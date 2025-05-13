كيف أثر الصراع بين الهند وباكستان على هيبة الصناعة العسكرية الفرنسية؟

خلال الاشتباك العسكري الأخير الذي دار بين الهند وباكستان، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن سلاح الجو الباكستاني أسقط عدة طائرات حربية هندية، من بينها 3 طائرات رافال فرنسية الصنع، باستخدام مقاتلات صينية من طراز "تشنغدو جيه 10" مزودة بصواريخ من طراز "بي إل 15".

وفي تقرير نشره "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات"، يقول فلاديمير ماليشيف إن نيودلهي تجاهلت تصريحات إسلام آباد، ولم تؤكد تسجيلها أي خسائر.

وينقل الكاتب عن مصادر غربية موثوقة أن طائرة واحدة على الأقل من طراز "رافال" قد أُسقطت بالفعل. وبحسب ما أوردته المجلة الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية "ميليتاري واتش"، فقد صرح مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات الفرنسية خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بأن "رافال" أُسقطت بنيران القوات الباكستانية، مشيرا إلى احتمال سقوط أكثر من طائرة واحدة.

والجدير بالذكر أن الطائرة الفرنسية أسقطت بواسطة مقاتلة صينية من طراز "تشنغدو جيه 10″، تابعة لسلاح الجو الباكستاني، تكلفتها أقل 3 مرات من تكلفة "رافال"، مما يسلط الضوء على التفاوت في الكفاءة الاقتصادية والتكتيكية بين الطرازين.

وفي تصريح له لشبكة تلفزيون الصين الدولية، قال المحلل السياسي والإعلامي ومعد البرامج التلفزيونية مالك أيوب سومبال: "اشترت الهند مؤخرا مقاتلات رافال من فرنسا، وبهذا خول لها أنها قادرة على التفوق على الجيش الباكستاني"، واستدرك "لكن الدفاع الجوي الباكستاني أثبت عكس ذلك، مما تسبب في حالة من الارتباك في باريس".

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وأشار إلى أن هناك "فضيحة كبرى" تلوح في الأفق بين الهند وفرنسا بسبب صفقة مقاتلات رافال، "فتدمير 5 طائرات قتالية تابعة للجيش الهندي بضربة مضادة من القوات الجوية الباكستانية يعد فشلا ذريعا للعملية العسكرية الهندية".

رافال تفقد بريقها في الهند

ومنذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، روج شراء العديد من الدول لمقاتلة رافال. وقد ساهم نجاحها في زيادة العقود الدفاعية الفرنسية، لا سيما في عام 2022، حيث شكلت هذه المقاتلات جزءا كبيرا من صفقات التصدير الفرنسية.

لكن بعد التطورات الأخيرة يرجح المحللون تزعزع الثقة في رافال. في هذا السياق أشارت مجلة "ميليتاري واتش" إلى أن "اهتمام الزبائن الأجانب بمقاتلات رافال والطائرات الأوروبية المقاتلة بشكل عام قد يتراجع بسبب انخفاض أداء هذه المقاتلة"، وقد انطلقت دعوات في الهند لإلغاء صفقة بخصوص شراء 26 مقاتلة رافال إضافية لصالح البحرية الهندية.

وتضيف المجلة أن الكلفة الهائلة للطائرة، التي تتجاوز 240 مليون دولار للمقاتلة الواحدة، أحدثت جدلا داخل الهند، ومن المتوقع أن تواجه أي صفقات مستقبلية لشراء مقاتلات فرنسية مقاومة أشد، مما قد يلحق أضرارا كارثية بقطاع الطيران الحربي في الدولة الأوروبية، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.

وتابعت "ميليتاري واتش" القول إن قطاع الصناعات العسكرية يعد أحد أعمدة الاقتصاد الفرنسي، ويعمل فيه نحو 300 ألف شخص. ويعد قطاع صناعة الطيران من أكثر المجالات تطورا، إلى جانب تصنيع الصواريخ الباليستية.

آمال الصناعة الدفاعية تتبدد

ومؤخرا، أعلنت باريس عن دخولها مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية. ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تحتل فرنسا حاليا المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم.

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وزادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 47% خلال الفترتين من 2014 إلى 2018 ومن 2019 إلى 2023، لتصبح فرنسا ولأول مرة ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، متجاوزة روسيا. ووجه الجزء الأكبر من هذه الصادرات إلى دول آسيا وأوقيانوسيا، في حين استحوذت دول الشرق الأوسط على 34%.

وكانت الهند أكبر مستورد للأسلحة الفرنسية، حيث استحوذت على نحو 30% من إجمالي الصادرات. ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى صفقات توريد الطائرات المقاتلة إلى الهند وقطر ومصر.

كما شهدت صادرات فرنسا إلى أوروبا ارتفاعا بنسبة 187% خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى مبيعات الطائرات المقاتلة لليونان وكرواتيا، وتوريد مختلف أنواع الأسلحة -من مدفعية وصواريخ وسفن- لأوكرانيا.

ونقل الكاتب عن الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كاتارينا دجوكيتش قولها إن فرنسا "تستغل ارتفاع الطلب العالمي على الأسلحة لتعزيز صناعتها الدفاعية من خلال التصدير، وقد نجحت بشكل خاص في بيع طائراتها المقاتلة خارج القارة الأوروبية".

فشل صامت في أوكرانيا

وفي مقال بعنوان: "الهزيمة الصامتة للصناعة العسكرية الفرنسية" ذكرت الصحيفة الإيطالية "أنتي ديبلوماتيكو" أن مكانة مجمع الصناعات العسكرية الفرنسية تراجعت مؤخرا على الساحة الدولية، مرجعة ذلك ليس فقط إلى الإخفاق في الصراع الأخير بين الهند وباكستان، بل أيضا إلى التقييمات السلبية للأداء الميداني للمعدات العسكرية الفرنسية التي تم توريدها إلى أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن "منتجات الصناعة العسكرية الفرنسية لا تقدم أداء جيدا في هذه السنوات التي تشهد نزاعات مدمرة في العديد من مناطق العالم".

فقد ظهرت أولى علامات هذا الفشل في ساحة المعركة الأوكرانية، "حيث لم تحقق مدافع قيصر هاوتزر ذاتية الدفع -التي تعد فخر سلاح المدفعية الفرنسي- نتائج مقنعة، بل تفوقت عليها المدفعيات الروسية والكورية الشمالية، فضلا عن العديد من الأنظمة المماثلة التابعة لدول أخرى من حلف الناتو"، وفق الصحيفة.

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ومع ذلك، تروج بعض الأطراف في فرنسا لأطروحة مغايرة مفادها أن أداء مدافع الدول الأوروبية الأخرى أسوأ من نظيرتها الفرنسية.

فبعد ورود أنباء عن استيلاء القوات الروسية على بعض المدافع قال السياسي الفرنسي جوفري بوليه في تغريدة له على حسابه التويتر: "لم تكتف قواتنا المسلحة بالتجريد، بل إن تقنياتنا البرية المتقدمة أصبحت في الوقت الراهن في أيدي الروس. ماكرون هو المسؤول الوحيد عن هذا الإخفاق المهين".

ولم تثبت الدبابات الفرنسية من طراز "إي إم إكس 10 آر سي"، التي زودت القوات الأوكرانية بها، فعالية تذكر في أرض المعركة. ففي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أعرب قائد كتيبة في اللواء 37 مشاة البحرية الأوكراني عن عدم رضاه عنها، مشيرا إلى أن هذه المركبات غير عملية في ظروف القتال. وأوضح أن انفجار قذيفة عيار 100 مليمتر أو أكثر على مقربة منها كفيل بإحداث أضرار جسيمة أو حتى تدمير المركبة بالكامل.

كما أشار إلى أن المدفع عيار 105 مليمترات المثبّت على العربة يستخدم ذخائر غير متوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، مما تسبب في تعقيدات لوجيستية كبيرة. وأضاف أن الإطارات المستخدمة غير مناسبة، حيث تبدو مصممة للسير على الطرقات الأوروبية المعبدة أو الصحارى الأفريقية، وليس للعمليات القتالية في الأراضي الوعرة، مما يحد من فعاليتها في ساحة القتال.

وفي ختام التقرير نوه الكاتب إلى أن هذه الإخفاقات في منتجات صناعة الدفاع الفرنسية تشكل ضربة لهيبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى حاليا لتقلد دور اللاعب الرئيسي في الشؤون العسكرية الأوروبية لا سيما في ظل دعوته لتزويد كييف بالأسلحة وإرسال جنود "تحالف الراغبين" إلى أوكرانيا.