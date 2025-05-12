إعلام إسرائيلي: انتقادات حادة لنتنياهو بشأن إدارة ملف الأسرى

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تداعيات نشر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا للأسرى الإسرائيليين، وسط انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتزامن مع إصابة 9 جنود إسرائيليين في عملية شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس نشرت أول أمس السبت مقطعا مسجلا للأسير الإسرائيلي رقم "21" أكد فيه أن زميله رقم "22" يعيش وضعا صحيا ونفسيا صعبا.

وقال الأسير إنهم يدركون منذ شهور طويلة أن مواصلة الحرب تمثل خطرا كبيرا عليهم، وإن زميله لا يتوقف عن إلحاق الأذى بنفسه، وإنه قام بالأمر نفسه قبل أيام لولا أنه أدركه بمساعدة أحد مقاتلي القسام.

وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 أور هيلر إن الجيش يفحص المقطع المصور للأسرى الذي نشرته حماس.

وأضاف المراسل أن حماس تدرك جيدا أن العملية العسكرية للجيش في القطاع ستتوسع بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، لذلك فإنها ترفع ضغطها على الرأي العام الإسرائيلي.

وتابع أن الجيش يواجه معضلة واضحة في ظل عدم التقدم بالصفقة، ولأن عمليات الجيش حتى الآن ليست كافية فإنه قد يضطر إلى توسيعها في القطاع بالطبع.

الإرهاب النفسي

وفي سياق ردود الفعل على فيديو الأسرى، قال المحلل في الشؤون العربية والفلسطينية ألون بن دافيد إن البعض يستخدم مصطلح "الإرهاب النفسي" وغيره، مشيرا إلى أنه يجب شطب ذلك من القاموس.

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وأوضح أن حماس تلعب لعبتها، وهذا لا ينبغي أن يشغل إسرائيل، مؤكدا أن ما يهم هو استعادة هؤلاء الأشخاص، وأن الأسرى هم الهدف، وأن حماس ليست هي القضية الرئيسية.

من جهته، قال الصحفي في القناة الـ12 مناحيم هوروفيتش إنه لو كان مديرا لهيئة الأخبار لقام ببث هذا المقطع المصور 24 ساعة يوميا حتى يدرك الجميع أنهم يتحدثون عن بشر كل خطئهم إما أنهم من سكان غلاف غزة أو أنهم كانوا يؤدون الخدمة العسكرية في غلاف غزة أو جاؤوا للترفيه في غلاف غزة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأنه خلال ساعات ليل أمس الأحد أصيب 9 جنود احتياط في لواء يروشليم 16 بجروح طفيفة خلال معركة شمال قطاع غزة عندما صعدت القوة على عبوة متفجرة خلال عمليات تمشيط في مبانٍ بمنطقة الشجاعية.

وأصيب في هذه الحادثة بجروح طفيفة أيضا نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310 من قوات الاحتياط.

ضمير نتنياهو

وفي انتقاد لاذع لنتنياهو، قال مقدم البرامج السياسية في القناة الـ13 إيال بركوفيتش إن إسرائيل خسرت 1865 قتيلا وآلاف الجرحى و59 أسيرا وعشرات آلاف النازحين، والجنود في الخدمة العسكرية منذ مئات الأيام يخوضون حربا لا يعلمون إن كانوا سيعودون منها إلى عائلاتهم، والدولة في حالة انقسام مجنون.

وأضاف موجها كلامه إلى رئيس الوزراء "أقول لك سيد نتنياهو، استمع إلي واستمع جيدا، أنت بحاجة لطبيب نفسي، إن كان ضميرك نقيا فاذهب لتلقي العلاج إلى أفضل طبيب نفسي، عليك العار".

من جانبه، وجّه زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس انتقادات إلى نتنياهو بشأن إدارة ملف الأسرى، محذرا من أنه عندما تتم صياغة مقترح والموافقة عليه وإرسال فريق للتفاوض ثم في النهاية عندما يخرجون من غرفة المفاوضات يتم إرسال المزيد من المطالب لهم فإن هذا المقترح لا يمكن أن يطبق كما تم التوافق عليه في غرفة المفاوضات.

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وعندما سأله الإعلامي خلال المقابلة عما إذا كان يدعم استعادة الأسرى إذا كان ذلك يعني إنهاء الحرب، رد غانتس بوضوح: إجابتي أنني مع استعادة الأسرى وتعليق الحرب.

من ناحية أخرى، دعا منسق الأسرى في مكتب رئيس الحكومة سابقا ليئور لوتان إلى نهج مختلف، قائلا إن معظم الجنود عبروا عن عجزهم عن إيجاد علاقة بين الهدف وبين الوسيلة التي يريد المسؤولون ممارستها.

وأكد لوتان على ضرورة الاستفادة بمحاولة تقديم مقترح إلى حماس، على أن يكون مقترحا جديا جدا يشمل تبادل الجميع مقابل الجميع، بمن في ذلك مقاتلو النخبة.

وفيما يتعلق بالدور المصري والوساطة الدولية، أوضح رئيس قسم الشؤون العربية في قناة "كان 11" روعي كايس أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هاجم إسرائيل بشدة نهاية الأسبوع الماضي خلال مقابلة مع الإعلام الروسي، متهما إياها بعرقلة الصفقة لدوافع حزبية.

ولفت كايس إلى أن الوزير أشار إلى أن المصريين يعلقون الأمل على الضغط الأميركي على إسرائيل كي تكون هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة.

وأضاف أن أقوال وزير الخارجية المصري تعكس إحباط ومشكلة الوسطاء في عدم القدرة على إقناع حماس أو إسرائيل بتغيير موقفيهما.