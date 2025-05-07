صحف عالمية: نتنياهو يسعى إلى إحداث تغيير جغرافي وديموغرافي وحشي بغزة

اهتمت صحف ومواقع عالمية بالخطط التي يجهزها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطاع غزة، بنهج وحشي كما أورت إحدى الصحف، إضافة إلى إعلان الإدارة الأميركية وقف الهجمات على اليمن.

ويرى تقرير في صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "ما ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي فعله في غزة، ينذر باحتلال دائم للقطاع وإحداث تغيير جغرافي وديموغرافي وحشي"، مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو إجبارها على إطلاق سراح الأسرى رغم المذبحة التي تسببت فيها الحرب.

وخلص التقرير إلى أن ردود الفعل الدولية لن تثني حكومة نتنياهو المتغطرسة عن تنفيذ خطتها، فهي تحتل أجزاء من لبنان وتزيد ضرباتها في سوريا وتطمح لمهاجمة إيران.

وفي نفس السياق، يشير مقال في صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن هدف نتنياهو الآن، هو الاستيلاء على غزة وجعلها غير صالحة للسكن، مضيفا أن توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة يعكس حقيقة مفادها، أن السياسة المتطرفة باتت سائدة. ونبه المقال إلى أن تبرير التصعيد في غزة بالقول إنه وسيلة لتحرير الأسرى يتناقض مع الواقع الذي يوحي بتعريضهم لمزيد من الخطر.

إعلان صدم إسرائيل

وفي موضوع اليمن، تناولت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف الهجمات الأميركية على جماعة أنصار الله (الحوثيون)، وقالت إن الإعلان صدم إسرائيل.

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وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن إسرائيل لم تبلّغ مسبقا بترتيب أميركي مع جماعة أنصار الله الذي أشار إليه ترامب دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تطرق تقرير إلى الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي، ولفت إلى أن المنشأة المستهدفة تمثل أحد الروابط القليلة لأكثر من 20 مليون يمني مع العالم الخارجي، إذ يُنظر إلى المطار على أنه منفذ للحصول على العلاج والتواصل مع العالم، إما بهدف العمل أو لقاء العائلات المقيمة خارج اليمن.

أما عن السياق الزمني، فتشير الصحيفة إلى أن الهجوم يأتي بينما يعيش اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ومن جهة أخرى، اهتم تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بما قال إنها حملة قمع إسرائيلية تستهدف منظمات الإغاثة ومنظمات حقوق الإنسان. وذكر التقرير أنه بعد تشديد إجراءات التأشيرات وتسجيل المنظمات الإغاثية التي تقدم المساعدة للفلسطينيين يجري التحضير في إسرائيل لمشروع قانون من شأنه تقييد مصادر التمويل الأجنبي لمنظمات ترصد انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية.

أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فنشرت مقالا لأعضاء في مجلس إدارة رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية يطالبون فيه إسرائيل بالسماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة ورفع ما سموه الحصار الإعلامي غير المسبوق عليها.

وجاء في المقال: "إذا لم تتحرك الحكومة فإننا نحث المحكمة العليا على الاستجابة لطلبنا على وجه السرعة عندما تنظر في التماسنا في وقت لاحق هذا الشهر، فقد أعاقت القيود بشكل كبير تغطية صراع ذي تداعيات عالمية هائلة ووضعت عبئا ثقيلا ومميتا على الصحفيين الفلسطينيين في غزة".