موقع إيطالي: سقوط صاروخ صيني بالهند قد يكشف أسرارا عسكرية

قال موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي إن الصاروخ جو-جو الصيني من طراز "بي إل-15 إي" الذي سقط داخل الأراضي الهندية خلال المعارك بين باكستان والهند، يُعدّ "غنيمة عسكرية ثمينة" قد تفتح الباب لكشف أسرار تكنولوجية صينية متقدمة.

وذكر الموقع في تقرير أعده الكاتب فابيو لوغانو أن "بي إل-15" من أكثر الصواريخ الصينية تطورا، وقد سقط في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبقيت أجزاء منه سليمة تماما، وهو ما قد تستفيد منه الهند. ودول حليفة أخرى.

ونقل الكاتب عن مسؤولين باكستانيين قولهم في مؤتمر صحفي إن المقاتلات صينية الصنع من طراز "جي-10" و"جي إف-17″، وكذلك مقاتلات "إف-16 فايبر" الأميركية قد شاركت في الاشتباكات الجوية ضد القوات الهندية في ليلة السادس إلى السابع من مايو/أيار، وأشاروا بوضوح إلى استخدام صواريخ "بي إل-15 إي" في المعارك مع الهند.

تحييد الصاروخ

ويقول لوغانو إن أجزاء كثيرة من صواريخ "بي إل-15 إي" الصينية سقطت في الأراضي الهندية على طول الحدود مع باكستان وبقيت أجزاء كبيرة منها سليمة، حيث تُظهر الصور ومقاطع الفيديو معظم القسم الخلفي من أحد هذه الصواريخ وما يبدو أنه جزء من قسم التوجيه ملقى على الأرض.

وأوضح الكاتب أن مقطع فيديو متداولا يُظهر عناصر من القوات الهندية وهم يؤمّنون موقع سقوط الصاروخ، لكن لا يبدو أن هناك صورا تُظهر التدمير الفعلي للصاروخ، ومن المرجح ألا يكون الجانب الهندي قد تخلص من كامل أجزائه بالنظر إلى أهميته الاستخباراتية.

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لماذا بقي الصاروخ سليما؟

أكد الكاتب أن فقدان الصواريخ -خاصة عندما تبقى سليمة- قد يكون ناتجا عن عدة عوامل، ويشمل ذلك الإطلاقات التي تتم على أقصى مدى خارج نطاق الرؤية، من دون دعم توجيهي مستمر من الطائرة المُطلِقة.

كما يمكن استخدام هذه الإطلاقات بشكل دفاعي أو هجومي، إذ يُطلق الصاروخ باتجاه هدف ويدخل في وضعية "أطلق وانسَ"، من دون مساعدة من الطائرة المُطلِقة، وذلك قبل وقت طويل من تفعيل الباحث الخاص به.

وخلال هذه الإطلاقات، يحاول الصاروخ تقدير مكان الهدف استنادا إلى البيانات الأولية إلى حين توقف طائرة الإطلاق عن إرسال التحديثات في منتصف المسار، ثم يقوم رادار الصاروخ الذي يمتلك مدى محدودا، بالبحث عن الهدف عندما يعتقد أنه أصبح ضمن نطاقه.

وحسب الكاتب، تُقلل هذه الوضعية في الإطلاق بشكل كبير من احتمالية إصابة الهدف، لكنها قد تزيد بشكل كبير من فرص بقاء الطائرة المُطلِقة بعيدا عن الخطر.

وبالنظر إلى أن الطائرات الهندية أو الباكستانية لم تتجاوز الحدود ضمن هذه المناوشات الجوية، فمن المرجح أنه تم تنفيذ إطلاقات من مسافات بعيدة مع توجيه محدود من قبل الطائرات المُطلِقة.

وذكر الكاتب أنه لا يمكن أيضا استبعاد احتمال حدوث خلل بسيط في الصاروخ، مما أضعف من أدائه أثناء الطيران، أو قد يكون الأمر نتيجة الاصطدام مع طائرات هندية بالنسبة للأجزاء الأصغر.

قدرات الصاروخ

أضاف الكاتب أن صاروخ "بي إل-15" دخل الخدمة في الصين منذ منتصف العقد الماضي، ويعد واحدا من أكثر صواريخ جو-جو الصينية تطورا. ويُعتقد أنه تم تطويره ليكون نظيرا تقريبيا لصاروخ "إيه آي إم-120 أمرام" الأميركي.

وتابع أن هذا الصاروخ الصيني موجه بالرادار ومزود بباحث من نوع مصفوفة المسح الإلكتروني النشط بما يتيح أوضاعا نشطة وسلبية.

كما يُذكر ضمن ميزاته أنه يوفر مقاومة محسّنة للتدابير المضادة للترددات الراديوية مقارنة بسابقيه من الصواريخ الصينية، كما يحتوي على وصلة بيانات ثنائية الاتجاه تسمح بتحديثات التوجيه بعد الإطلاق.

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وختم الكاتب بأن المدى الأقصى المعلن لصاروخ "بي إل-15" هو حوالي 200 كيلومتر، لكن مدى النسخة المعدّة للتصدير "بي إل-15 إي" والتي تستخدمها باكستان حاليا يرجح أنه لا يتجاوز 145 كيلومترا.