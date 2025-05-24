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انقطاع الكهرباء بجنوب فرنسا والشرطة تحقق في حرائق متعمدة

An ATM that no longer works, is seen, following a major electricity outage, during the 78th Cannes Film Festival in Cannes, France May 24, 2025. REUTERS/Stephane Mahe
العديد من الخدمات في كان الفرنسية توقفت اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي (رويترز)
24/5/2025-|آخر تحديث: 22:54 (توقيت مكة)

تحقق الشرطة الفرنسية في احتمال أن يكون حريق متعمد هو السبب الرئيس لانقطاع التيار الكهربائي في منطقة الألب البحرية بجنوب البلاد، بما في ذلك مدينة "كان" التي تستضيف حفل اختتام مهرجانها السينمائي العالمي السنوي الشهير اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الدرك الوطني الفرنسي "نبحث في احتمال إشعال حريق عمدا"، مضيفا أن الشرطة لم تعتقل أحدا حتى الآن.

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وذكرت السلطات المحلية لمنطقة الألب البحرية في وقت سابق اليوم أن الجزء الغربي من المنطقة، الذي يضم مدينة كان، يعاني من انقطاع كبير في التيار الكهربائي وأن شبكة النقل والكهرباء تعمل على إعادة التيار.

وأوضح مهرجان كان السينمائي أن حفل الختام يقام في موعده مساء السبت، وقال في بيان إن القصر الذي يحتضن الحفل الختامي استفاد من مصدر طاقة مستقل "ما يسمح بإقامة جميع الفعاليات والعروض المقررة -بما في ذلك حفل الختام- كما هو مخطط لها وفي ظروف طبيعية".

Atmosphere At The 78th Annual Cannes Film FestivalCANNES, FRANCE - MAY 24: A restaurant without lights during a power outage during the 78th annual Cannes Film Festival at on May 24, 2025 in Cannes, France. (Photo by Lorenzo Franzoni/Getty Images) DATE 24/05/2025 SIZE 3721 x 2485 Country France SOURCE Getty Images/Lorenzo Franzoni
أرباب مئات المطاعم في كان من أكثر من عانوا من انقطاع التيار الكهربائي (غيتي)

عمل تخريبي

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن التيار عاد إلى 160 ألف منزل متضرر بعد الظهر، وذلك بعد حوالي 6 ساعات من الانقطاع.

وأضافت أن أعمال تخريب مسّت أحد أعمدة خط التوتر العالي الذي يزود مدينة كان بالطاقة في بلدية فيلنوف-لوبِيه، وفق ما أعلنه المدعي العام في مدينة غراس ومحافظ الألب-البحرية.

ونقلت لوباريزيان عن شبكة النقل والكهرباء قولها إنها سجلت حادثتين منفصلتين، الأولى كانت حريقا وقع في محطة توتر عال في تانيرون (إقليم فار) فجر السبت، وقد تمت السيطرة عليه.

لكن هذا الحريق أضعف الشبكة الكهربائية المحلية، مما تسبب في سقوط أحد الأعمدة الكهربائية حوالي الساعة العاشرة صباحا على خط توتر عال، وهذا الحادث هو الذي تسبب مباشرة في الانقطاع.

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وتابعت أنه وفقا للمعلومات الأولية من التحقيق، فسبب ما جرى "عمل تخريبي متعمد"، حسبما صرح به داميان سافارزيكس، المدعي العام في غراس حيث استهدِف عمود واحد فقط.

وشجبت محافظة الألب-البحرية "الأعمال التخريبية الخطيرة التي تمس بسلامة البنية التحتية الكهربائية".

Atmosphere At The 78th Annual Cannes Film FestivalCANNES, FRANCE - MAY 24: A shop without lights during a power outage during the 78th annual Cannes Film Festival at on May 24, 2025 in Cannes, France. (Photo by Lorenzo Franzoni/Getty Images) DATE 24/05/2025 SIZE 4223 x 2821 Country France SOURCE Getty Images/Lorenzo Franzoni
المتاجر في كان بقيت من دون كهرباء لساعات طويلة (غيتي)

حريق آخر

أما بخصوص الحريق الثاني الذي اندلع في محطة التوتر العالي في تانيرون (فار)، فقد أكدت الدرك الوطني الفرنسي للصحيفة أنه يرجح أن يكون عملا إجراميًا ونتيجة حريق متعمد. وأُوكل التحقيق إلى فرقة أبحاث الدرك، وقد فتح مكتب النيابة تحقيقا في القضية.

وأوضحت الصحيفة أن الانقطاع أثر على برنامج كان السينمائي، حيث وقع أثناء عرض فيلم. وأفادت إدارة المهرجان أن العروض استؤنفت في قصر المهرجانات بفضل مولد كهربائي مستقل، مؤكدة أن حفل اختتام المهرجان لن يتأثر.

وفي كان أيضا، ذكرت قناة تلفزيونية محلية أن الشرطة البلدية تدير حركة المرور لأن إشارات المرور توقفت عن العمل. كما لوحظ اضطراب كبير في الشبكة الهاتفية، بحسب صحيفة لوباريزيان.

وعانت من تداعيات المشكلة مجموعة بلديات، وقال رجال الإطفاء في الألب-البحرية للصحيفة إنهم قاموا "بحوالي 100 تدخل لتحرير أشخاص عالقين في المصاعد منذ صباح السبت"، وظلوا طيلة اليوم يقومون بتدخلات حسب درجة الاستعجال. كما تعطلت حركة القطارات بسبب انقطاع في نظام الإشارات في كان.

وقال عمدة كان، دافيد ليسنار، في اتصال مع لوباريزيان إن الانقطاع تسبب في مشاكل هائلة في الحياة اليومية للسكان والتجار، خاصة مئات المطاعم، وحركة النقل.

المصدر : رويترز + لوباريزيان

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