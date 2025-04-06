سياسة|فلسطين

الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل استهدفت طواقمنا الطبية عمدا

مدة الفيديو 02 دقيقة 02 ثانية 02:02
6/4/2025-|آخر تحديث: 6/4/202505:00 م (توقيت مكة)

دعا الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق دولي "مستقل وعاجل"، عقب نشره مقطع فيديو يوثق ما قال، إنها اللحظات الأخيرة لـ 15 فردا من طواقمه الطبية، استشهدوا في قطاع غزة يوم 23 مارس/آذار الماضي، أثناء هجوم شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الهلال الأحمر الفلسطيني.. إسرائيل استهدفت طواقمنا الطبية عمدا
15 فردا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استشهدوا في غزة في غارة شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي (الفرنسية)

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، في مقابلة صحفية من مقر الجمعية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، "نطالب بتحقيق دولي فوري ومستقل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة"، مضيفة، أن "الصمت الدولي على الانتهاكات المتكررة بحق الطواقم الطبية في غزة لم يعد مقبولاً".

FILE PHOTO: Palestinians mourn medics, who came under Israeli fire while on a rescue mission, after their bodies were recovered, according to the Red Crescent, at Nasser hospital in Khan Younis in the southern Gaza Strip March 31, 2025. REUTERS/Hatem Khaled/File Photo
جنازة مسعفين أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار أثناء مهمة إنقاذ في غزة (رويترز)

وبحسب الهلال الأحمر، فإن الفيديو الذي نُشر حصلت عليه المنظمة من الهاتف الشخصي لأحد المسعفين الذين قضوا في الهجوم.

ويظهر في المقطع –بحسب البيان– لحظات العمل الإنساني الأخيرة للفريق الطبي قبل أن يستهدفوا مباشرة، مما أدى إلى استشهادهم جميعا.

الهلال الأحمر الفلسطيني.. إسرائيل استهدفت طواقمنا الطبية عمدا
نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني(الفرنسية)

وتزامنت رواية الهلال الأحمر مع ما أكدته الأمم المتحدة، التي أشارت إلى مقتل الطواقم الطبية في حادث وصفته بـ"المأساوي"، ودعت من جهتها إلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية العاملين في المجال الطبي في مناطق النزاع.

Demonstrators raise placards as they gather during an anti-government protest against the death of Gaza aid workers outside the Israeli Defence Ministry headquarters in central Tel Aviv on April 5, 2025. Israeli forces launched a ground offensive in Gaza City, the military said on April 4, after renewed military operations in March ended a short-lived truce in its war with Hamas. Israel has since expanding its operations pushed to seize territory in the Gaza Strip in what it said was a strategy to force militants to free hostages still in captivity. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
متظاهرون في تل أبيب يحتجون على مقتل عمال الإغاثة في غزة (الفرنسية)

وشهدت مدينة تل أبيب احتجاجات غاضبة، نظمها إسرائيليون أمام مقر وزارة الدفاع، استنكارًا لمقتل الطواقم الطبية والإغاثية في قطاع غزة.

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وعبّر المحتجون عن رفضهم استهداف العاملين في المجال الإنساني، مطالبين بفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن العمليات العسكرية التي أدّت إلى مقتلهم، وسط شعارات تنتقد طريقة إدارة الحرب وتدعو إلى حماية المبادئ الإنسانية.

A demonstrator holds a sign depicting Israeli-detained Palestinian paediatrician Hussam Abu Safiya, director of the Kamal Adwan Hospital in northern Gaza's Jabalia, while standing with others gathering during an anti-government protest against the death of Gaza aid workers outside the Israeli Defence Ministry headquarters in central Tel Aviv on April 5, 2025. Israeli forces launched a ground offensive in Gaza City, the military said on April 4, after renewed military operations in March ended a short-lived truce in its war with Hamas. Israel has since expanding its operations pushed to seize territory in the Gaza Strip in what it said was a strategy to force militants to free hostages still in captivity. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
احتجاج على الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بالعدالة لعمال الإغاثة في غزة والإفراج عن الطبيب المعتقل حسام أبو صافية (الفرنسية)

وتتكرر حوادث استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يثير قلقاً متزايداً لدى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بشأن انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأكدت فرسخ، أن "الهلال الأحمر الفلسطيني سيواصل توثيق الانتهاكات بحق طواقمه، ولن يتوانى عن المطالبة بالعدالة للضحايا"، مشيرة إلى أن عدد القتلى من الطواقم الطبية منذ بدء الحرب تجاوز المئة، معظمهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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