إعلام إسرائيلي: انتقادات واسعة لـ"شباشب" نتنياهو واتهامه بإشعال حرب أهلية

تناول إعلام إسرائيلي بانتقادات حادة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قلل فيها من شأن عناصر المقاومة واصفا إياهم بمنتعلي "الشباشب"، حيث فندها خبراء عسكريون، واتهمه محللون بإشعال حرب أهلية وتقسيم الشعب.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية "لقد هاجمونا بالشباشب وبنادق كلاشنكوف ومركبات التندرا، وهذه لا تكلف شيئا، وبباقي الأموال بنوا أنفاقا"، في محاولة للتقليل من شأن عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورد محلل الشؤون السياسية في القناة 12 عميت سيغل على تصريحات نتنياهو قائلا: إن الذين ارتدوا الشباشب هم الذين جاؤوا في الموجة الثانية، أي المدنيون، لكن معظم من دخلوا إلى هناك في البداية كانوا جنودا مزودين بعتاد أكثر مما لدى جنود لواء غولاني في غزة.

وفي رد أكثر حدة، قال قائد الفيلق الشمالي سابقا نعوم تيبون "أريد أن أقول شيئا حول مسألة الشباشب التي تحدث عنها نتنياهو، ففي الوقت الذي كان فيه نتنياهو هاربا إلى أحد الملاجئ، كنت أقاتل هناك، كنت في كمين مع جنود وحدة ماغلان على مدخل كيبوتس ناحل عوز".

أضاف تيبون أن من وصفهم بـ"مخربي النخبة" كانوا مسلحين بشكل جيد بسترات واقية، وخوذ و"آر بي جي" ورصاص خارق للدروع ومناظير، مشيرا إلى أن ما نراه الآن في هذه الحرب أنها تحولت من حرب مبررة إلى حرب لأهداف حزبية.

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من يرتدي الشباشب حقا؟

وفي السياق ذاته، نقل مراسل القناة 12 داني هيخت عن أحد كبار الضباط الذي قاتل في السابع من أكتوبر ثم في عملية في قطاع غزة، قوله "للمرة الأولى في حياتي وبعد 40 عاما بوصفي مقاتلا، وجدت نفسي أقل منهم تكنولوجيا وعددا".

لقد كان "المخربون" مسلحين من أقدامهم حتى رؤوسهم بمواد متفجرة تكفي جيشا صغيرا، إضافة إلى مئات المسيّرات التي دمرت منظومات أسلحة وأفضل دبابات في العالم.

وأضاف الضابط "من كان حقا يرتدي الشباشب هم قادتنا وقيادتنا العسكرية العليا، لأننا اعتقدنا أن ذلك لا يمكن أن يحدث"، مشيرا إلى أن "مقولة الشباشب لا تحط من قدر حركة حماس، بل تحط من قدر جنودنا الذين قُتلوا في السابع من أكتوبر".

وعلى صعيد آخر، وجه إيال بيروكوفيتش مقدم برنامج سياسي في القناة 13 انتقادات حادة لنتنياهو، قائلا "لن أغفر لنتنياهو أبدا أمرا واحدا فقط، هناك الكثير من القرارات التي يمكن أن أتفهمها، لكن لن أغفر له أنه قسم صفّنا قسمين، وتسبب في فوضى كبيرة بالكراهية والانقسام".

وتابع بيروكوفيتش: لن أغفر له على ذلك أبدا، ولذلك يجب أن يتنحى وأن يذهب إلى بيته، ما أراه ليس أنه يتعمق في الأمر، بل يشعل حربا أهلية، نتنياهو يريد أن نتشاجر وأن يقتل أحدنا الآخر في الشوارع.

وأضاف "منذ السابع من أكتوبر لا أتحمل أن أراه، وعندما يظهر أذهب لمشاهدة الرياضة، لا أتحمل أن أرى أكاذيبه، فهو عندما يتكلم يكذب، وعندما يتنفس يكذب".

ولفت بيروكوفيتش إلى رفض نتنياهو الالتزام بموعد محدد للانتخابات، قائلا "سألوه في النهاية عن الانتخابات، فلم يكن مستعدا للقول إن هناك تاريخا محددا لها. سيفعل كل ما في وسعه لكيلا تجري الانتخابات، إنه يكره الجميع بسبب محاكمته".