موقع إيطالي: أميركا توافق على بيع برنامج تجسس بحري للهند

سلّط موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي الضوء على موافقة الولايات المتحدة على بيع نظام مراقبة بحري متطور للهند في صفقة وُصفت بأنها مؤشر على "مناخ جديد" في العلاقات بين البلدين.

وقال الموقع في تقرير أعده الكاتب فابيو لوغانو، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على عملية بيع برنامج "سي فيجن" للمراقبة البحرية إلى الهند بقيمة تقديرية تبلغ 131 مليون دولار.

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وأضاف أن نيودلهي طلبت شراء البرنامج، بما فيه التحسينات البرمجية المطلوبة، إضافة إلى الدعم الفني لتدريب الموظفين ميدانيا، والدعم عن بُعد للبرنامج والتحليلات، وحق الاطلاع على الوثائق الرسمية للبرنامج، وعناصر أخرى متعلقة باللوجستيات والدعم.

وأشار الكاتب إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية قالت، إن هذا البيع سيعزز قدرة الهند على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية بتقوية وعيها في المجال البحري، وقدراتها التحليلية، وموقعها الإستراتيجي.

وذكر الكاتب، أن شركة "هوك آي 360″، ومقرها ولاية فرجينيا، هي المقاول الرئيسي في عملية البيع المحتملة.

ما برنامج "سي فيجن"؟

أكد التقرير أن برنامج "سي فيجن" طورته البحرية الأميركية ويُستخدم في أكثر من 30 دولة، وهو أداة قائمة على شبكة الويب تتيح للمستخدمين عرض ومشاركة مجموعة واسعة من المعلومات البحرية المتعلقة بحركة السفن والملاحين، وإدارة هذه المعلومات، ويوفّر تحليلات تعتمد على قواعد يحددها المستخدم، ويقيّم الأحداث أو الأنشطة البحرية وينبه المستخدم بشأنها.

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تمكّن هذه التقنية المستخدم من مراقبة وتتبع عشرات الآلاف من السفن في العالم، والحصول على معلومات مفصّلة عن كل سفينة على حدة. وعمليا، يُعد البرنامج متعقّبا عالميا لحركة الملاحة البحرية، مع ميزة فريدة وهي أن كل مستخدم يمكنه اختيار ما يريد تتبّعه وتحليله بنفسه.

كما أشار الكاتب إلى أن البرنامج يجمع بيانات من مصادر متعددة، مثل الأقمار الصناعية، والرادارات الساحلية، وأنظمة التعريف الآلي، والمستشعرات الكهرو-بصرية.

ومن المنتظر أن يتيح البرنامج للبحرية الهندية مسح الامتداد الشاسع للمحيط الهندي بحثا عن السفن الحربية الصينية وغيرها من التهديدات المحتملة.

توازن جديد

وأوضح الكاتب أن الموافقة على بيع هذا البرنامج يُعتبر إشارة إلى تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند رغم مشكلة الرسوم الجمركية التي بدأت الهند فعليا بتجاوزها بخفض التعريفات المرتفعة جدا على الواردات.

وخلص الكاتب إلى أن استعداد الولايات المتحدة لتسليم هذه التكنولوجيا للهند يُعدّ مؤشرا على تشكّل ما وصفه بتوازن دولي جديد.