إعلام إسرائيلي: نتنياهو يقودنا نحو خسارة فظيعة من كل النواحي

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على ما ذهب إليه محللون إسرائيليون من أن إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على احتلال كامل قطاع غزة يعني هزيمة إسرائيل محليا وعالميا بخسارتها أقرب حلفائها وفقدان المحتجزين الأحياء منهم والقتلى.

وقال اللواء احتياط غيورا آيلاند، وهو رئيس سابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن العملية العسكرية التي يشنها نتنياهو على غزة ستؤدي بإسرائيل إلى "حالة خسارة فظيعة من كل النواحي، سواء إذا استمرت الحرب دون نهاية أو مات المخطوفون، أولم نعثر على جثث القتلى".

وأضاف -في جلسة نقاش على القناة 13- أن جنود الاحتياط سينهارون، كما ستجد إسرائيل نفسها أمام وضع اقتصادي عاجزة عن التعايش معه، وفي حالة صدام مع كل العالم.

واتهم محلل الشؤون القضائية في القناة 13، أفيعاد جليكمان نتنياهو بعدم الرغبة في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، وقال "لن يكون هناك انتصار، وليس فقط لا انتصار، بل هناك هزيمة إن لم يعد كل المخطوفين الـ 58″، معربا عن اعتقاده بأن "دولة إسرائيل لن تقوم لها قائمة".

كما قال آري شبيط، وهو صحفي وكاتب أن "إسرائيل قد تواجه سقوطا سياسيا محتما قبل أن تحقق إنجازا عسكريا"، مشيرا إلى أن إسرائيل خسرت العالم بشكل كبير وليس فقط الطلاب "المتطرفون" في جامعة كولومبيا، وقال أيضا "أفضل أصدقاء إسرائيل غير قادرين على النظر في عيوننا، لا يمكن الانتصار في حرب دون شرعية دولية وحاليا لا توجد لدينا أي شرعية دولية".

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وأضاف المتحدث نفسه -في جلسة نقاش على القناة 13- "نحن حاليا نقوم بمخاطرة مجنونة بجعل أنفسنا مصابين بالجرب (منبوذين) على مستوى العالم، وقال إذا لم تتحقق وحدة داخلية وتكون لدينا شرعية دولية ونحل مشكلة المخطوفين، فإننا نقوم بمخاطرة مجنونة ستجعلنا نهزم أنفسنا".

شركات مدنية

وعن خطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة "آي 24″، يوسي يهوشوع إن العملية ستسلم إلى شركات مدنية بإشراف الجيش جنوب قطاع غزة، زعما أنهم سيرون تحريكا للسكان وقطعا للعلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبين السكان بتسليم رزم مساعدات للعائلات وللمدنيين.

وتابع يهوشوع يقول" هذه وسيلة ضغط أخرى على حماس، يأملون في الجيش أن تؤدي في نهاية المطاف إلى صفقة".

وحسب محلل الشؤون العسكرية في القناة 13، ألون بن دافيد، فإن فكرة الجيش الإسرائيلي هي "إدخال أغلبية سكان غزة وعددهم مليونان إلى منطقة في رفح جنوبي قطاع غزة، وترك باقي القطاع فارغا من السكان".