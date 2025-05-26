صحيفة إسرائيلية: زامير فتح جبهة ثامنة على الصعيد الداخلي

يرى الكاتب أمير بار شالوم في مقال نشرته صحيفة "زمن إسرائيل" العبرية أن رئيس الأركان إيال زامير الذي يقود الجيش الإسرائيلي في 7 جبهات خارجية، بات الآن يواجه جبهة ثامنة.

واعتبر الكاتب أن هذه الجبهة مختلفة، لأنها جبهة داخلية تضعه في مواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

وأوضح الكاتب أن إعلان نتنياهو مساء الخميس عن تعيين زيني رئيسا للشاباك فاجأ رئيس الأركان، حيث لم يعلم بالتعيين إلا من خلال مكالمة هاتفية بادر بها رئيس الوزراء قبل دقائق قليلة من الإعلان الصحفي.

وحسب الكاتب، فقد كان رد فعل رئيس الأركان سريعا، حيث استدعى زيني لاجتماع صباح الجمعة وأعلمه بقرار إقالته من منصبه في الجيش.

رسالة زامير

وأشار الكاتب إلى أن زامير اعتبر أن لقاء زيني مع نتنياهو دون علمه وموافقته كان فيه إخلال بالانضباط داخل الجيش، وقد أوضح ذلك من خلال بيان جاء فيه: "أي محادثات لمنتسبي الجيش الإسرائيلي مع المستوى السياسي تتطلب موافقة رئيس الأركان".

من جانبه، قال ديفيد زيني إن رئيس الوزراء حضر قبل حوالي أسبوعين تدريبا في قاعدة "تسئيليم"، وفي الطريق إلى سيارته طلب منه مرافقته.

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وأضاف زيني أنه قدم لرئيس الوزراء تفاصيل عن وضع تجنيد الحريديم، وقد تواصل النقاش بينهما داخل السيارة، وعرض عليه نتنياهو منصب رئيس الشاباك، مؤكدا أنه أبلغ رئيس الأركان بالعرض بعد عدة أيام.

وينقل الكاتب عن مقربين من زامير أن الأمر أثير بالفعل في محادثة بينه وبين زيني، لكن رئيس الأركان طلب من اللواء إبلاغه بأي تطورات جديدة.

ووفقا للكاتب، تفاجأ رئيس الأركان بعد أسبوعين بمكالمة هاتفية من رئيس الوزراء يبلغه بأنه اختار زيني للمنصب، دون أن يبلغه أن الإعلان الرسمي عن التعيين سيصدر بعد ذلك بـ5 دقائق.

ارتباك بهيئة الأركان

وأشار الكاتب إلى أن حالة من الارتباك سادت داخل هيئة الأركان بعد إعلان المتحدث باسم الجيش صباح الجمعة عن قرار الإقالة، وفي ظل تذمر زيني من البيان الأول الذي تداولته وسائل الإعلام، صدر بيان مخفف في وقت متأخر أوضح أن الاثنين اتفقا على تقاعده "في ضوء تعيينه رئيسا للشاباك".

ويرى الكاتب أن زامير نجح في إيصال رسالة واضحة، مفادها أن الانضباط لا ينطبق فقط على المرؤوسين في الميدان، بل أيضا على كبار القادة في هيئة الأركان العامة، ويستهدف كذلك المسؤولين السياسيين.

علاقة معقدة

والسؤال المطروح حاليا -وفقاً للكاتب- هو: كيف ستبدو العلاقة الثلاثية بين نتنياهو وزامير وزيني إذا حصل التعيين على جميع الموافقات المطلوبة وتخطى عقبة المحكمة العليا.

وحسب رأيه، فإن الوضع الذي تسبب فيه نتنياهو بتعيين زيني سيكون في غاية التعقيد، لأن رئيس الأركان سيضطر إلى العمل عن كثب مع رئيس الشاباك بعد الإقالة المثيرة للجدل، خاصة إذا استمر القتال في قطاع غزة عدة أشهر أخرى.

ويوضح الكاتب أن رئيس الوزراء كان يعرف جيدا ما معنى اتفاقه مع اللواء زيني دون علم رئيس الأركان، لكنه أخطأ في تقدير ردة فعل زامير الذي أثبت مرة أخرى مدى تمسكه بمبادئه، على حد تعبير الكاتب.

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وأشار إلى أن زامير اتخذ في السابق مواقف صارمة من هذا القبيل، حيث أكد لوزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنه لا يتلقى منه الأوامر عبر وسائل الإعلام، وفرض سياسة توزيع الغذاء في قطاع غزة، وحرص على تذكير رئيس الوزراء بما يعتبره ترتيبا لأولويات الحرب: تحرير الأسرى ثم إخضاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويختم الكاتب بأن زامير يريد أن يُبقى الجبهة الثامنة خارج نطاق الجيش من أجل التركيز بشكل كامل على الجبهات السبع الأخرى.