ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها إلا البطاريق

قالت "غارديان" إن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهدفت مجموعة من الجزر البركانية القاحلة غير المأهولة بالقرب من أنتاركتيكا، مما أثار استغراب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جزيرتي هيرد وماكدونالد -التابعتين لأستراليا- وردتا بقائمة أصدرها البيت الأبيض للدول التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية الجديدة، وهما من بين أبعد الأماكن على وجه الأرض، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر رحلة بحرية لمدة أسبوعين من بيرث على الساحل الغربي لأستراليا، ولا يقيم فيهما إلا البطاريق.

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ومع أن الجزيرتين غير مأهولتين تماما، وآخر زيارة لهما كانت قبل نحو 10 سنوات، فهما من بين عدة "أقاليم خارجية" تابعة لأستراليا مدرجة بشكل منفصل في قائمة التعريفات الجمركية المفروضة عليها بنسبة 10% على السلع.

أما جزيرة نورفولك، التي لا يتجاوز عدد سكانها 2188 نسمة وتقع على بعد 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني، فقد فرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 29%، أعلى بـ19% من بقية أستراليا.

وقال ألبانيز "تفرض على نورفولك تعريفة جمركية بنسبة 29%. لست متأكدا تماما من أن هذه الجزيرة تعد منافسا تجاريا لاقتصاد الولايات المتحدة العملاق، ولكن هذا يظهر أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض في مأمن من هذا".

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واستغرب جورج بلانت الذي يدير شؤون نورفولك ما ورد من تسجيل صادرات بقيمة 655 ألف دولار أميركي عام 2023 إلى الولايات المتحدة من جزيرته، وقال للصحيفة "لا توجد صادرات معروفة من الجزيرة إلى الولايات المتحدة، ولا توجد تعريفات جمركية ولا حواجز تجارية على البضائع القادمة إلى نورفولك".

غير أن المحير أكثر هو ما ورد في بيانات التصدير الصادرة عن البنك الدولي من أن الولايات المتحدة استوردت منتجات بقيمة 1.4 مليون دولار من جزيرتي هيرد وماكدونالد عام 2022، وكان معظمها واردات "آلات وأجهزة كهربائية" علما بأن الجزيرتين لا توجد فيهما أي مبانٍ ولا مساكن بشرية على الإطلاق.