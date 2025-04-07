عمّان- شهدت مختلف المدن والمخيمات الفلسطينية في الأردن تجاوبا واسعا مع الدعوات العالمية للإضراب عن العمل، اليوم الاثنين، نصرة لقطاع غزة، في ظل المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على غزة.

وحملت الدعوات العالمية للإضراب وسم "إضراب من أجل غزة"، حيث أغلقت كثير من المحال والمراكز التجارية أبوابها بعد أن وضعت لافتات تؤكد التزامها بالإضراب، وتندد بالعدوان المستمر على القطاع.

كما توقف العديد من الموظفين عن العمل لمدة ساعة، في حين أعلنت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومختلف القطاعات الشبابية انخراطها في الإضراب، لا سيما في المخيمات الفلسطينية كالحسين والوحدات والبقعة التي خرجت فيها مسيرات رافضة للعدوان.

يوم غضب

وتبنى الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن (تجمع يضم أحزابا ومؤسسات مجتمع مدني) هذه الدعوة العالمية.

وجاء في بيانه الداعي للمشاركة "ليكن يوم الغضب الأردني يوم الصرخة الحرة من أجل إعلاء الصوت، وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الأطفال والنساء، والتدمير بهدف تهجير أبناء شعبنا، ولنعلن للعالم أن الدم ليس رخيصا وأن كرامتنا لا تداس، وليكن مع الأحرار فصلا من الكرامة".

من جانبه، أوقف مجلس نقابة المحامين الأردنيين الترافع أمام كافة محاكم المملكة، اليوم الاثنين، من الساعة الـ11 صباحا حتى منتصف النهار، وطالب المحامون بوقف المجازر والعدوان على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما رفضوا كافة مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل.

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وتزامنا مع الإضراب، نظمت الحركات الطلابية في عدد من الجامعات الأردنية وقفات تضامنية دعما لغزة وتأكيدا على صمودها، ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ورفع المشاركون فيها شعارات تندد بالصمت الدولي وتدعو إلى تحرك عاجل لوقف المجازر والانتهاكات بحق المدنيين.

استجابة شاملة

في حين كانت شخصيات مقربة من الحكومة قد دعت إلى عدم التجاوب مع الإضراب العالمي في الأردن، لأنه "يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة للمملكة، وأنه من الممكن أن يتم تطويعه بشكل أفضل لدعم أهل قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الموقف الأردني لا يحتاج للإضراب من أجل الضغط على الدولة، بل يحتاج للعمل أكثر، والتبرع من رواتب الأردنيين لدعم غزة".

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن، نعيم جعابو، أن استجابة الشارع الأردني للإضراب كانت شاملة وواسعة.

وقال للجزيرة نت إن "أبناء مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، وفي مختلف المخيمات الفلسطينية، نفذوا إضرابا عن العمل وأغلقوا محالهم التجارية كردة فعل على حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

واستنكر جعابو الصمت العربي والدولي على المجازر المرتكبة يوميا في غزة، مطالبا "جماهير الأمة بالتحرك الجاد لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل الوطن العربي برمته".

دعم وتأييد

من ناحيته، أكد ربيع لافي، صاحب متجر في العاصمة عمّان، أن مشاركته في الإضراب عن العمل، وإغلاق مؤسسته التجارية لعدة ساعات يأتي في سياق الدعم والتأييد لأهالي القطاع "الذين يتعرضون لأبشع صنوف القتل والتدمير".

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن "الشعب الأردني وشعوب العالم العربي يريدون أن تصل رسالتهم إلى العالم أجمع، بأننا نرفض الظلم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة عبر استمرار جرائمه في القطاع".

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وتابع لافي أن "رسالة الإضراب الثانية إلى أبناء غزة أنكم لستم وحدكم، وأننا في الأردن نقف إلى جانبكم، وهذا الإضراب هدفه إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح الاحتلال وجرائمه البشعة بقتل واستهداف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء".

وكانت الحملة العالمية لوقف الإبادة في غزة قد دعت إلى "أوسع مشاركة شعبية في الإضراب العام العالمي لأجل غزة وأطفالها ونسائها، ولأجل وقف إبادتها وقتلها".

وفي 18 آذار/مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة موقعا 1335 شهيدا و3297 جريحا، متنصلا بذلك من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 58 يوما منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025.