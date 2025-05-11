باكستان تعلن تخصيص اليوم للشكر والفرح بالنصر

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تخصيص اليوم الأحد للشكر "يوم التشكر"، فرحا بالرد المناسب على الهند ونجاح عملية "البنيان المرصوص".

وأوردت وسائل الإعلام الباكستانية أن الشعب سيحتفل بهذا اليوم لتقديم الشكر لله عز وجل، والإشادة بالبسالة الاستثنائية للقوات المسلحة، وتقدير وحدة الأمة بأكملها.

وقال شريف في خطابه للأمة -بعد ساعات من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب- إن "هذا انتصار ليس فقط للقوات المسلحة، ولكن للأمة بأكملها".

تفوق في كل الجبهات

ووفقا لبيان صادر عن الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء، قال شريف إن باكستان قدمت في "البنيان المرصوص" ردا فعالا وملائما على الهند، مضيفا أن البلاد أثبتت تفوقها على كل جبهة.

وقال إنه على الرغم من هجوم الهند، فإن باكستان حافظت على دفاعها بمرونة وأظهرت استعدادها الكامل للتعامل مع الوضع.

وحث شريف الأمة وعلماءها على إقامة صلوات الجماعة والنوافل في جميع أنحاء البلاد، تعبيرا عن الشكر لله سبحانه وتعالى، وللترحم على الشهداء و"الغازين"، قائلا إن تضحيات القوات المسلحة الباكستانية لا يمكن نسيانها أبدا، وأضاف أن الأمة تقف إلى جانب قواتها.

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استعداد لحل القضايا العالقة

كذلك أعرب شريف عن أمله في إجراء حوار هادف مع خصم باكستان اللدود وحل جميع الخلافات العالقة بين البلدين عبر المفاوضات، ومن ذلك قضيتا توزيع الموارد المائية وكشمير.

والشهر الماضي، ألغت الهند من جانب واحد معاهدة مياه السند -الاتفاقية التي تقسم الموارد المائية بين الخصمين اللدودين- في أعقاب هجوم لمسلحين في 22 أبريل/نيسان في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهنود.

كذلك شكر شريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الصديقة الأخرى على دورها في تأمين وقف إطلاق النار، وأعرب عن امتنانه للصين على وقوفها الثابت دائما مع باكستان خلال الأوقات الصعبة.

وقالت وزارة الخارجية أمس -في بيان- إن "باكستان لا تزال ملتزمة بالتنفيذ المخلص لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند".