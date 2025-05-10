كانت الصلاة شبهة.. طلاب جامعة حماة يحتفلون بافتتاح أول مصلى

حماة- يشهد طلاب الجامعات السورية تحولا جذريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث بدؤوا ممارسة حرياتهم وشعائرهم الدينية التي كانت ممنوعة لعقود طويلة وترزح تحت قبضة الأمن المفروضة على الجامعات، والتي كانت تعتبر هذه الحريات أول أسباب الاعتقال والتنكيل.

رصدت الجزيرة نت افتتاح أول مصلّى في مجمّع كليتي الهندسة المدنية والتطبيقية بجامعة حماة، ورفع أول أذانِ وإقامة صلاة الظهر جماعة في هذا المصلّى، في ظاهرة لم يعهدها السوريون سابقا، حيث افتتح المصلى بدعم مجتمعي من أهالي المحافظة، وبالتنسيق مع رئاسة الجامعة وعمادة الكليات.

تكامل مجتمعي

يقول عميد الكلية التطبيقية في جامعة حماة الدكتور أحمد الكردي للجزيرة نت، إن إدارة الكلية تلقّت بعد سقوط نظام الأسد مجموعة من المبادرات المجتمعية، وكان منها مبادرة بناء مصلّى للطلبة، يتسع لـ70 مصليًا من الذكور، و50 من الإناث، وتم تجهيزه لإمكانية استخدامه أيضا للدراسة والاستراحة.

وأكد الكردي أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي "من باب ممارسة الحريات التي أُنعمت بها سوريا، حيث أصبح متاحا لجميع طلاب جامعة حماة ممارسة حرياتهم بشكل عام، وأداء الصلاة بكل حريّة".

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وتلقت الكلية خلال الشهر الماضي مجموعة من المبادرات المجتمعية، حسب الكردي، بدعم من القطاعين الصناعي والتجاري في محافظة حماة، وبقيمة وصلت إلى 30 ألف دولار أميركي، تم من خلالها تقديم تجهيزات لدعم المختبرات والبنى التحتية التي تدعم المسيرة التعليمية للطلاب، بالإضافة لمنظومة طاقة شمسية.

"الحرية جميلة"

يقول الطالب عمر الشيخ، وهو من طلاب الكلية التطبيقية، إنهم كانوا يواجهون صعوبات وسلبًا للحريات، حيث كانت تمارس عليهم ضغوط أمنية من قبل نظام الأسد، بداية من قمع حرية إبداء الرأي وحتى ممارسة شعائرهم الدينية.

ويروي الشيخ ما شاهده في أحد الاجتماعات مع اتحاد الطلبة في عهد النظام السابق، عندما اقترح أحد الطلاب إقامة مصلى لتأدية الصلوات فيه أثناء الدوام الرسمي، إذ سرعان ما استدعي لفرع أمني في حماة لاعتقاله، وتم التحقيق معه لفترة طويلة.

أما اليوم، وبحسب الشيخ "فنمارس شعائرنا الدينية بحرية تامة، وبدعم من إدارة الكلية والجامعة، ونبدي آراءنا بشكل علني دون أي ضغوط أو خوف".

وبدورها، شكرت الطالبة في الكلية التطبيقية رغد الخضر، القائمين على مبادرة المصلّى وغيرها من المبادرات الداعمة لمسيرتهم التعليمية، حيث إنهم بحاجة ماسّة لهذه التجهيزات لغايات التعليم العملي والنظري، ومتابعة دراستهم من خلالها.

واعتبرت الخضر أن من أهم المتغيرات التي لمسوها اليوم "الحرية بالتعبير عن مطالبنا ورأينا، فهذا سابقا كان أمرا غير مسموح به، ولكن اليوم يمكننا التعبير بشكل واسع، وطلب أي شيء نريده"، وختمت حديثها بـ"الحرية جميلة جدا".

تبدل الحال

تحدثت المهندسة المعمارية هنادي قاسم آغا، وهي عضو في الفريق القائم على مبادرة المصلى، للجزيرة نت وقالت "فرحتنا اليوم عظيمة، أصبحنا في بلد الحريات، قادرين على ممارسة شعائرنا بكامل الحرية".

وقالت هنادي "قمنا كفريق هندسي متكامل بالعمل مع أهل الخير بإقامة مصليات داخل كليات جامعة حماة، وكان الإقبال شديدا من الطلاب في الكليتين التطبيقية والمدنية، ولمسنا الفرحة بعيونهم التي كانت تنسينا كل التعب عندما شاهدناها".

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وأضافت "استغرق بناء المصلّى قرابة 3 أشهر، بدءا من أخذ الموافقات الرسمية من رئاسة الجامعة التي تعاونت بشكل كبير، ثم برسم المخططات التي اعتمدت على البساطة والسكينة، ثم انتقلنا إلى مرحلة البناء وتسليمه على أكمل وجه".

كما تحدثت المهندسة نور حربا -وهي إحدى المشاركات أيضا في هذه المبادرة ومن خريجات الكلية التطبيقية- عن فرحتها بأن تكون جزءا من الفريق المبادر، بعد معاناتها بشكل كبير أيام دراستها في الكلية -عند رغبتها بالصلاة، وخوفها من أن تتم رؤيتها وهي تصلي- من عدم وجود حتى سجادة صلاة كأدنى متطلبات ممارسة الشعائر الدينية.

الافتتاح

افتتح المصلى بحضور رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق سالم، وشخصيات من الهيئة السياسية في حماة، والشيخ عبد الناصر علوان الذي يعد أحد رموز الثورة السورية، بالإضافة لحضور أهليّ ومجتمعي من أهالي الطلاب.

وتضمنت الفعاليات فقرات إنشادية قدمها منشدا الثورة السورية أبو صهيب الحموي ونادر القاضي (أبو مالك الحموي) مع فرقته الإنشادية، تغنّوا فيها بأناشيد كانوا ينشدونها في ساحة العاصي بحماة خلال الثورة السورية.

وقال المنشد القاضي للجزيرة نت "نعلم أن بداية الثورة السورية كانت من الشباب، وأن نهضة أي بلد يجب أن تبنى على هذه الفئة الشابّة، واليوم الحمد لله نعيش هذه الفعاليات داخل الجامعة وفي حماة خصوصا، بعد حرماننا منها ومحاربتنا".

وأضاف "في بداية الثورة فقدنا الكثير من زملائنا من شباب الجامعات في سجون النظام البائد، ممن بحثوا عن الحرية والكرامة، لكن اليوم عاد الشبّان لتكون لهم الكلمة الأقوى في بناء بلدهم سوريا"، مضيفا "سنكون معهم يدا بيد حتى إعمار سوريا كاملة".