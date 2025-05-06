تلغراف: بريطانيا تستعد سرا لهجوم روسي

تحدث تقرير بصحيفة تلغراف البريطانية عن قيام بريطانيا بتحديث خططها الطارئة سرا، التي وضعتها قبل 20 عاما تحسبا لهجوم عسكري مباشر محتمل من روسيا، مدفوعة بمخاوف من عدم الاستعداد وسط تزايد تهديدات روسيا لها نتيجة دعمها لأوكرانيا.

ويمكن تلخيص الجوانب الرئيسية لـ"خطة الدفاع عن الوطن" المُحدّثة فيما يلي:

بخصوص الحكومة : تحديد كيفية عملها في زمن الحرب، بما في ذلك استخدام المخابئ لمجلس الوزراء والعائلة المالكة.

: تحديد كيفية عملها في زمن الحرب، بما في ذلك استخدام المخابئ لمجلس الوزراء والعائلة المالكة. التواصل العام : خطط لبث برامج إذاعية عامة عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لتقديم المشورة للمواطنين بشأن تدابير السلامة، مثل الاحتماء من الصواريخ.

: خطط لبث برامج إذاعية عامة عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لتقديم المشورة للمواطنين بشأن تدابير السلامة، مثل الاحتماء من الصواريخ. إدارة الموارد : إستراتيجيات لتخزين وترشيد الموارد الأساسية، مثل الغذاء ومواد البناء.

: إستراتيجيات لتخزين وترشيد الموارد الأساسية، مثل الغذاء ومواد البناء. حماية البنى التحتية: معالجة نقاط ضعف البنى التحتية الوطنية الحيوية، مثل محطات الغاز، والكابلات البحرية، ومحطات الطاقة النووية، ومراكز النقل، أمام الصواريخ التقليدية، والرؤوس الحربية النووية، والعمليات السيبرانية، وقد حذّر تقييم حكومي من أن أي هجوم على محطات الطاقة النووية قد يخلّف "آثارا أمنية وصحية وبيئية واقتصادية كبيرة وطويلة الأمد".

ا لحرب السيبرانية : لأول مرة، تتناول الخطة صراحة التهديد المتزايد للحرب السيبرانية، حيث يستطيع قراصنة مدعومون من دول معادية تعطيل الخدمات الأساسية في البلد. وهنا تنسب تلغراف لكين ماكالوم، مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5" (MI5)، قوله إن "زيادة بنسبة 48%" في التهديدات طالت قطاعات حكومية خلال عام، مع تزايد الهجمات السيبرانية الروسية بسبب حرب أوكرانيا .

: لأول مرة، تتناول الخطة صراحة التهديد المتزايد للحرب السيبرانية، حيث يستطيع قراصنة مدعومون من دول معادية تعطيل الخدمات الأساسية في البلد. وهنا تنسب تلغراف لكين ماكالوم، مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5" (MI5)، قوله إن "زيادة بنسبة 48%" في التهديدات طالت قطاعات حكومية خلال عام، مع تزايد الهجمات السيبرانية الروسية بسبب حرب أوكرانيا الدفاع الصاروخي: يدعو مسؤولو الدفاع إلى تطوير نظام بريطاني يُعادل القبة الحديدية الإسرائيلية.

وقد حذر مسؤول كبير في سلاح الجو الملكي البريطاني من خطورة الصواريخ الروسية واحتمال أن تتمكن من تجاوز الدفاعات البريطانية، وتزداد تلك المخاوف في ظل تطوير روسيا والصين وإيران "صواريخ تفوق سرعة الصوت" يصعب اعتراضها.

وقد صُممت الخطة انطلاقا مما جاء فيما يسمى "كتاب الحرب"، وهو وثيقة من الحرب الباردة حددت فيها لندن ما يتوقع أن يكون ردها على أي هجوم نووي، والذي يشمل خطط الإخلاء الضروري وتقسيم بريطانيا إلى 12 منطقة يحكمها مسؤولون مُعينون.

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وتتزامن الخطة مع الإصدار المُرتقب لمراجعة حزب العمال لإستراتيجية للدفاع، والتي ستدرس حالة القوات المسلحة وتنظر في "خيارات تعزيز الأمن الداخلي" بعد عقود من "انخفاض أعداد تلك القوات".

وقدّم متحدث باسم الحكومة تأكيدا عاما بأن: "لدى المملكة المتحدة خططا قوية جاهزة لمجموعة من حالات الطوارئ المحتملة، وقد طُوّرت واختبرت على مدى سنوات عديدة"، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل خطط الطوارئ المُفصّلة سرية لعقود، وفقا للصحيفة.