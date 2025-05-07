مجزرة إسرائيلية مروعة تُحول مدرسة نازحين بغزة إلى مقبرة جماعية

في جريمة مروعة ومتجددة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دامية باستهدافه مدرسة "أبو هميسة" التي تؤوي نازحين، إلى جانب المسجد المجاور لها، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف سابق استهدف نفس المدرسة.

وقد أسفر القصف عن استشهاد 29 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 50 مصابا، في مشهد يعكس وحشية العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرا على القطاع الفلسطيني المنكوب.

وأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن معظم المصابين في القصف حالاتهم حرجة.

حماس: جيش العدو ارتكب مجزرة بشعة بقصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة معظم ضحاياها نساء وأطفال#حرب_غزة pic.twitter.com/jBtKQpn36G — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 6, 2025

وأضاف المتحدث أن الوضع في المستشفى كارثي بسبب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم البريج، مشيرا إلى أن الأطباء يضطرون "للمفاضلة" بين الجرحى، حسب حالاتهم، نتيجة نقص الإمكانات الطبية.

وقال أيضا إنه لا توجد أدوية كافية في غرف العمليات للتعامل مع العدد الكبير من ضحايا مجزرة المدرسة في البريج.

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وقد وثّقت صور ومقاطع فيديو مشاهد صادمة ومرعبة من موقع المجزرة، حيث اشتعلت ألسنة النار في المكان، وسط حالة من الذعر وصعوبة إنقاذ الجرحى والشهداء، مع كثرة أعداد المصابين.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي طالت الأحياء السكنية والمستشفيات ومراكز الإيواء، دون أي مراعاة للقانون الدولي أو للإنسانية.

ومن جانبه، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدكتور رامي عبده إن الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء المدرسة تمهيدًا لقصف المسجد المجاور، لكنه غدر بالمدنيين وقصف المدرسة نفسها مما أدى إلى هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى.

مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدرسة أبو هميسة الشمالية بمخيم البريج. حيث طلب الاحتلال إخلاء المدرسة لكي يتم قصف مسجد عباد الرحمن الملاصق لها، ولكنه غدر بالمواطنين وقصف المدرسة التي تؤوي نازحين، ما أدى إلى وقوع عدد كبيرً من الشهداء والجرحى. — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 6, 2025

وقد علّق الناشط تامر "بينما كان الأطفال يلهون عصر اليوم في ساحة مكتظة بالخيام، أسقطت إسرائيل صاروخًا ثقيلًا عليهم".

ويضيف عبر حسابه على منصة إكس "ما يحدث في غزة كارثة، بين الجوع والموت".

ينما كان الأطفال يلهون عصر اليوم في ساحة مدرسة مكتظة بالخيام تؤوي نازحين في البريج وسط قطاع غزة، أسقطت إسرائيل صاروخًا ثقيلًا عليهم، ما أدى إلى ارتقاء 23 شهيدًا وإصابة العشرات خلال ثوانٍ معدودة. مايحدث في غزة كارثة ، بين الجوع والموت. pic.twitter.com/MEgrrk9bkA — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 6, 2025

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وكتب الناشط خالد صافي "قصف الغزاة مركز إيواء في مخيم البريج بقنبلة أميركية الصنع، زرعت حفرة في قلب المأوى. لا موضع فيه للنوم ولا للنجاة. تطايرت جثامين الشهداء فوق سطح المبنى، ودُفنت أجساد أخرى تحته تحت النار والخذلان. الأنين لا يزال يتصاعد من تحت الركام. القنبلة أميركية، والإحداثيات إسرائيلية، والسكوت عالمي".

ووصف أحد المغردين المأساة بقوله "الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين حجر ولا شجر ولا بشر".

وقد أشار مدوّنون إلى أن الإبادة "قضت على كل شيء تقريبًا، ولم يبقَ إلا أن تسمع أن المحاصرين في غزة من شدة الجوع أكلوا الميتة".

استهداف ثانٍ خلال ساعات… الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة "أبو هميسة" التي تحتضن نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/ooEmYgHJyj — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 6, 2025

واعتبر نشطاء أن المدارس التي تؤوي النازحين في غزة لم تعد أماكن آمنة، بل تحوّلت إلى مقبرة جماعية، نتيجة القصف العنيف الذي دمّر المكان على رؤوس من احتموا به منذ بداية الحرب.

مدرسة الموت.. قصف ثان يحوّل الملجأ إلى مقبرة ! ماذا يجري في مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج ؟ يقول شهود عيان إن الخيام التي احتمى بها الناس هناك تحوّلت إلى ركام، التراب ابتلعها، وحفَرَت الصواريخ قبورها.

النيران التهمت ما بقي من الخيام،

والتراب الذي ما زال يعبق برائحة شهداء… pic.twitter.com/R4K7yuL6FZ — Dima Halwani (@DimaHalwani) May 6, 2025

كما وصف مغردون المشهد بقولهم "الخيام التي احتمى بها الناس هناك تحولت إلى ركام، ابتلعها التراب، وحفرت الصواريخ قبورها. النيران التهمت ما بقي من الخيام، والتراب الذي لا يزال يعبق برائحة الشهداء ضم إليه المزيد من الأجساد".