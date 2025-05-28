إعلام إسرائيلي: فوضى توزيع المساعدات ربما تدفع ترامب للقول "هذا يكفي"

ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على فشل اليوم الأول من تنفيذ خطة توزيع المساعدات الإنسانية بتعاون أميركي إسرائيلي، واعتبر مراسلون ومحللون أن هذا الحديث قد يكون مقدمة لفشل هذه الخطة، مما قد يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض نهاية للحرب، أو ترك إسرائيل تتورط في احتلال غزة.

وشهد اليوم الأول من توزيع المساعدات في غزة -وفق الآلية الإسرائيلية- فوضى واسعة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المسلحين التابعين للشركة الأميركية فقدوا السيطرة على مركز توزيع المساعدات.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر بنيران الجيش الإسرائيلي، قرب نقطة لتوزيع مساعدات هذه الشركة الأميركية في رفح.

وتحدثت القنوات الإسرائيلية عن فوضى عارمة حصلت في مركز توزيع رزم المساعدات، وهروب وإطلاق نار، وقال مراسل الشؤون العربية في القناة 12 "أوهاد حمو" إن التقارير القادمة من غزة تفيد بفقدان حقيقي للسيطرة وهروب موظفي الشركة الأميركية من المكان، بعد وصول حشود من الفلسطينيين إلى هناك.

وأضاف المراسل أن حركة حماس محقة في اعتبار ما حصل خلال توزيع المساعدات فشلا ذريعا.

ومن جانبه وصف مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13″أور هيلر" مشهد اليوم الأول من توزيع المساعدات، بالقول "آلاف الغزيين في طوابير في هذا الحر الشديد لساعات طويلة بانتظار رزم المساعدات ثم داهموا كل ما وقع أمامهم".

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وتابع "الأميركيون هربوا، فأرسل الجيش الإسرائيلي مروحيات حربية من طراز أباتشي، والتي أطلقت نيران رشاشاتها كي تبعد الغزيين.. وهذا لا يبدو جيدا" مشيرا إلى أن هذا السيناريو كان متوقعا عندما عرض الجيش خطة مراكز توزيع المساعدات، وقال إن الجيش أخبرهم أن كل شيء جرى ترتيبه، وتحدث عن تمييز تام بين الأميركيين والجنود الإسرائيليين.

موقف أميركي

وعن الموقف الأميركي بعد الفوضى التي شهدتها عملية توزيع المساعدات، قال ألون بينكاس، وهو القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، إن هناك احتمالين: الأول أن يقول الأميركيون "هذا يكفي" ويقولون لإسرائيل "ليس من الواضح ماذا تفعلونه، وأهدافكم ليست واضحة بالنسبة لنا، وأنتم تفعلون ذلك خلافا لرأينا وبما يتعارض مع مصالحنا ولذلك ستنهون الحرب خلال 48 ساعة".

أما المقترح الثاني، فهو مقلق أكثر، حيث يقول بينكاس إن شخصا مثل الرئيس ترامب، ولأنه "دون رؤية للعلاقات الدولية فقد يقول إنهم يريدون أن يكسروا الرؤوس، فيكسروا الرؤوس.. هذا لا يهمني وحينها سنبقى نحن وحدنا في هذا". وأضاف أن إسرائيل ستصبح بحكم الأمر الواقع هي المسؤولة عن قطاع غزة.