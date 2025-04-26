انتحار إحدى أبرز ضحايا جيفري إبستين والشرطة الأسترالية تفتح تحقيقا

في حادثة مثيرة ولافتة، أُعلن مساء اليوم انتحار فرجينيا جوفري، إحدى أبرز من اتهموا رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين باستغلالها جنسيا، وهي نفسها التي رفعت دعوى قضائية ضد الأمير أندرو بالتهمة نفسها.

وقالت أسرة فرجينيا في بيان: "لقد انتحرت، بعد أن عانت طوال حياتها من آثار الاعتداءات الجنسية التي كانت ضحية لها".

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت جوفري صورا لها في المستشفى وهي مصابة بعد حادث سير في أستراليا الغربية، مؤكدة أنه لم يتبقّ لها سوى بضعة أيام للعيش.

وأوضحت لوموند الفرنسية أن الشرطة أكدت حينها أن الحادث كان "تصادما طفيفا" بين حافلة مدرسية ومركبة أخرى.

قيد التحقيق

وحسب فايننشال تايمز البريطانية، فقد وصفتها عائلتها بأنها "محاربة شرسة" في معركتها ضد الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، وقالت العائلة في بيانها: "رغم كل المصاعب التي واجهتها في حياتها، فإنها كانت مبهجة، سنفتقدها بشدة لا توصف".

وكانت المواطنة الأميركية جوفري انتقلت إلى أستراليا بعد زواجها، وأنشأت عام 2015 جمعية خيرية باسم "تحدث، تحرك، استرجع" (Speak Out, Act, Reclaim – SOAR) لدعم ضحايا الاتجار الجنسي.

وذكرت فايننشال تايمز أن شرطة ولاية أستراليا الغربية قالت إن وفاة جوفري لا تزال قيد التحقيق، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الوفاة ليس بها شبهة.

واشتهرت فرجينيا جوفري بعد اتهامها الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين وصديقته غيلاين ماكسويل بالاعتداء الجنسي عليها وإجبارها على ممارسة الجنس مع رجال آخرين عندما كانت مراهقة.

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أسماء بارزة

وتابعت فايننشال تايمز أن جوفري رفعت عام 2021 دعوى قضائية ضد الأمير البريطاني أندرو، متهمةً إياه بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما. وشملت الدعوى صورة يظهر فيها الأمير أندرو وهو يضع ذراعه حول خصر جوفري الشابة، مع ظهور ماكسويل في الخلفية.

وقد تم نفي هذه الادعاءات، وسويت القضية بين الطرفين عام 2022 باتفاق تضمّن دفع الأمير أندرو تبرعا ماليا كبيرا لجمعية جوفري الخيرية، مما جنبه خوض محاكمة محرجة.

وعام 2019، وُجد إبستين ميتا في زنزانته، وقيل إنه انتحر. في حين حُكم على صديقته ماكسويل بالسجن لمدة 20 عاما لدورها في استدراج وإعداد الفتيات القاصرات.

وامتلك الملياردير إبستين ممتلكات وثروة هائلة، وبينها جزيرة سانت ليتل جيمس منذ 20 عاما، وأقام فيها معظم الوقت، وكان يحاول بناء سمعة طيبة في "جزر العذراء" عبر تبرعاته السخية للمسؤولين الحكوميين والمؤسسات التعليمية وحصصه في الشركات هناك، لكنه لم يفلح في ذلك، إذ كانت سمعته السيئة منتشرة محليا.

وذُكرت "جزيرة إبستين" في الدعوى الجنائية التي رفعت ضده بوصفها "المخبأ والملاذ الأمثل للاتجار جنسيا بالفتيات القاصرات وممارسة العبودية الجنسية وإساءة معاملة الأطفال".