محكمة أميركية تلزم مسؤولا مكسيكيا سابقا بدفع 2.4 مليار دولار بقضية فساد

أمرت محكمة أميركية في ولاية فلوريدا مسؤولا أمنيا مكسيكيا سابقا يدعى غينارو غارسيا لونا بدفع أكثر من 2.4 مليار دولار لحكومته في دعوى مدنية كان قد أدين بها، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية.

وكانت المكسيك قد رفعت دعوى قضائية على غارسيا لونا المسجون في الولايات المتحدة لإدانته بالاتجار بالمخدرات وتهم أخرى تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.

وفي عام 2023، دانت محكمة أميركية غارسيا لونا البالغ 56 عاما بتلقي رشى بقيمة ملايين الدولارات للسماح لعصابة "سينالوا" بتهريب أطنان من الكوكايين.

وحكم عليه قاض في نيويورك بالسجن أكثر من 38 عاما وبغرامة بلغت مليوني دولار.

وأفاد بيان للحكومة المكسيكية بأن الغرامة التي فرضتها محكمة فلوريدا تزيد 3 أضعاف على المبلغ الذي طلبته الحكومة المكسيكية في دعواها.

ويعد غارسيا لونا أرفع شخصية حكومية مكسيكية تخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة، فقد شغل منصب رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي المكسيكي منذ عام 2001 حتى عام 2006، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب وزير الأمن العام، حيث كان يدير بشكل أساسي قوة الشرطة الفدرالية ومعظم عمليات مكافحة المخدرات.