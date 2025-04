ماذا تفعل أقمار إيلون ماسك في حرب روسيا وأوكرانيا؟ وماذا لو أوقفها؟

في سبتمبر/أيلول 2023، أفادت تقارير صحفية أن الملياردير إيلون ماسك أوقف خدمة ستارلينك عن العمل لحساب الجيش الأوكراني في شبه جزيرة القرم في العام 2022، مما أعاق تقدم أوكرانيا في شن هجوم مضاد واسع النطاق ضد البحرية الروسية.

بعد صدور تلك التقارير، اعترف ماسك علانيةً برفضه طلبًا من أوكرانيا لتفعيل خدمة ستارلينك حول مدينة سيفاستوبول الساحلية (إحدى مدن شبه جزيرة القرم) بهدف تمكين القيادة والتحكم الأوكرانية من شن هجوم مضاد ضد الأسطول الروسي. ذكر ماسك حينها عبر حسابه على منصة إكس: "كانت النية الظاهرة هي إغراق معظم الأسطول الروسي في الميناء، وإن قبلت طلبهم، فإن شركة سبيس إكس ستتورط صراحةً في أعمال عسكرية كبرى وفي تصعيد النزاع".

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.

The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.

If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023