"أطفالي يتضوّرون جوعا".. شهادة مؤلمة لأمّ في غزة

في قلب مخيّمات النزوح وسط قطاع غزة، حيث تمتد الخيام المهترئة على مدّ البصر، تتجلى ملامح المعاناة في كل زاوية، وتفوح رائحة البؤس من تفاصيل الحياة اليومية التي باتت أشبه بالصراع من أجل البقاء.

منذ أكثر من عام ونصف، تئن غزة تحت وطأة الحصار، ويموت سكانها ببطء جوعًا، وقهرًا، ونسيانًا.

داخل خيمة مهترئة نُصبت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تستلقي السيدة فادية أبو مويس (33 عامًا) بعد ولادة قيصرية أجرتها قبل شهر واحد فقط. لا مستشفى يؤويها، ولا غرفة نقاهة تحتضن آلامها، بل أرض ترابية وجدران من قماش مهترئ تسكنها الرياح والغبار. حولها يجلس خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين العامين والثمانية، ينتظرون وجبة طعام لم تصل منذ يومين، فيما يبكي رضيعها الجديد من شدة الجوع، دون حليب أو دواء.

تقول فادية وهي تحاول تهدئة طفلها الذي لم يتوقف عن البكاء، "خرجت من غرفة العمليات إلى خيمة بلا كهرباء، بلا ماء، بلا طعام، ولا حتى فوط صحية أو مسكنات لجرحي. لا أستطيع الحركة بشكل جيد، وأطفالي يتضوّرون جوعًا. لا شيء متوفر في غزة سوى الألم".

وتضيف: "قبل عام كنا نعيش في بيت بسيط، لكنه على الأقل كان سقفًا يحمينا. اليوم نعيش على فتات التكيّات. إن جاءت تكية طعام أطعمت أولادي، وإن لم تأتِ، نمضي اليوم كله على الماء إن توفر".