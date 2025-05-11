سياسة|ترجمات|كوت ديفوار

شوارع أبيدجان تغير أسماءها في قطيعة جديدة مع الاستعمار الفرنسي

Workers mount the news signs of Georges Amalan street in Abidjan on April 16, 2025. Street names in Ivory Coast's economic capital have taken on a decidedly more local flavour over the past few weeks, as African names have replaced French ones in France's former colony. The road linking the airport to Abidjan's city centre, for example, is no longer named after former French president Valerie Giscard d'Estaing, but for the man who led Ivory Coast following its independence from France in 1960, Felix Houphouet-Boigny. France once had a sizeable colonial presence in Africa and several of its former colonies in west Africa have sought to distance themselves from Paris. But while countries like Niger, Burkina Faso and Mali have turned their backs on ties with France following juntas coming to power there, Ivory Coast, which was under French rule from 1893 to 1960, remains a regional ally of its former ruler. While the process of renaming streets in Abidjan began in 2021, it is only since March that signs with the new names have actually gone up in the city. Some 15 other towns and cities in the country will also have street names changed, with the nationwide process expected to be completed by 2030. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)
عامل يغير اسم شارع في أبيدجان (الفرنسية)
11/5/2025

تشهد أبيدجان كبرى مدن كوت ديفوار تحولا كبيرا مع مشروع ضخم لإعادة تسمية شوارعها ومحو كل ما له علاقة بالحقبة الاستعمارية تدريجيا من أجل تكريم الشخصيات الإيفوارية، وفقا لما جاء في صحيفة لاكروا الفرنسية.

شارع فرنسا، شارع مرسيليا، شارع فرانسوا ميتران العديد من الأسماء التي لن تظهر على خرائط أبيدجان بعد بضعة أشهر كجزء من حملة واسعة النطاق لإعادة تسمية الشوارع، لتوفير عنوان ثابت لجميع المقيمين في المدينة حسب المبررات الحكومية، وهو المشروع الذي سيطبق في مدن إيفوارية أخرى، بما في ذلك العاصمة ياموسوكرو.

فمنذ عام 1978 ظل أحد أهم المحاور في أبيدجان -ويبلغ طوله 8 كيلومترات- يعرف بشارع فاليري جيسكار ديستان، وهو أحد الرؤساء الفرنسيين السابقين، لكن ذلك قد تغير، فالشارع اليوم معروف بشارع فليكس هوفييت بوانيي الذي يعرف بـ"أبو الأمة الإيفوارية" وأول رئيس لهذا البلد.

"هذا يجعل الأمر أكثر منطقية" "يقول هيرفي جوجوا (أحد المارة) وهو يرفع عينيه نحو اللوحة الجديدة "من يعرف جيسكار اليوم؟ كان لا بد أن يتغير هذا، لقد انتهى العصر الاستعماري، نحن مستقلون، كان علينا أن نؤمم شوارعنا، وهذا يعيد الفخر للإيفواريين، وفوق كل ذلك نشعر كأننا في بيتنا، مع جيسكار ربما اعتقدنا أننا في فرنسا".

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والواقع أن هذه المبادرة لاقت استحسان السكان الذين اعتبروها اعترافا عادلا بهويتهم وماضيهم، وهي تندرج ضمن برنامج طموح لتحديث المناطق الحضرية أُطلق في عام 2017.

ويهدف مشروع رسم الخرائط والعنونة هذا إلى تزويد المدينة الإيفوارية بـ14 ألف لوحة جديدة تشير إلى رقم واسم الشارع والرمز البريدي، كما تمثل هذه الخطوة تغييرا عميقا بالنسبة للسكان وخطوة مهمة في تأكيد الاستقلال الثقافي لكوت ديفوار.

المصدر : لاكروا

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