إعلام إسرائيلي: سموتريتش أوصل رسالة تهديد شديدة وواضحة جدا لنتنياهو

تناول الإعلام الإسرائيلي فرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سطوته على قرارات الحكومة الإسرائيلية عبر تهديده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الائتلاف الحكومي إن أوقف الحرب أو أدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" ميخائيل شيمس إن سموتريتش أوصل رسالة تهديد شديدة وواضحة جدا لنتنياهو، جاء فيها: "إذا دخلت بذرة من المساعدات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيمكن البدء بالعد العكسي 90 يوما للانتخابات"، وهي المدة المطلوبة لإجراء انتخابات سريعة.

وأضاف سموتريتش خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت): "بالنسبة إليّ هذا الأمر خط أحمر، وعند إدخال بذرة واحدة من المساعدات، فإن أيام هذه الحكومة قد انتهت".

وحسب مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13، موريا أسرف وولبيرغ، فإن كل خطوة في سلوك سموتريتش هي انعكاس لوضعه في استطلاعات الرأي، الذي تراجع بشكل كبير، مشيرة إلى أنه يواجه ضغطا حزبيا.

وكشفت المتحدثة نفسها عن أن رئيس الأركان إيال زامير اعترض على مسألة أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، فرد عليه سموتريتش: "لست أنت من يحدد الأمر الذي سيصدر والذي لن يصدر.. هذا قرار المستوى السياسي، وليس قرارك.. ومن لا يهتم بالمهام فليذهب إلى بيته".

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ومن جهته، انتقد زئيف حوشن -وهو قريب أسير في غزة- تصرفات سموتريتش، قائلا إنه "هو الذي يقود، وهو رئيس الحكومة، هو الذي يقول إنه يريد أن يحتل قطاع غزة ويضع فيها يهودا، ويهجر كل العرب"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة لا يقول ذلك، والشعب لا يريد ذلك".

أما كوبي كروم، وهو خبير في الأمن القومي، فقال: "نحن في الحرب منذ سنة ونصف سنة، والجمهور يتساءل إلى أين نحن ذاهبون، فهو لا يعلم ولا يدرك إلى أين نحن ذاهبون"، وذكر أن الجمهور عاجز عن فهم سبب التخلي عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، وعاجز عن فهم سبب عدم وجود لجنة تحقيق في ما وصفه بالإخفاق الكبير.

كما قال للقناة الـ13 إن "الجمهور يرى حكومة ورئيس حكومة يتنصلان من المسؤولية عن أكبر الإخفاقات في تاريخ الجيش"، وأشار أيضا إلى أن الجمهور يرى الأزمة العميقة وتراجع ثقة جنود الاحتياط بالحكومة.