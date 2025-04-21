الاجتماع السري والدخان.. إليكم طقوس وقواعد اختيار بابا الفاتيكان

بعد أن أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين وفاة البابا فرنسيس، سيكون على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية البدء في طقوس معقدة تفرضها تقاليد متجذرة ترتبط بالانتقال من عهد بابوي إلى آخر.

ويحكم أغلب هذه الطقوس ما يعرف بالدستور الرسولي الذي أقره البابا يوحنا بولس الثاني في 1996 وعدّله البابا بنديكت السادس عشر في 2007 و2013.

ومن المقرر أن يتولى إدارة الشؤون الاعتيادية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية -التي يبلغ عدد أتباعها قرابة 1.4 مليار- الكاردينال الأميركي الأيرلندي كيفن فاريل بصفته ما يطلق عليه اسم "كاميرلنجو الكنيسة الرومانية المقدسة" خلال الفترة المعروفة باسم "الكرسي الشاغر".

وجاء تأكيده لوفاة البابا بإجراءات صارت بسيطة هذه الأيام تتطلب حضور طبيب وشهادة وفاة، وذلك مقارنة بما كان يجري حتى وقت ما من القرن العشرين بالنقر بمطرقة فضية على جبهة البابا ثلاث مرات.

كسر الخاتم

ويتم نقل جثمان البابا إلى كاتدرائية القديس بطرس ليلقي لجمهور النظرة الأخيرة عليه في أيدي الكاميرلنجو وثلاثة مساعدين يتم اختيارهم من بين كرادلة تقل أعمارهم عن 80 عاما معروفين بالكرادلة الناخبين.

كما توكل إليهم مهمة التأكد من كسر الخاتم الخاص بالبابا الذي يطلق عليه اسم "خاتم الصياد" وختمه من الرصاص حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدامه. ولا تخضع الجثة للتشريح.

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ويُغلق الكاميرلنجو مسكن البابا الشخصي ويختمه بالشمع الأحمر.

وفي الماضي، كان هذا المسكن في شقق القصر الرسولي، لكن فرنسيس سكن في جناح صغير بدار ضيافة الفاتيكان المعروفة باسم بيت القديسة مارتا.

ولا يمكن للكاميرلنجو والكرادلة الآخرين اتخاذ قرارات رئيسية تؤثر على الكنيسة أو تغيير تعاليمها.

ويقدم رؤساء معظم أقسام الفاتيكان استقالاتهم إلى أن يؤكد البابا الجديد استمرارهم في مناصبهم أو يعين بدلاء.

الجنازة البابوية

وتستمر طقوس الحداد تسعة أيام، ويحدد الكرادلة موعد الجنازة والدفن. وينص الدستور الرسولي على ضرورة البدء في ذلك بين اليومين لرابع والسادس من الوفاة.

أدخل البابا فرنسيس، الذي تخلى عن الكثير من مظاهر البذخ والامتيازات المرتبطة بقيادة الكنيسة الكاثوليكية، تعديلا وتبسيطا على طقوس الجنازة البابوية في 2024.

ولا يزال من المتوقع إقامة قداس الجنازة في ساحة القديس بطرس. لكن على عكس كثير من أسلافه، طلب فرنسيس أن يدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري بروما.

كما طلب فرنسيس أن يدفن في نعش خشبي بسيط، على عكس أسلافه الذين دفنوا في ثلاثة توابيت متشابكة مصنوعة من خشب السرو والرصاص والبلوط.

وطلب ألا يعرض جثمانه على منصة مرتفعة أو نعش في كاتدرائية القديس بطرس ليراه زوار روما، كما كان الحال مع الباباوات السابقين.

الاجتماع السري

يتوافد الكرادلة من أنحاء العالم إلى روما بعد وفاة بابا الفاتيكان ويعقدون اجتماعات يومية تُعرف باسم التجمعات العامة لمناقشة شؤون الكنيسة وتحديد السمات التي يعتقد كل منهم أنها يجب أن تتوفر في البابا الجديد.

يمكن للكرادلة الذين يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر حضور التجمعات العامة.

لكن لا يُسمح لهم بالمشاركة في الاجتماع السري الذي يتم خلاله انتخاب البابا الجديد، إذ يشارك فيه فقط الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما.

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وتجري معظم المناقشات عبر التواصل الشخصي بين الكرادلة.

وتقليديا، يتم الالتزام بفترة حداد مدتها 15 يوما قبل أن يبدأ عقد الاجتماع السري.

يجري الكرادلة التصويت في كنيسة سيستين لكنهم يقيمون في بيت القديسة مارتا الذي يضم نحو 130 غرفة.

ويغلق بيت القديسة مارتا وينقل الكرادلة بحافلة إلى كنيسة سيستين.

عزلة عن الخارج

ويعرف الاجتماع السري باسم (كونكلاف) المأخوذ من كلمة لاتينية تعني "بمفتاح"، وتعود جذور الاسم إلى تقليد بدأ في القرن الثالث عشر عندما كان يتم إبقاء الكرادلة في اجتماع دون السماح لهم بالخروج لإجبارهم على اتخاذ القرار بأسرع وقت ممكن والحد من التدخل الخارجي.

وفي أيام الاجتماع يُمنع المشاركون من أي تواصل مع العالم الخارجي، ولا يُسمح باستخدام الهواتف ولا الإنترنت ولا الصحف.

وتستخدم شرطة الفاتيكان أجهزة أمنية إلكترونية لفرض القواعد.

ويجري الكرادلة تصويتين يوميا على مدار أيام الاجتماع السري، باستثناء اليوم الأول عندما يجري تصويت واحد.

ويتطلب نجاح أي من المرشحين للبابوية الحصول على تأييد أغلبية الثلثين زائد واحد من الكرادلة الناخبين.

وإذا لم يتم انتخاب أي مرشح بعد 13 يوما، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين المتصدرين. لكن يظل الاختيار رهن تأييد أغلبية الثلثين زائد واحد لأي منهما، وذلك لتعزيز الوحدة.

عندما ينتخب الاجتماع السري بابا جديدا يجري سؤاله حول ما إذا كان يقبل تولي البابوية وسؤاله عن الاسم الذي يرغب في اتخاذه، وإذا رفض تولي المهمة تعاد إجراءات الانتخاب من جديد.

الكرسي والولاء

ويرتدي البابا الجديد ثيابا بيضاء يتم إعدادها مسبقا بثلاثة قياسات، ويجلس على كرسي البابوية في كنيسة سيستين لاستقبال االكرادلة الآخرين، الذين يقدّمون له التحية ويتعهدون بالولاء له.

ويعرف العالم أنه قد تم انتخاب البابا عندما يحرق أحد المسؤولين أوراق الاقتراع بمواد كيميائية خاصة ليتصاعد دخان أبيض اللون من مدخنة الكنيسة. أما الدخان الأسود فيرمز إلى تصويت غير حاسم.

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ويصعد كبير الناخبين من الكرادلة الشمامسة قائلا "هابموس بابام" والتي تعني (لدينا بابا). ثم يظهر البابا الجديد للحشود