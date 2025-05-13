من يرافق ترامب في زيارته إلى السعودية؟

يقول تقرير لمجلة نيوزويك الأميركية إن وفدا كبيرا رافق الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى السعودية اليوم الثلاثاء، حيث ضم الوفد شخصيات بارزة من إدارته، بالإضافة إلى ضيوف من عالم الأعمال.

ومن بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب الذين رافقوه في الرحلة: وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الطاقة كريس رايت.

كما حضر أيضا الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، والذي يقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن خفض الإنفاق الفدرالي.

ومن عالم الأعمال، شارك في المنتدى كل من: ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون"، ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا".

كما حضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والدكتور أليكس كارب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير تكنولوجيز"؛ وجيف ميلر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "هاليبرتون"، وروث بورات، رئيسة شركة "ألفابت" و"غوغل" ومديرة الاستثمار فيها، وآندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون".

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ويحاول ترامب أن يُظهر أن إستراتيجيته المتمثلة في "الصفقات" بالسياسة الدولية تحقق نتائج ملموسة.