10 أشياء عن الرئيس الروماني الجديد نيكوسور دان

فاز رئيس بلدية بوخارست، المؤيد لأوروبا وأوكرانيا، نيكوسور دان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد المرشح اليميني المتطرف جورج سيميون، في وضع لم يكن مواتيًا للغاية.

وهذه 10 نقاط حددتها مجلة "لوبس" الفرنسية لتوضيح بعض ملابسات هذا الفوز وما يتوقع أن يتمخض عنه:

1- فوز مفاجئ

فاز عمدة بوخارست نيكوسور دان (55 عاما) بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 53.6% من الأصوات بشكل غير متوقع. خرج الرومانيون بأعداد كبيرة للمشاركة في هذه الانتخابات، التي اعتبرت بمثابة معركة بين الديمقراطيين المؤيدين لأوروبا والسياديين غير الليبراليين. بين الجولتين، ارتفعت نسبة الحضور بـ12 نقطة.

2- ريمونتادا

الرئيس الجديد، الذي ترشح مستقلا، كان متخلفا بفارق 20 نقطة عن منافسه، جورج سيميون، 38 عامًا، زعيم حزب التحالف من أجل وحدة الرومانيين، وسيميون هذا معجب متحمس بدونالد ترامب، ومعارض للتطعيم، ومشكك في الاتحاد الأوروبي، كان معاديًا لأوكرانيا، وهو شخص غير مرغوب فيه في كييف.

3. الإغاثة

بعد فوزه تنفست أوروبا الصعداء، فهنأته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بحرارة في مساء فوزه قائلة "لقد اختار الرومانيون خيار الدولة المفتوحة والمزدهرة في أوروبا القوية".

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4. رئيس الدولة

سيشارك نيكوسور دان في قمم الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه رومانيا منذ عام 2007، وحلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه في عام 2004.

وتُعد رومانيا دولة حيوية للأمن الأوروبي، فهي بمثابة ممر لنقل المعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، وتستضيف 5 آلاف جندي من حلف شمال الأطلسي، وستستضيف قريبًا أكبر قاعدة عسكرية له في القارة.

5. عالم رياضيات

وُلِد نيكوسور دان في عائلة متواضعة لأب عامل بسيط ولأم محاسبة في فاجاراس، ترانسلفانيا، وهو عالم رياضيات لامع، ففي عامي 1987 و1988 فاز بالأولمبياد الدولي للرياضيات (للمدارس المتوسطة والثانوية)، والتحق بالمدرسة العليا للأساتذة في باريس وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون باريس الشمالية، قبل أن يصبح باحثًا وأستاذًا في جامعة بوخارست.

6. يتقن اللغة الفرنسية

يتكلم الفرنسية بطلاقة، بل إنه قال بعض العبارات بهذه اللغة للصحفيين القادمين من فرنسا مساء يوم انتصاره، في مقر حملته الانتخابية في قلب إحدى حدائق بوخارست، وأمام أنصاره ابتسم وقال بلغة موليير "دعونا نستمتع بهذا المساء، ومن الغد سنبدأ إعادة بناء رومانيا".

7. مكافح للفساد

تعد مكافحة الفساد هوايته المفضلة، وشعار حملته الانتخابية هو "رومانيا النزيهة"، وقد اكتسب شهرته في عام 2006 من خلال جمعيته "أنقذوا بوخارست"، والتي كانت تهدف إلى إنقاذ المباني التاريخية والمساحات الخضراء في المدينة.

وبعد مرور 10 سنوات، أراد حزب "اتحاد إنقاذ رومانيا" (USR)، الذي أسسه والذي تركه في نهاية المطاف، أن يكون أيضًا مناهضًا للنظام الحاكم وللفساد.

8. انطوائي

في بوخارست، حيث يشغل منصب عمدة المدينة منذ عام 2020، يبدو شخصا انطوائيًا، لا يجيد التواصل، ولكنه متمسك بالدفاع عن قضايا البيئة والنساء ومؤيد لأوروبا.

9. ملهَم

يقول إنه دخل السباق الرئاسي بعد الفوز الكابوسي الذي حققه كالين جورجيسكو في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو مرشح غير معروف تقريبًا ومنظّر مؤامرات ومحب لبوتين، وهو مدفوع بالتلاعب على شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك والتدخل الروسي المحتمل، ولذا ألغت المحكمة الدستورية تلك الانتخابات على عجل.

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10. "تذكري يا روسيا"

نيكوسور دان هو من المؤيدين الأقوياء لدعم أوكرانيا. وعندما أُعلن عن فوزه، خرج آلاف الرومانيين إلى الشوارع ليهتفوا "روسيا تذكري أن رومانيا ليست لك"، وفي أوكرانيا المجاورة، احتفل الرئيس فولوديمير زيلينسكي بهذا النجاح "التاريخي".