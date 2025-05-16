بالفيديو.. محاولة لاختطاف بنت رجل أعمال وتحذير من "مكسكة" فرنسا

حادثة غريبة شهدتها فرنسا مؤخرا عندما تعرضت بنت رجل أعمال بارز لمحاولة اختطاف في قلب العاصمة باريس، ووسط حي معروف، وهي الحادثة التي سلطت الضوء على استهداف الجريمة المنظمة لمهنيي قطاع العملات الرقمية.

وقد كُشف اليوم عن مقطع فيديو لمحاولة الاختطاف، أظهر السيدة واقعة على الأرض وزوجها يمسك بها ويمنع الخاطفين من انتشالها، وكلاهما يصرخان طلبا للنجدة.

وأظهر الفيديو سيارة من الحجم الكبير خرج منها ملثمون سعوا لاختطاف السيدة، وباءت محاولاتهم بالفشل بفضل تشبث الزوج بزوجته، وبدء بعض المارة في التجمع من دون أن يتحرك أحد منهم للإنقاذ، حيث اكتفى أحدهم بتصوير المشهد.

في حين انطلق صاحب متجر بالمنطقة يدعى نبيل لمواجهة المهاجمين، حاملا في يده مطفأة حريق، ووجه له الأب -عبر تلفزيون فرنسي- عبارات شكر لمساعدته على إنقاذ ابنته.

ونقلت صحيفة لوباريزيان اليوم تصريحات لبيير نوازات، رجل الأعمال وأب الضحية، قال فيها: "لست مرعوبا، ولست خائفا، وكذلك لست غافلا عن المخاطر"، مبرزا أن ابنته وزوجها صامدان بعد التجربة القاسية التي عاشاها.

⚠️ NEW: The daughter and grandson of #Paymium CEO Pierre Noizat narrowly escaped a kidnapping thanks to their own resistance and help from passersby. pic.twitter.com/4kXZDoNFn1 — Coinpaper (@coinpapercom) May 14, 2025

وذكرت لوباريزيان أن نوازات صرح أنه لم يرَ أي مؤشر يدل على أنه أو أحدا من أقاربه قد يكون مستهدفا، وذلك في سياق استهداف فاعلين آخرين في مجال العملات المشفرة.

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وبعد حديثه عن وقوع عمليات استهدفت رجال أعمال في هذا المجال، قال نوازات: "إذا وصلنا إلى هذا الحد، فالوضع خطير"، وانتقد ما وصفه بـ"الجانب الاستعراضي" للاجتماع المقرر في وزارة الداخلية اليوم الجمعة، والذي يهدف، بحسبه، إلى "كسب الأصوات وليس بالضرورة لإيجاد حلول". وتابع: "هذه مجرد بداية، إذا لم يتم التحرك، لدينا مشكلة حقيقية، وهي تقاعس السياسيين".

وهو أمر سبق أن حذر منه رجل أعمال آخر في مجال العملات الرقمية ويدعى إريك لارشوفيك، الذي حذر من "مكسكة فرنسا"، في تلميح إلى حوادث العنف التي تتسبب فيها كارتيلات التنظيمات المسلحة في البلد اللاتيني.

🇫🇷« Respect pour son héroïsme » Pierre Noizat, dirigeant d’une plateforme de cryptomonnaies, exprime sa gratitude envers Nabil, un commerçant qui est intervenu pour porter secours à sa fille lors d’une tentative de kidnapping.#HérosDuQuotidien #Courage #EnlèvementÉvité… pic.twitter.com/m8q8NCB8Ya — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) May 16, 2025

مكسكة فرنسا

ونقلت لوباريزيان عن لارشوفيك قوله إن عدد محاولات اختطاف لمسؤولين في مجال العملات المشفرة في فرنسا بلغ 5 محاولات خلال السنة الماضية.

وكان دافيد بالاند -شريك لارشوفيك- قد اختطف في يناير/كانون الثاني، وهو ما جعل لارشوفيك يطالب السلطات الفرنسية المختصة بالسماح لمهنيي القطاع بحمل أسلحة نارية لمواجهة التهديدات التي يتعرضون لها.

وذكرت لوفيغارو من جهتها أن نوازات من أوائل من اختاروا العمل في مجال العملات الرقمية قبل 15 عاما، ونقلت عنه قوله إنه كان واعيا بمخاطر هذا المجال، وسبق أن طلب حلال للحماية من طرف الهيئات الرسمية، لكن في ظل عدم التجاوب معه اضطر للتواصل مع شركة خاصة. لكنه لم يوضح نوعية المخاطر التي يواجهها مهنيو القطاع ولماذا.

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وعلى الرغم من أن وزير الداخلية برونو ريتايو اجتمع بالمشتغلين في حقل العملات المشفرة اليوم الجمعة، وحاول طمأنتهم بأن الدولة ستعزز إجراءات ضمان سلامتهم، إلا أن نوازات ورفاقه يقولون إن مشكل الجريمة المنظمة أصبح أكبر من الوزير نفسه "الذي يسعى لإعادة انتخابه وليس بالضرورة لإيجاد حلول" تُمكن من تفادي "مكسكة فرنسا".