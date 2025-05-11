صحف عالمية: إسرائيل تقتل وتدمر بغزة والفصل العنصري يتجلى في ممارساتها بالضفة

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على مواضيع مختلفة أبرزها: أزمة الغذاء في قطاع غزة وتداعياتها على الغزيين، وممارسات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وكتبت "فايننشال تايمز" عن تفاقم أزمة الغذاء في غزة بسبب حرب إسرائيل وحصارِها للقطاع، وقالت إنَّ أحد أوجه أزمة الغذاء هو مقتل العديد من المزارعين على يد الجيش الإسرائيلي، وكذلك الصيادين، مضيفة أن إسرائيل دمّرت أغلب الأراضي الزراعية التي كانت مصدر غذاء لسكان غزة وقتلت قُطعان المواشي.

ونبّهت الصحيفة البريطانية إلى أنه بسبب نقص الغذاء وارتفاع التكاليف، بدأ البعضُ يأكل الأعشاب والسلاحفَ للبقاء على قيد الحياة.

ونشرت "غارديان" تحقيقاً عن معاناة المواليد الجدد وأمهاتهم في غزة، وتوقفت عند حالة سوار عاشور البالغة 6 أشهر. وتذكر الصحيفة البريطانية أن حالة الطفلة خطيرة فعلا بسبب الجوع والأمراض وقلة الدواء والرعايةِ الصحية، وتنقل عن والدتها أن معاناة سوار بدأت قبل ولادتها، مع مرض أمها وخوفها والتهجير المتكرر خلال حملها. وتشدد "غارديان" على أن حالة سوار ليست فريدة.

وتطرقت افتتاحية "هآرتس" الإسرائيلية إلى ممارسات الجيش في الضفة الغربية، وقالت "إذا أردت أن تعرفَ ما هو الفصل العنصري، فلا تنظرْ أبعد من بلدة كفل حارس، ففي هذه القرية يمنع الجيش الفلسطينيين من مغادرة منازلهم أو حتى النظرِ من نوافذهم خلال زيارات المستوطنين الدينية".

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وتضيف أن زيارات المستوطنين تترافق مع أعمال تخريب لممتلكات الفلسطينيين، بينما يُحول الجيش الشوارعَ إلى ممرات لليهود فقط.

استمرار التنسيق

ومن جهة أخرى، تناولت "لوفيغارو" في تقرير محاولة إسرائيل منع فرنسا من الاعتراف بدولة فلسطين من خلال التهديد بأنها سترد بتكثيف الاستيطان. وتنقل الصحيفة الفرنسية عن دبلوماسيين فرنسيين قولهم إنهم تعوّدوا على هذا النوع من التهديد، بينما يقول آخر إن باريس أخذت علما بالتهديد لكنها لا تعده موقفاً رسمياً من إسرائيل.

وترى الصحيفة الفرنسية أن إسرائيل تحاول منع فرنسا من التأثير في دول أخرى مثل بريطانيا وكندا.

أما "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فتطرقت إلى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة الخليج، وقالت إن إسرائيل خفّضت سقف توقعاتها بشأن الزيارة، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين زعمهم أنهم لا يتوقعون من ترامب مواقفَ أو تصريحات كبيرة بشأن إسرائيل، مضيفة أن "مصادر إسرائيلية أكدت استمرار التنسيق الوثيق مع إدارة ترامب خلف الستار رغم التوتر" وزعمت أنه لا توجد خلافاتٌ جوهريةٌ بين الطرفين.