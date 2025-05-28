سياسة|فلسطين

غزة تنزف بلا ضماد.. كارثة صحية في زمن التجاهل الدولي

تدمير ممنهج للمنشآت الطبية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (رويترز)
28/5/2025

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجاوزت آلة الحرب حدود الاستهداف العسكري إلى تدمير مُمنهج لمؤسسات الرعاية الصحية، في مشهد يعيد تعريف "العدوان" ليشمل كل ما هو حي وممكن للنجاة.

ولم يعد الموت في غزة نتيجة مباشرة للقصف وحده، بل هو كذلك ثمرة لانعدام الدواء، أو انقطاع الكهرباء عن حضّانة، أو تأخر سيارة إسعاف بسبب قرار عسكري.

وبينما يُقصف الجرحى في أسِرّتهم، ويُعتقل الأطباء من ممرات الطوارئ، وتُمنع قوافل العلاج عند حدود موصدة، تتكشف في غزة معالم جريمة لا يُراد لها أن تكون مرئية: جريمة قتل ممنهج للصحة، والحياة ذاتها.

تصميم خاص - القطاع الصحي

كارثة طويلة الأمد

وهذه المأساة لا تقف عند الحاضر، بل تحمل آثارا طويلة الأمد تهدد مستقبل القطاع عقودا، ومع خطر تفشي أمراض قاتلة مثل الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، ومع فقدان الكوادر الصحية المدربة التي كانت عمادَ النظام الصحي، بات من الواضح أن ما تدمّر لا يمكن تعويضه بسهولة، وأن النظام الصحي في غزة يحتاج إلى خطة إنقاذ تمتد عشرات السنين لإعادة بنائه وتأهيله.

تصميم خاص - الفئات الأضعف

وبعيدا عن لغة الأرقام، يمكن رصد الكارثة من شهادات من تبقّى من الطواقم الطبية في المستشفيات، حيث لا ماء ولا تخدير ولا ضوء، يتخذ الطبيب قراره الأصعب: من يُنقَذ ومن يُترك لحتفه.

انقطاع الكهرباء والدواء يقتل المرضى كما تفعل القذائف (رويترز)

وهذا المشهد، الذي لا يلتقطه الإعلام دائما، هو الوجه الأكثر قسوة للعدوان، وهو أن تُحمَّل ضحية أخرى مسؤولية اختيار الموت بين مرضى لا ذنب لهم سوى أنهم وُلدوا على هذا الشاطئ المحاصر.

المستشفيات تحوّلت من ساحات شفاء إلى أهداف عسكرية (رويترز)

وتتعدى الكارثة البُنى التحتية، لتطال فكرة "الرعاية" ذاتها، وتتحوّل المستشفيات، من مساحات للشفاء، إلى أهداف عسكرية، تُقصَف وتُقتحم ويُختطف من فيها.

Injured Palestinian children sit on a chair at Nasser Hospital, following an Israeli strike, in Khan Younis, southern Gaza Strip, May 19, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
خطر تفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال يهدد السكان (رويترز)

ولم تكن الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة أكثر من حبر على ورق، وقد فشلت المؤسسات الدولية في ضمان الحد الأدنى من الأمان للمرافق الطبية، بينما اكتفت بيانات الإدانة بالصيغ المكرّرة، دون أن تترجم إلى خطوات لحماية الحق في العلاج.

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واستهداف المرافق الطبية جريمة حرب موثقة بموجب القانون الدولي الإنساني، لكن صمت العالم أمام هذه الانتهاكات المتكررة يعكس تواطؤا خطِرا.

Fire burns at the site of the Indonesian Hospital in north Gaza, following Israeli attacks, according to Gaza's health ministry, in Beit Lahiya, northern Gaza Strip, in this screen grab obtained from a social media video released May 19, 2025. Video obtained by REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. REFILE - CORRECTING RELEASE DATE FROM "MAY 20" TO "MAY 19".
اشتعال النار في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، عقب الهجمات الإسرائيلية (رويترز)

وغياب التحقيقات الدولية الجادة، وعدم تفعيل أدوات العدالة الدولية، يعمّق شعور الضحايا بأن الجرائم في غزة تُرتكب بلا عقاب.

ولم تفعل محكمة الجنايات الدولية، التي يفترض أنها الذراع القضائية لردع الجرائم ضد الإنسانية، شيئا أكثر من التعبير عن "القلق".

Palestinians inspect the damage at the European Hospital, which was partially damaged following Israeli airstrikes, according to the Gaza Health Ministry, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, May 13, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
صمت دولي مستمر رغم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي (رويترز)

ما العمل؟

لا يحتاج القطاع اليوم فقط إلى مساعدة إنسانية، بل إلى اعتراف صريح بأن ما يجري هو انهيار قيمي عالمي، تُساق فيه حياة الناس رهينة للعبة السياسة وموازين القوة.

القطاع اليوم لا يحتاج فقط إلى مساعدة إنسانية، بل إلى اعتراف صريح أن ما يجري هو انهيار قيمي عالمي (الأناضول)

ولهذا، لا بد من خطة إنقاذ عاجلة، قبل فوات الأوان، تقوم على أربعة محاور:

  1. الضغط الدولي: وقف الحرب وفتح المعابر فورا، وتفعيل قرارات مجلس الأمن، وتحرك فعلي من الأمم المتحدة والجامعة العربية.
  2. الإغاثة الصحية داخل غزة: تشمل توزيع أدوية منقذة للحياة، وتقديم دعم نفسي وتدريب الطواقم المتبقية، وصيانة المنشآت الطبية الطارئة بما تبقّى من قدرات.
  3. التحضير الإغاثي خارج غزة: عبر تجهيز مخازن إغاثة عاجلة في المناطق المجاورة، وتشكيل فرق طبية جاهزة للإدخال، ووضع خطط لإجلاء طبي منسق في الحالات الطارئة.
  4. خطة إعادة الإعمار الصحي: لا تقتصر على إعادة بناء المستشفيات، بل تمتد إلى تشمل تدريب الكوادر، واعتماد بنية رقمية مقاومة للأزمات تُتيح العمل في بيئات الحرب والدمار.
إعادة بناء المستشفيات لن تعيد ما فُقد من كفاءات بشرية نادرة، ولا تمحو الأثر النفسي العميق (رويترز)

ويتطلب ما دُمّر في القطاع، سنوات من العمل الدؤوب لترميمه، كما أن إعادة بناء المستشفيات لن تعيد ما فُقد من كفاءات بشرية نادرة، ولا تمحو الأثر النفسي العميق الذي زرعه هذا الخراب في نفوس الناجين.

ولذلك فإن الحل لا يكمن فقط في إرسال المعدات أو بناء الجدران، بل في ضمان ألا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى.

Palestinians inspect the destruction inside Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip following an Israeli strike early on May 13, 2025, in which Palestinian journalist Hassan Aslih was killed along with several others.
دعوات إلى خطة إنقاذ عاجلة وإعادة إعمار مستدام (الفرنسية)

وهذا يضع مسؤولية أخلاقية وقانونية على عاتق المجتمع الدولي، تتمثل في حماية المنشآت الصحية بموجب القانون الإنساني، ودعم نظام صحي مستدام، والمساءلة الفعلية لكل من تورّط في تدميره.

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وفي ظل حرب تستهدف كل مقومات البقاء، فإن الدفاع عن حق الفلسطيني في العلاج، هو دفاع عن إنسانيّة العالم بأسره.

KHAN YOUNIS, GAZA STRIP, PALESTINE (MAY 23, 2025) (ANADOLU - ACCESS ALL) 1. VARIOUS OF PALESTINIAN MEN CARRYING INJURED AND DEAD AT SCENE AFTER ISRAELI ATTACK 2. VARIOUS OF INJURED BEING CARRIED TO HOSPITAL / PEOPLE CRYING OUT 3. DOCTORS TREATING INJURED CHILDREN
المستشفيات فقدت القدرة على الاستيعاب بسبب النقص الحاد في المعدات والطواقم الطبية (الأناضول)

والنتيجة اليوم كارثة صحية غير مسبوقة، وحرمان مليوني إنسان من الحق في العلاج هو جريمة ممنهجة، ويكشف أن الصمت الدولي ليس مجرد تقصير، بل تواطؤ فعلي.

Palestinians wounded in an Israeli strike are assisted, at Al-Ahli Arab Baptist hospital, in Gaza City, May 26, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
مليونا إنسان محرومون من العلاج في كارثة صحية غير مسبوقة (رويترز)

"الصحة حق إنساني، لا امتيازا" – هكذا قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
و"الحق في الصحة ليس رفاهية، بل الحد الأدنى من الحياة"، كما كتبت طبيبة فلسطينية على جدار غرفة طوارئ مدمّرة في مستشفى شمال غزة.
ولعل هاتين العبارتين تختصران كل ما يحاول هذا المقال قوله.

المصدر : الجزيرة

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