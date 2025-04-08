بيرني ساندرز: هكذا يمكن للديمقراطيين الخروج من غياهب النسيان

عندما ينظر السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز إلى الديمقراطيين اليوم، يرى حزبا تخلى عن الطبقة العاملة، وأعطى الأولوية للقضايا الاجتماعية بينما يتجاهل المخاوف الاقتصادية المتفاقمة.

هكذا استهلت صحيفة "تايمز" البريطانية تقريرها الذي يتناول مأزق الديمقراطيين الذين يتلمسون الخُطا للخروج بحزبهم من غياهب النسيان، ومن ثم، التفكير في كيفية التصدي للأزمات الكبرى التي ترزح فيها الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويقول ساندرز، عضو مجلس الشيوخ، للصحيفة الأسبوع الماضي إن الديمقراطيين فشلوا -حسب اعتقاده- في إدراك مدى الألم الذي تعاني منه الأسر العاملة، وتقديم أجندة تعالج هذا الواقع.

استعادة الطبقة العاملة

وبعد 5 أشهر على خسارة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، يؤمن أنصاره من جميع الأطياف -من الاشتراكي الديمقراطي ساندرز إلى المعتدلين- بأن استعادة الطبقة العاملة هي الطريق إلى الخروج من التيه السياسي.

لكن كيف يتم ذلك الخروج؟ تتساءل الصحيفة البريطانية، مشيرة إلى أن جولة "محاربة الأوليغارشية" التي يقوم بها ساندرز وعضو الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز عبر ولايات الغرب الأوسط بهدف التصدي لسيطرة الأثرياء على السلطة، تجذب جماهير غفيرة.

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وأعرب ساندرز عن اعتقاده أن الناس في جميع أنحاء البلاد "ديمقراطيين كانوا أو جمهوريين أو مستقلين، غير سعداء إلى أبعد الحدود برؤية حفنة من المليارديرات يديرون حكومة الولايات المتحدة".

تواقون لمقاومة ترامب

ووفق تايمز، فإن ساندرز وأوكاسيو كورتيز يراهنان على أن الناخبين توّاقون لأن يروا أي شخص يقاوم ترامب ومستشاره لكفاءة الحكم إيلون ماسك، ولأفكار جديدة تتجاوز الصيغة الأشد حذرا التي أفقدت الديمقراطيين الانتخابات الأخيرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن أولا ثم نائبته كامالا هاريس التي نافست ترامب في الانتخابات الأخيرة مرشحة عن الحزب الديمقراطي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضين لنهج ترامب وماسك يجادلون بأن على الحزب الديمقراطي أن يستمع إلى الناخبين المترددين أو غير المنخرطين في العملية الديمقراطية في الدوائر المتأرجحة، وليس نشر رسالة مصممة لدوائر انتخابية مضمونة لليبراليين من أمثال ساندرز وأوكاسيو كورتيز.

وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إس إس آر إس" الشهر الماضي لصالح شبكة "سي إن إن" الإخبارية، انخفاض نسبة تأييد الحزب الديمقراطي بين الأميركيين إلى 29%، وهي أدنى نسبة منذ عام 1992 على الأقل.

وفي استطلاع آخر الأسبوع الماضي أجرته شركتا هارفارد كابس وهاريس لأبحاث السوق والتحليلات، قال 71% من المستطلعة آراؤهم إن الحزب الديمقراطي بحاجة إلى قادة معتدلين جدد.

أخبار سعيدة

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأسبوع الماضي حمل بوادر أخبار سعيدة للديمقراطيين، حيث نجحت القاضية الليبرالية سوزان كروفورد المدعومة من الحزب الديمقراطي في الفوز بعضوية المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن في الانتخابات التي أُقيمت الثلاثاء، على حساب القاضي المحافظ براد شيميل.

وكان إيلون ماسك، الذي أنفق 21 مليون دولار في حملة المرشح المحافظ، حاضرا في ولاية ويسكونسن عند التصويت.

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كما تمكن الحزب الديمقراطي من تضييق الفارق بينه وبين الحزب الجمهوري في انتخابات جرت في دائرتين منفصلتين لاختيار مرشحين لعضوية مجلس النواب في ولاية فلوريدا، ومع ذلك خسرهما.

بناء الثقة

وفي حين أن المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي في ويسكونسن وفلوريدا كانت "دفعة نفسية كبيرة"، فإن خبير استطلاعات الرأي، الديمقراطي جون أنزالون، يرى أنه يتعين على الحزب إيجاد أجندة اقتصادية تعيد بناء الثقة في أوساط العمال.

ويقول غريغ كاسار، عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية تكساس، إن الرسالة الشعبوية الاقتصادية اليسارية يمكن أن توحد العاملين عبر الحدود السياسية. وقال إنه من أجل كسب الشباب والأقليات والعاملين من جديد، يحتاج الديمقراطيون إلى منحهم معركة يؤمنون بها.

ويضيف أن الجواب يكمن في نوع الأفكار التي كان ساندرز يروج لها عندما ترشح للرئاسة في 2016 و2020، وهي أن المليارديرات يخدعون الشعب الأميركي العامل، وعليه أن يقاوم.

الواقع المحزن

وصرح ساندرز قائلا "لا يوجد الآن مليارديرات يديرون الحكومة من وراء الستار. لدينا أغنى رجل على وجه الأرض يتفاخر بذلك علنا، على وسائل التواصل الاجتماعي، كل يوم"، في إشارة إلى إيلون ماسك.

وتفيد تايمز أن ساندرز غير مقتنع بأن القيادة الحالية للحزب الديمقراطي لديها الرغبة في تحدي ترامب. وقال إن تقلب المواقف والتظاهر بالموت "هو ما درج الديمقراطيون على فعله طيلة السنوات العديدة الماضية".

وتابع قائلا "أعتقد أن الوقت قد حان للديمقراطيين ولأي شخص جاد أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الأوليغارشية، ومواجهة طبقة المليارديرات، والنضال من أجل أجندة تعمل من أجل الطبقة العاملة المكافحة في أميركا".

وبدا عضو مجلس الشيوخ غير واثق من قدرة قيادة الحزب الديمقراطي على معالجة الأزمات الكبرى التي تواجه البلاد، زاعما أن علاقتها بالقواعد الشعبية في أميركا ضعيفة للغاية، "وهذا هو الواقع المحزن".