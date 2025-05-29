ما مصير وزارة الكفاءة بعد رحيل إيلون ماسك؟

كشفت مجلة نيوزويك الأميركية اليوم، أن البيت الأبيض والملياردير إيلون ماسك أكدا أن وزارة الكفاءة ستستمر في أداء مهمتها المكلفة بها على الرغم مغادرة ماسك منصبه أمس.

وذكّرت المجلة بتصريح جي دي فانس، نائب ترامب، الشهر الماضي الذي أوضح فيه، أن ماسك سيحتفظ بدور استشاري فقط، وأنه لن يشارك في الإدارة اليومية، وسيبقى "صديقا ومستشارا لي وللرئيس".

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ونقلت عن ماسك قوله أمس الأربعاء، إن مهمة وزارة الكفاءة ستزداد قوة بمرور الوقت، إذ ستتحول إلى أسلوب حياة ومنهج عمل داخل الحكومة.

خليفة ماسك

وبحسب نيوزويك، فمن المتوقع أن يتولى مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض روس فوت، إدارة وزارة الكفاءة خلفا لماسك.

وأضافت أن فوت كان العقل المدبر لمشروع 2025 المثير للجدل، ويجمعه بماسك اتفاقهما على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي، وخصومتهما للموظفين الفدراليين "المنتمين للدولة العميقة".

وبحسب المجلة الأميركية، فإن ماسك لفت الانتباه في البداية بتعيينه موظفين في سن المراهقة وفي بداية العشرينات من عمرهم، واختارهم شخصيا، ومنحهم صلاحيات تعادل صلاحيات كبار المسؤولين.

وتوضح أن عددا من هؤلاء الشباب صرحوا أنهم تخلوا عن دراستهم وعن مسارهم العادي لأجل العمل في هذه الهيئة، وهو ما يعني أن التفكير كان بإدامة مهامها.

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أقل شعبية

من جهتها ذكرت مجلة فوربس الأميركية اليوم، أن ماسك غادر منصبه وهو أقل شعبية موضحة، أن عدد الذين ينظرون إليه سلبا قد ازداد بشكل كبير.

ونقلت عن نشرة نايت سيلفر الأميركية -المتخصصة في الإحصاءات- قولها إن نسبة التأييد لماسك انخفضت من 41% في منتصف يوليو/تموز إلى 39% حتى اليوم الخميس. بينما ارتفعت نسبة الرفض له بنحو 14 نقطة، أي من 40% إلى 54%.

وذكرت أن استطلاعا للرأي أجرته "مورنينغ كونسالت" الأميركية بين 23 و25 مايو/أيار الجاري، أن 40% من المشاركين لديهم رأي إيجابي بدرجة ما عنه، بينما 52% ينظرون إليه سلبا بدرجة ما.

وتقدر فوربس ثروة إيلون ماسك بـ430.9 مليار دولار. وكتب ماسك في منشور على منصته "إكس" -تويتر سابقا- أن فترة عمله كموظف حكومي خاص قد انتهت، معربا عن شكره للرئيس دونالد ترامب على منحه الفرصة للإسهام في تقليص الإسراف في الإنفاق.