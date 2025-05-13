سعيد يعين واليا يواجه تحقيقا في شبهة فساد

أعلن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع فيسبوك فجر أمس الاثنين في بيان مقتضب إقالة والي بن عروس وسام المرايدي وتعيين عبدالحميد بوقديدة خلفا له.

وأوضح البيان أن قرار الإقالة جاء بعد زيارة "غير معلنة" قام بها الرئيس قيس سعيد يوم 11 مايو/آيار الجاري إلى مناطق في الولاية و"اطلاعه على العديد من الإخلالات بها".

وبينما لم يذكر البيان طبيعة الإخلالات، تفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع الخبر بإعادة نشر قرار صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في بن عروس بشأن فتح تحقيق في حق بوقديدة.

وجاء في القرار طلب "إصدار البطاقات القضائية اللازمة" في حق بوقديدة و"من سيكشف عنهم البحث"، بتهمة استغلال موارد الدولة "لاستخلاص فائدة لا وجه لها" و"التصرف بغير وجه في الأموال العمومية أو الخاصة أو اختلاسها" و"التدليس ومسك أو استعمال مدلس".

وتولى بوقديدة عدة مسؤوليات في وزارة التجهيز والإسكان، بما في ذلك المدير الجهوي للوزارة في بن عروس، والمدير العام لـ"شركة تونس للطرقات السيارة" قبل تعيينه على رأس الولاية، وفق ما أوردته مواقع محلية.

ويذكر أن بوقديدة هو ثاني والي يعينه سعيد على بن عروس بعد حركة إقالة شملت جميع الولاة في سبتمبر/أيلول الماضي – قبيل تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 – بما في ذلك والي بن عروس حينها عز الدين شلبي، الذي تعرض لاتهامات بالقرب من الرئيس دون كفاءة حقيقية في الإدارة.