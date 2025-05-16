محللون إسرائيليون: هذه أسباب تراجع الآمال بإبرام صفقة في غزة

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية بواعث القلق من إمكانية عدم التوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وأرجع الإعلام الإسرائيلي هذا القلق إلى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإمكانية تراجع اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذلك بعد انتهاء زيارته إلى المنطقة.

وأشار محللون إسرائيليون إلى إستراتيجية نتنياهو بإرسال وفد مفاوضات دون تفويض يتضمن التوصل إلى صفقة تنهي الحرب.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي في القناة الـ13 الإسرائيلية رفيف دروكر إنه من الصعب رؤية صفقة متبلورة، في ظل الانطباع بأن اهتمام ترامب بالتوصل إلى اتفاق سيتراجع بشكل كبير مع مغادرته المنطقة وانشغاله بأمور أخرى.

أما محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 دانا فايس فقالت إن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف يعلم جيدا أن نتنياهو هو من يقرر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجاء تعليق فايس بعد وصول ويتكوف إلى العاصمة القطرية الدوحة بخطة شاملة تتضمن إطلاق سراح معظم الأسرى المحتجزين في غزة ووقف الحرب، وكذلك ترتيبات اليوم التالي للحرب.

وكانت مصادر أفادت للجزيرة بأن مسؤولين قطريين والمبعوث الأميركي التقوا وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة في اجتماع دام ساعتين.

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ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإنه لا يزال هناك 58 أسيرا محتجزا في غزة، 24 منهم يعتقد أنهم أحياء.

بدورها، نقلت القناة الـ13 عن مسؤولين مقربين من نتنياهو قولهم إن رئيس الوزراء "لن يسمح بإنهاء الحرب، فإنهاء الحرب سيكون فقط حسب شروطنا"، مما يعني عدم استعداده لإبداء أي تغيير في الموقف الإسرائيلي.

وانتقد إيغال غويتا -وهو صحفي وعضو كنيست سابق عن حركة شاس- إستراتيجية إرسال وفد تفاوضي إسرائيلي من دون تفويض لكي "لا يحقق شيئا"، وقال إن القصة ذاتها تتكرر.

من جانبه، شن يهودا كوهين -وهو والد أسير إسرائيلي في غزة- هجوما على عضو كنيست من حزب "قوة يهودية" من الائتلاف اليميني الحاكم، وطالب الحكومة بالتنحي والاستقالة.

وقال كوهين إن أهداف حكومة نتنياهو تتلخص باحتلال أراضٍ وبناء مستوطنات على حساب ابنه، واتهم الائتلاف الحكومي بـ"الفشل وخيانة الدولة".

وحتى الآن ترفض الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحرب ضمن أي اتفاق محتمل، بل إنها هددت مرارا بشن هجمات أوسع نطاقا على غزة إذا لم تسفر المحادثات الجارية عن اتفاق.

وكانت تل أبيب قد انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ استأنفت الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.