء من أجل تحويل الاغتصاب إلى "جريمة سوداء" للحفاظ على سمعة الأميركيين البيض بشكل مطلق".

وتبرهن روبرتس على ذلك بإحصائيات "مذهلة": فخلال عامي 1944 و1945، ومن بين 29 جنديًا حُكم عليهم بالإعدام بتهمة الاغتصاب، كان 25 منهم من الجنود السود، وتشير إلى أن "الجيش فسر ذلك بحقيقة أن الأسود كان مغتصبًا محتملاً، وأنهم كانوا يتمتعون بتوجه جنسي متفاقم، وهي صورة نمطية عنصرية سائدة في الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أنه لحساسية هذه المعلومات وبعد نشر كتابها عام 2013، تم وضع ماري لويز روبرتس تحت مراقبة الشرطة، وهو ما تفسره المؤرخة نفسها بأنه محاولة للاستمرار في إشاعة "أسطورة الجندي الأميركي الشجاع والصادق حامي المرأة الذي تفخر به بلاده" حتى لو كان ذلك يعني الاستمرار في الكذب، حسب المؤرخة الأميركية التي ترى أن الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية فندت ذلك فقد كانت أيضا بمثابة هزائم أخلاقية، مثل حرب فيتنام وحرب أفغانستان.

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وكانت الحرب العالمية الثانية إذن أضخم صراع عسكري على مر العصور، سواء من حيث قسوة القتال، أو العواقب الضارة التي لحقت بالسكان والآثار المدمرة على الأرض.

لقد أدت تلك الحرب إلى إفناء إمبراطوريات ودول، وفي المقابل رفعت مكانة دول وأفرزت قوى عالمية جديدة وبلورت شكل العالم كما نعرفه اليوم، مع ما يعانيه من اختلالات وظلم، فهل سيحتاج تصحيح الاختلالات الماثلة وإنهاء المظالم القائمة إلى حرب عالمية ثالثة، أم أن الله سيقيض للعالم رشداء يحصنونه بالعدل بعد أن امتلأ جورا وظلما؟