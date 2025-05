بالفيديو.. محاولة لاختطاف بنت رجل أعمال وتحذير من "مكسكة" فرنسا

حادثة غريبة شهدتها فرنسا مؤخرا عندما تعرضت بنت رجل أعمال بارز لمحاولة اختطاف في قلب العاصمة باريس، ووسط حي معروف، وهي الحادثة التي سلطت الضوء على استهداف الجريمة المنظمة لمهنيي قطاع العملات الرقمية.

وقد كُشف اليوم عن مقطع فيديو لمحاولة الاختطاف، أظهر السيدة واقعة على الأرض وزوجها يمسك بها ويمنع الخاطفين من انتشالها، وكلاهما يصرخان طلبا للنجدة.

وأظهر الفيديو سيارة من الحجم الكبير خرج منها ملثمون سعوا لاختطاف السيدة، وباءت محاولاتهم بالفشل بفضل تشبث الزوج بزوجته، وبدء بعض المارة في التجمع من دون أن يتحرك أحد منهم للإنقاذ، حيث اكتفى أحدهم بتصوير المشهد.

في حين انطلق صاحب متجر بالمنطقة يدعى نبيل لمواجهة المهاجمين، حاملا في يده مطفأة حريق، ووجه له الأب -عبر تلفزيون فرنسي- عبارات شكر لمساعدته على إنقاذ ابنته.

ونقلت صحيفة لوباريزيان اليوم تصريحات لبيير نوازات، رجل الأعمال وأب الضحية، قال فيها: "لست مرعوبا، ولست خائفا، وكذلك لست غافلا عن المخاطر"، مبرزا أن ابنته وزوجها صامدان بعد التجربة القاسية التي عاشاها.

