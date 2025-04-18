طهران – بعد أربعة أيام من مباحثات مسقط، بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زيارة إلى طهران أول أمس الأربعاء لإثارة القضايا الخلافية حول ملفها النووي، مما يطرح تساؤلات عن توقيت الزيارة وعلاقتها بالجولة الثانية من المفاوضات النووية المقررة غدا السبت بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما.

وتزامنا مع زيارته طهران، حذّر غروسي من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، مؤكدا -في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية- أن أي اتفاق بشأن إيران من دون مشاركة الوكالة سيكون مجرد حبر على ورق.

أهمية الزيارة

وفي ثاني زيارة له منذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان مقاليد السلطة في طهران، يصل غروسي إلى إيران هذه المرة على وقع مفاوضات بين واشنطن وطهران، سبقتها تهديدات أميركية بشن هجوم عسكري على المنشآت الإيرانية النووية في حال عدم توصلها إلى اتفاق بشأن هذا الملف، مما يجعل من الزيارة محور اهتمام متزايد.

فعلى ضوء التباين في مواقف طرفي المفاوضات عشية اجتماع روما، حيث يدعو الجانب الأميركي إلى "وقف برنامج التخصيب النووي" في حين تعتبره إيران "غير قابل للتفاوض"، تزداد أهمية دور الوكالة الأممية المكلفة بالإشراف على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لاسيما بعد رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% ردا على انسحاب إدارة ترامب السابقة منه بشكل أحادي عام 2018.

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ورغم أن زيارة غروسي إلى طهران كان مخططا لها في مارس/آذار الماضي لإعداد تقرير شامل عن ملف طهران النووي وفقا للقرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الذرية، فإن مراقبين إيرانيين يرون أن الجانب الأوروبي قرر تأجيل الزيارة إلى الشهر الجاري إثر عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

مواجهة أحادية

يقرأ مدير مركز آفاق للدراسات الإيرانية العربية جلال جراغي زيارة غروسي في سياق تحرك الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) لمواجهة سياسة ترامب الرامية إلى تهميش الجانب الأوروبي في ملف طهران النووي.

وفي تصريح للجزيرة نت، يعتبر جراغي أن الهدف من وراء موقف غروسي -الذي يعتبر أن أي اتفاق بين طهران وواشنطن من دون الطاقة الذرية سيكون بمثابة قطعة ورق لا قيمة لها- هو لفت الأنظار إلى المكانة المحورية للوكالة الذرية في حل الأزمات النووية.

ولدى إشارته إلى زيارات المسؤولين الإيرانيين والأميركيين إلى روسيا قبيل مفاوضات مسقط وبعدها، إلى جانب المشاورات المكثفة بين طهران وبكين، يعتبر الباحث الإيراني أن انفراد الإدارة الجمهورية بالتفاوض مع إيران حول ملفها النووي يثير قلق الأوروبيين.

وأوضح أن الأوروبيين سبق أن اتخذوا خطوات لتفعيل آلية الزناد في الاتفاق النووي من بوابة الوكالة الذرية، لأن واشنطن لم تعد طرفا فيها، والقوى الشرقية ليست في وارد إثارة الآلية.

وتابع أنه مع اقتراب موعد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، فإن زيارة غروسي تبعث رسالة إلى كل من طهران وواشنطن بأنه من غير المقبول حرمان الجانب الأوروبي من أي منافع قد تتمخض عن أي اتفاق محتمل بينهما، وأنه لا بد من العودة إلى الدور الفني للوكالة الذرية في المفاوضات النووية.

وبرأي المتحدث، فإن "إيران تتبنى سياسة وسطية لدفع الشر من أي جهة كانت"؛ إذ تتفاوض مع واشنطن من جهة، وتتعامل بإيجابية مع الوكالة الذرية من جهة أخرى، إلى جانب مشاوراتها الحثيثة وتنسيق الخطوات مع كل من الصين وروسيا بشأن ملفها النووي، لأنها لا تثق في واشنطن وترغب بتوقيع القوى الغربية والشرقية على أي اتفاق محتمل لضمان صموده.

ولا يستبعد جراغي اتساع الهوة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن بلاده تحرص على انتفاع حلفائها الشرقيين من أي اتفاق محتمل لرد الجميل على وقوف الصين وروسيا إلى جانبها في مواجهة العقوبات الأميركية.

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مخرجات الزيارة

من ناحيته، يربط الأكاديمي نوذر شفيعي، وهو عضو سابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، زيارة غروسي بخشية الوكالة الذرية تقويض دورها الرقابي بفعل سياسات ترامب الرامية إلى تهميش المؤسسات الدولية والأممية، وانفراده بالإمساك بمفاتيح حل الأزمات الدولية.

ويشير الأكاديمي الإيراني إلى توصل طهران والوكالة الذرية -قبل نحو عامين- إلى اتفاق تعاون لإزالة الغموض عن موقعين نووين، قالت الوكالة إنها عثرت علی جزيئات اليورانيوم العالي التخصيب فيهما، مضيفا -في تصريحه للجزيرة نت- أن مخرجات زيارة غروسي الأخيرة ونتيجة مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين والتقرير المزمع إعداده لمجلس محافظي الوكالة ستؤثر كلها سلبا أو إيجابا على الجولات اللاحقة للمفاوضات النووية.

ويوضح شفيعي أنه بإمكان الوكالة الذرية أن توثر على المسارات الدبلوماسية بشأن ملف طهران النووي من خلال تأكيدها التزام الجمهورية الإسلامية بالاتفاقات السابقة لوصول مفتشي الوكالة لمواقعها النووية أو اتهامها بالإحجام عن الوفاء بتعهداتها.

ويرى المتحدث نفسه أن ترحيب إيران بزيارة غروسي يأتي لترميم الثقة مع الوكالة الأممية، وحثّها على حضور المفاوضات المتواصلة مع الجانب الأميركي لسحب الذرائع المطروحة حول برنامجها النووي من قبل القوى الغربية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وخلص إلى أن غروسي ومعه الجانب الأوروبي يرغبان بمبادرة إيران باتخاذ خطوات عملية لإزالة الغموض بشأن ملفها النووي، وطمأنة الأوساط الأممية والمجاميع الدولية على سلمية برنامجها النووي عبر قناة الوكالة الذرية وليس الولايات المتحدة.