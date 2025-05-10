مراسلو الجزيرة نت
سياسة|إسبانيا

شاهد.. آلاف الإسبان في شوارع مدريد يهتفون بمقاطعة إسرائيل

مدة الفيديو 05 دقيقة 08 ثانية 05:08
أسامة المغربي
10/5/2025-|آخر تحديث: 21:10 (توقيت مكة)

مدريد- على وقع المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ودعوة حكومتهم لقطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، احتشد -اليوم السبت- آلاف المتظاهرين في قلب العاصمة مدريد بتنظيم من الشبكة الإسبانية للنضال ضد الاحتلال في فلسطين، بعد أكثر من 19 شهرا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقُدِّرت أعداد المشاركين بعشرات الآلاف، حسب القائمين على المظاهرة التي وصفت بـ"الحاشدة" حيث قدموا من جميع أنحاء الأقاليم الإسبانية، وانطلقوا من محطة "أتوتشا" جنوب مدريد نحو ساحة "بويرتا دي سول" وسط العاصمة.

وهتف المتظاهرون، الذين تنوعوا بين طلاب الجامعات وحتى كبار السن والعجائز، بتأكيد أن ما يحصل في غزة ليس حربا فقط بل هي إبادة جماعية، وصدحوا قائلين "من النهر إلى البحر فلسطين ستنتصر"، و"ليعيش نضال الشعب الفلسطيني"، و"هي مستشفيات وليست وحدات عسكرية".

عشرات آلاف الإسبان في شوارع مدريد يهتفون لمقاطعة إسرائيل - الجزيرة نت مدريد- مستمرون بالمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ومطالبين حكومتهم بقطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، احتشد اليوم السبت الآلاف في مظاهرة بقلب العاصمة مدريد، بتنظيم من الشبكة الإسبانية للنضال ضد الاحتلال في فلسطين، بعد ما يزيد عن 19 شهرا من بداية الحرب على قطاع غزة.
عشرات آلاف الإسبان في شوارع مدريد يهتفون لمقاطعة إسرائيل ونصرة لغزة وفلسطين (الجزيرة)

مطالب وخطوات

وقال المنظمون في بيان لهم "لم يكن الواقع أكثر وضوحا من أي وقت مضى" وذكروا أنه لم يتبق أمام المجتمع الدولي إلا خياران إما المشاركة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أو الدفاع عن عالم قائم على العدالة والمساواة.

المتظاهرون رفعوا اعلام أميركا والاتحاد الأوروبي ملطخة بالدماء معتبرين أنهم مشتركون بإبادة الفلسطينيين (الجزيرة)

 

ورفع المتظاهرون أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي ملطخة بالدماء، في إشارة إلى مساهمتهم جميعا في "الجريمة" خاصة بعد أن زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن وبودابست رغم صدور مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

عشرات آلاف الإسبان في شوارع مدريد يهتفون لمقاطعة إسرائيل - الجزيرة نت مدريد- مستمرون بالمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ومطالبين حكومتهم بقطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، احتشد اليوم السبت الآلاف في مظاهرة بقلب العاصمة مدريد، بتنظيم من الشبكة الإسبانية للنضال ضد الاحتلال في فلسطين، بعد ما يزيد عن 19 شهرا من بداية الحرب على قطاع غزة.
مشاركون في مظاهرة بمدريد يطالبون حكومتهم بقطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل (الجزيرة)

وتمثَّلت مطالب المنظمين للفعالية، حسب بيانهم:

إعلان
  • قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والمؤسسية والعسكرية مع إسرائيل بشكل فوري.
  • فرض حظر شامل على تجارة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية ومعدات المراقبة مع إسرائيل، بما في ذلك إنهاء التراخيص ووقف عبور الأسلحة عبر إسبانيا.
  • الدعم القوي والكامل للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية.
  • وقف تجريم التضامن مع فلسطين.
  •  الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وتنفيذه، كما ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
عشرات آلاف الإسبان في شوارع مدريد يهتفون لمقاطعة إسرائيل - الجزيرة نت مدريد- مستمرون بالمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ومطالبين حكومتهم بقطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، احتشد اليوم السبت الآلاف في مظاهرة بقلب العاصمة مدريد، بتنظيم من الشبكة الإسبانية للنضال ضد الاحتلال في فلسطين، بعد ما يزيد عن 19 شهرا من بداية الحرب على قطاع غزة.
عشرات آلاف الإسبان تظاهروا رفضا لحرب إسرائيل على غزة وإبادتها للفلسطينيين (الجزيرة)

رفض التواطؤ

كما أكد البيان أن "إفلات إسرائيل من العقاب لم يكن ليتحقق لولا شبكة التواطؤ التي تدعمها، والتي تضم الحكومات التي تمتنع عن فرض العقوبات، والشركات المتعاونة مع إسرائيل، ووسائل الإعلام التي تغير الحقائق، والمؤسسات الصامتة عن الجرائم".

وأثنى القائمون على الفعالية على الاستمرار بالعمل التضامني الذي يقوم به الشعب الإسباني، وهو ما أحدث "فرقا فعليا" بتعليق الحكومة عقود الأسلحة مع إسرائيل، وإلغاء بعض الاتفاقيات التجارية والفنية معها.

كما حرص العديد من الفنانين والجامعيين والسياسيين على النأي بأنفسهم من أن يكونوا جزءا من أي نشاط متعلق بإسرائيل، حتى لا يكونوا جزءا من الإبادة الجماعية.

المصدر : الجزيرة

إعلان