لقاء ترامب ونتنياهو.. خيبة أمل من تجاهل الأسرى والحرب

انتهى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بشلال من الكلام الدافئ وقليل من النتائج التي لا تتناسب مع ما قيل عن كونه لقاء طارئا وحاسما. فما حُسم بشكل واضح في اللقاء كانت المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع إيران حول مشروعها النووي السبت المقبل في عُمان، من دون أن يكون لإسرائيل دور واضح، بل وبشعور بالصدمة.

أما ما يتعلق بالحرب في غزة المستمرة منذ عام ونصف العام من ناحية، والقلق الإسرائيلي من الدور التركي في سوريا، فتسمع الشيء ونقيضه وتقريبا بنوع من الحرقة. وفي ما يتصل بالذريعة الرسمية للاستدعاء الطارئ لنتنياهو إلى البيت الأبيض، فلا التزام بتخفيض ما فرضه ترامب من تعريفات على إسرائيل بنسبة 17%.

وهكذا، ومن دون مقدمات بدا وكأن ترامب جلب نتنياهو إلى واشنطن على عجل ليبلغه بما صار حقيقة على الأرض: إيران أولا، ولكن ليس على طريق الحرب، وإنما من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد. ولا يمكن فهم هذه المسألة من دون العودة إلى ولاية ترامب السابقة، عندما حرضه نتنياهو على الانسحاب من الاتفاق النووي السابق.

وواضح أن كثيرين في العالم وإسرائيل يشعرون اليوم أن الانسحاب من الاتفاق قاد إيران إلى أن تغدو دولة حافة نووية في غير صالح إسرائيل.

إعلان

المديح والإطراء

ولكن ثمة من رأى في أداء ترامب أمام نتنياهو في البيت الأبيض وأمام وسائل الإعلام ما لم يره كثيرون، فبعيدا عن المديح والإطراء المتبادل كان اللقاء فرصة لترامب لإبلاغ رسالته إلى العالم: أنا الملك الجديد، الكل سيأتيني، وأنا لن أتراجع عن سياستي الجديدة.

وهاكم ترون ما أفعله مع نتنياهو، مع إسرائيل الأقرب إلى قلبي، لا تعديل في الضرائب التي فرضناها عليها رغم مسارعتها لإلغاء كثير من الضرائب المفروضة على الواردات من أميركا. بكلمات أخرى: الأوكازيون الأميركي انتهى ولا تخفيضات بعد اليوم حتى لأقرب المقربين. بل عاد ترامب لتذكير إسرائيل بأنها تحصل من أميركا على 4 مليارات دولار سنويا "وهذا مبلغ كبير".

وكان ترامب في حملته الانتخابية قد ألمح إلى وجوب استعادة أميركا ما أنفقته على مدى السنين على إسرائيل.

وماذا عن الحرب في غزة، وخصوصا عن مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من القطاع؟ ليس صدفة أن ترامب قبيل لقائه نتنياهو تحادث هاتفيا مع قمة القاهرة التي عقدت بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني.

وأبلغ المجتمعون ترامب تأييدهم للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وإصرارهم على ضرورة فتح أفق سياسي نحو حل الدولتين. ورغم أن أميركا، وفق مصادر مختلفة، باتت تتفهم مصاعب تنفيذ خطة تهجير غزة وصارت تطلق تصريحات تنفس بالون هذا المقترح، فإن ترامب بقي ظاهريا على الأقل معاندا.

ففي مؤتمره الصحفي مع نتنياهو، كرر حديثه عن غزة بوصفها مشروعا عقاريا مهما، وأن إخراج الفلسطينيين منها وامتلاك أميركا لها سيجعلها "أرضا للحرية". ولكن من حديث نتنياهو البارد عن الاتصالات مع دول العالم لتشجيع استقبالها لما سماها "الهجرة الطوعية" من القطاع يمكن الفهم أن أفق هذا المقترح ليس واعدا.

إعلان

وعندما ألح مراسل هيئة البث الإسرائيلية، سليمان مسودة، في سؤاله ترامب عن الحرب في غزة اندفع الأخير للرد بأن الحرب تقترب من الانتهاء، قافزا إلى ما تفعله أميركا ضد الحوثيين في اليمن.

وقال بطريقة يصعب تجميع مركباتها: "أريد أن أرى نهاية للحرب في غزة. أعتقد أنها ستنتهي في المستقبل القريب. لقد ضربنا الحوثيين بقوة. أعتقد أن غزة منطقة عقارية مهمة. أعتقد أن وجود قوة حفظ سلام أميركية مسؤولة عن غزة هو أمر جيد. إذا انتقل الفلسطينيون إلى بلدان أخرى، فسوف تنشأ هناك منطقة حرية. كيف تنازلت إسرائيل عن هذه الأراضي المواجهة للبحر؟".

جهد محدود

وكان واضحا من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز أن ترامب يتفهم إعدام الجيش الإسرائيلي لفرق الإغاثة من الدفاع المدني والهلال الأحمر أن الجهد الأميركي على صعيد إيقاف الحرب محدود. فأميركا ترامب، رغم صراخها عن الجحيم المنتظر، فلا يبدو أن الحرب في غزة تهمها كثيرا، وهي لا تحاول إنقاذ غزة ولا تسعى حتى لإنقاذ إسرائيل من جحيم نفسها.

كما أن ترامب ومبعوثيه لا يحاولون بشكل جدي الضغط على إسرائيل في كل ما يتعلق بالوساطة في مفاوضات تبادل الأسرى ويضغطون -في المقابل- على الوسطاء المصريين والقطريين للضغط على حماس لتحقيق مطالب إسرائيلية. ومعروف أن كل المقترحات الأميركية السابقة للوساطة كانت في الأصل ولا تزال إسرائيلية المنشأ.

وكثيرا ما حاولت أميركا في الماضي أن توقف إسرائيل عند بعض حدود القانون الدولي، لكنها كفت منذ وصول ترامب عن مثل هذه المحاولات، إذ منحت إسرائيل القذائف الثقيلة التي كانت إدارة بايدن قد جمدت توريدها للجيش، كما أفرجت عن شحنات رشاشات تعرف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ينوي توزيعها على المستوطنين لتشجيعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.

إعلان

وقد شجعت أميركا إسرائيل على انتهاك اتفاق 19 يناير/كانون الثاني الذي كانت هي من قامت برعايته وهي من توفر الإسناد للجيش الإسرائيلي لمواصلة جرائمه في قطاع غزة وعلى الأراضي اللبنانية والسورية.

ونظرا لأن للحرب تبعاتها السياسية والاقتصادية والإنسانية وأن إسرائيل تمتعت طوالها بدعم أميركي كبير، آمن كثيرون -خصوصا أهالي الأسرى- أن أميركا ستقف إلى جانبهم. لقد كانت صدمة أهالي الأسرى الإسرائيليين من لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن كبيرة، وعبروا عنها في أثناء تظاهراتهم الليلية.

فقضية الأسرى طرحت فقط تقريبا في لقاء جمع نتنياهو في "بلير هاوس" مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وكان من المفترض أن يزور ويتكوف الشرق الأوسط هذه الأيام، ويلتقي من بين أمور أخرى الوزير رون ديرمر في الإمارات العربية المتحدة، لكنه أرجأ سفره لصالح لقاء رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه اليوم في البيت الأبيض.

ودأبت إسرائيل على إعلان أنه ليس في نظرها مقترح للتنفيذ بهذا الشأن سوى مقترح ويتكوف، وأنها لم تطلع على ما تصفه الصحافة بالمقترح المصري. ولكن مع وصول نتنياهو لواشنطن، بدأت المصادر الرسمية الإسرائيلية تتحدث عن تسلمها مقترحا مصريا جديدا للتجسير على الخلاف بشأن مقترح ويتكوف.

مرور عابر

يمكن القول إن لقاء ترامب نتنياهو خلا تقريبا من الإشارة الجدية إلى مسألة التبادل ووقف النار إلا بشكل عابر. كل ما قاله بهذا الشأن هو: "لدينا مشكلة مع الرهائن، ونحاول تحريرهم. إنها عملية طويلة، ولا ينبغي أن تكون طويلة جدا.

آمل أن يُعجب الإسرائيليون بي. نحن نسعى جاهدين لإطلاق سراح الرهائن، والشعب الإسرائيلي يُريدهم. ندرس إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد". ورغم أن هذا المرور العابر على مسألة الحرب في غزة وإعلان ترامب أنها ستتوقف كان شكليا، فقد حاول البعض الارتكاز إليه.

إعلان

ففي كل الأحوال، فإن إعلان ترامب أن الحرب ستتوقف فيه نوع من الاعتراض على نظرية الحرب الدائمة التي يتبناها نتنياهو واليمين ويطيلون الحرب بموجبها.

غير أن صدمة المعلقين لا تقل أهمية، خصوصا من يؤمنون بأن الحرب، بعد عام ونصف العام، لم تحقق أيا من أهدافها. فقد أشار المعلقون إلى أن اللقاء كان نوعا من الإذلال لنتنياهو، خصوصا إذا قورن بالاستقبال الملكي الذي حظي به في المجر.

وأشار باراك رافيد -في موقع والا- إلى أنه "ربما كانت هذه أسوأ لقاءات بنيامين نتنياهو مع دونالد ترامب على الإطلاق، رئيس الوزراء نتنياهو وجد نفسه بالأمس في المكتب البيضاوي في موقف لم يكن يتوقعه.

وبالاقتباس من عالم البيسبول، ألقى الرئيس الأميركي باتجاهه كرات صعبة تتعلق بقضايا سياسية، أمنية واقتصادية حرجة بالنسبة لإسرائيل، ونتنياهو أخفق في التعامل معها واحدة تلو الأخرى. وجلس نتنياهو مبتسما ومتقبلا بصمت؛ الموقف كان محرجا، بل ومهينا له، وأبرز ضعفه السياسي وعجزه عن التأثير في سياسات ترامب، واعتماده الكامل عليه.

وبدا نتنياهو وكأنه مجرد ’كومبارس‘ في عرض من بطولة ترامب، ولأكثر من نصف ساعة، أجاب ترامب عن الأسئلة وكأن ضيفه مجرد جزء من الديكور". وحتى بعد الاجتماع، لم يتضح تماما سبب عقده.

يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه فشل كامل. وإذا لم تظهر في الأيام المقبلة أي تفاصيل إضافية تلقي ضوءا مختلفا على الأمر، فسيكون من الممكن الاستنتاج أن نتنياهو ودولة إسرائيل لم يحققا منه شيئا.

الأسرى

وكتب شلومو شامير -في صحيفة معاريف- أن الأوصاف التي أعطيت للقاء ترامب ونتنياهو سخيفة وأن اللقاء كان "سيكون مصيريا لو كان الموضوع الأولي والوحيد والحصري فيه هو مناقشة جادة لاتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان إطلاق سراح المختطفين، الأحياء والأموات، والتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل الذي من شأنه أن يعزز إطلاق سراحهم".

إعلان

ورأى أنه "بالنسبة للرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، فإن مصير المختطفين ليس ضمن أولوياتهم. ربما في أحد الأماكن الأخيرة. وهذا ليس مضمونا أيضا. ولاحظ أنه من المتوقع عقد لقاء هذا الأسبوع بين ستيف ويتكوف ورئيس ملف الأسرى الإسرائيليين رون ديرمر".

وأضاف أنه "من الناحية العملية، يعني هذا أنه حتى يتم عقد الاجتماع، لا ينبغي أن نتوقع أي تطور ولا ينبغي أن نتوقع أي تحرك من شأنه أن يدفع باتجاه إطلاق سراح الرهائن.

وفي أفضل الأحوال، سوف يناقش ويتكوف وديرمر مسألة ما يتم فعله وما يمكن فعله للتوصل إلى نوع من الاتفاق مع حماس لإطلاق سراح الرهائن".

كما كتب نير كيبنيس -في موقع والا- أنه "في ذكرى الحرب، احتفلت حماس بإطلاق وابل من الصواريخ بلغ 10 صواريخ غطت نصف البلاد. انظروا إلى نتنياهو وفكروا جيدا، هل مازلتم على استعداد لتصديق هراءه حول ’النصر الكامل‘؟".

واعتبر أن ما يجري نوع من الخدعة بين اليمين والجيش: هذا لتبرير منهجه السياسي، وذاك لتبرير حصوله على الميزانيات الضخمة. ويدين في هذا السياق الإعلام والمراسلين العسكريين الذين يتناولون فتات الجيش ويضخون أنصاف الحقائق للجمهور، مما يثبت "أنهم لم يتعلموا شيئا من الكارثة الرهيبة التي حلت بنا بسبب الإعلام الذي تحول من كلب حراسة إلى دمية كلب".

ويخلص إلى أن نتنياهو أعلن قبل أكثر من عام "أننا على بعد خطوة واحدة من النصر المطلق" وها هو يجلس في واشنطن إلى جانب الرجل "الذي وعد بفتح أبواب الجحيم فوق رؤوس حماس".