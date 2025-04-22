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سياسة|عربي

شاهد بعض ما خلفته الحرب بالخرطوم من دمار وخراب

مدة الفيديو 01 دقيقة 28 ثانية 01:28
محمد طه البشير
22/4/2025

الخرطوم- عمارات وأبراج شاهقة كانت تعج بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي في وسط الخرطوم، لكنها تحولت اليوم إلى معالم للدمار والخراب وباتت شاهدا على فداحة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الواجهة الجنوبية لفندق هيلتون
فندق هيلتون يعد من المعالم البارزة في الخرطوم ويطل مباشرة على النيل (الجزيرة)

ورصدت الجزيرة نت الدمار في أبراج شركة بشائر لخطوط أنابيب البترول (بابكو) وشركة النيل الكبرى للبترول وبرج الفاتح وفندق هيلتون وبنك السودان المركزي وبنك الساحل والصحراء وبرج شركة زين للاتصالات، بالإضافة إلى القصر الجمهوري ومسجد الشهيد وعدد آخر من الأبنية والمقار السيادية والتجارية.

مسجد الشهيد الخرطوم
مسجد الشهيد يقع في منطقة المقرن وسط الخرطوم وشهد محيطه اشتباكات عنيفة (الجزيرة)

وكان الجيش السوداني قد بسط سيطرته على منطقة المقرن قبل نحو شهر، حيث كانت تعد معقلا لقوات الدعم السريع، كما أعلن سيطرته الكاملة على العاصمة قبل نحو 3 أسابيع، بما في ذلك مطار الخرطوم والقصر الرئاسي.

القصر الجمهوري
الجيش السوداني استعاد السيطرة على القصر الجمهوري في مارس/آذار الماضي (الجزيرة)

كما تمكن من فك الحصار عن القيادة العامة للجيش، في حين أعلنت قوات الدعم السريع على لسان قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" أنها نفذت انسحابا من العاصمة الخرطوم.

بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي تعرض لأعمال نهب وتخريب خلال الحرب (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة

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