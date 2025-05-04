صحف عالمية: خطط إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة تؤسس لنزوح جماعي

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على الخطط الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والقصف الأميركي على اليمن، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وقال مسؤولون في مجال الإغاثة لصحيفة غارديان البريطانية إن خطط إسرائيل لإشرافها على توزيع المساعدات في غزة ليست عملية ولا أخلاقية، كونها تؤسس لنزوح جماعي دائم داخل القطاع المحاصر.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الحديث عن خطط بعث المساعدات من جديد يأتي وسط تهديدات متواصلة بتوسيع العمليات العسكرية داخل غزة.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادرها أن قضية المساعدات الإنسانية ستكون على طاولة المجلس السياسي والأمني المصغر (الكابينت) للنقاش خلال الساعات المقبلة، لذا يتم الترويج لآلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وتشير تقديرات الصحيفة إلى أن غزة سوف تكون على حافة الهاوية خلال أسبوعين إلى شهر، وبحلول ذلك الوقت ينبغي أن تكون آلية توزيع المساعدات جاهزة للتنفيذ، بما في ذلك إنشاء مراكز توزيع داخل القطاع.

هدف لم يتحقق

أما صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فتناولت القصف الأميركي المكثف على مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، وذكرت أن هذا القصف لم يكن كافيا لمنعهم من شن 4 هجمات متفرقة على إسرائيل خلال يوم واحد، مما يعكس احتفاظ الجماعة بقدرات عسكرية ورغبة في التحدي.

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ووفق الصحيفة، يزعم البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) أن الحملة الأميركية أحدثت أثرا ملموسا، لكن الهدف الرئيسي المتمثل في وقف الهجمات على إسرائيل وتأمين ممرات الشحن في البحر الأحمر لم يتحقق.

ومن جهة أخرى، اهتم تقرير في صحيفة ليبراسيون الفرنسية بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في سوريا بحجة دعم الدروز، ونقل عن محلل قوله إن "إسرائيل تأمل العثور على حلفاء محليين خصوصا في جنوب سوريا من جهة، وتسعى إلى التأثير في ميزان القوى من جهة أخرى، بينما تظل معالم مستقبل سوريا غير واضحة".