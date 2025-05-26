إمام الأقصى: الاحتلال لن يكسب أي حق في الأقصى بالاعتداءات المتكررة

وصف الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، ما يحدث حاليا في المسجد الأقصى المبارك بأنه "اعتداء صارخ"، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تكسب من هذه الاعتداءات أي حق في الأقصى.

وأضاف صبري في تصريحات للجزيرة أن الاحتلال فرض حصارا على القدس ومنع المسلمين من الدخول إلى الأقصى، بينما سمح للمستوطنين بفعل كل ما يريدونه في باحات المسجد.

وأشار إلى أن هذا التمييز الواضح يعكس السياسة المتطرفة التي تتبناها السلطات الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية.

مسيرة الأعلام

وكانت مدينة القدس المحتلة شهدت اليوم الاثنين، انطلاق "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، التي تُنظم سنويا في ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967، وسط تحذير فلسطيني من عواقب خطيرة.

وشارك في المسيرة عشرات آلاف المستوطنين برفقة وزراء ومسؤولين حكوميين، وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر آلاف عناصر الشرطة الإسرائيلية في القدس.

وأكد إمام الأقصى أن اليمين المتطرف قد هيمن على الحكومة الإسرائيلية، وأخذ يعربد في الأقصى، ويستغل المناسبات التي تخصه، مشيرا إلى أن هذه المناسبات العديدة تُعتبر فرصة للانقضاض على المسجد الأقصى المبارك.

وتابع قائلا: إن المتطرفين يعتبرون هذا الظرف موات لتنفيذ مخططاتهم العدوانية بحق الأقصى وتغيير الواقع القائم في هذا المسجد.

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وشدد الشيخ صبري على أن ما يحصل الآن في هذه الساعات هو "اعتداء صارخ على الأقصى"، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تكسبهم أي حق في الأقصى.

وأكد الشيخ صبري على أن "الأقصى يبقى للمسلمين بقرار من رب العالمين"، في رسالة واضحة تؤكد على الحق التاريخي والديني للمسلمين في المسجد الأقصى.

يُذكر أن المسجد الأقصى يشهد بشكل متكرر اقتحامات من قبل المستوطنين الإسرائيليين، خاصة خلال المناسبات والأعياد اليهودية، وسط تقييد واضح لحركة المصلين المسلمين.