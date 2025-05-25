صحف عالمية: شعور بالعجز يسود العالم تجاه المعاناة اليومية لغزة

ركزت صحف عالمية في مقالات وتقارير على موضوع استخدام إسرائيل الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة، وعلى الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها إسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية في غزة، وعلى الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات بالقطاع.

وكتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن استخدام إسرائيل الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة لطالما كان ممنهجا، مشيرة إلى أن الشهادات الأخيرة التي صدرت عن جنود إسرائيليين خلصت في تحقيقات سابقة إلى أن الجيش الإسرائيلي تورّط في ممارسات مماثلة خلال حرب غزة بعلم كبار الضباط.

كما حذرت منظمات حقوق الإنسان -وفق الصحيفة- مرارا من استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في الضفة الغربية.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا يتحدث عن شعور بالعجز يسود العالم تجاه المعاناة اليومية المتزايدة لفلسطينيي غزة خصوصا بعد انتشار مظاهر الجوع وسوء التغذية في القطاع المحاصر. وجاء في المقال أن الشعور بالعجز في مواجهة هذا الظلم الفادح قد يؤدي إلى فقدان الثقة ليس فقط في الحكومات والمؤسسات، بل أيضا في النظام الأخلاقي للعالم وقدرته على حماية الأطفال.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا يشير إلى أن تأجيل دخول خطة توزيع المساعدات حيز التنفيذ في غزة يأتي في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات دولية لاذعة بسبب طريقة تعاملها مع الأزمة الإنسانية. ويذكر التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الخطة المدعومة أميركيا ستخفف شدة الغضب العالمي تجاه إسرائيل، لكن المخاوف بشأن تجسيدها على أرض الواقع لا تزال كبيرة.

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وعن الخطة نفسها، تفيد صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مستندة إلى وثائق سرية اطلعت عليها، بأن "مُعدي الخطة أثاروا قبل أشهر مسألة الجدل الذي سيصحب الإعلان عنها كونها محاطة بكثير من الغموض وقائمة على إبعاد المنظمات الإنسانية التي اكتسبت خبرة في العمل الميداني على أرض غزة".

وربطت الصحيفة بين تأخير تفعيل الخطة وتزايد التساؤلات بشأن شرعيتها وقابليتها للتنفيذ وأهدافها.

انتخابات

ومن جهة أخرى، أوردت صحيفة "جروزاليم بوست" أن غالبية الإسرائيليين متخوفون من إمكانية إلغاء الانتخابات المقبلة بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة. واستندت الصحيفة إلى نتائج استطلاع للرأي العام أظهر أن 79% من ناخبي الائتلاف الحاكم يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يدفع باتجاه صفقة أسرى لأسباب سياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث نتائج استطلاعات الرأي ستنعكس حتما على ثقة الجمهور في الانتخابات المقبلة.