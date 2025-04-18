إعلام إسرائيلي: هؤلاء من يهمسون بأذن ترامب بشأن نووي إيران

أفردت وسائل إعلام إسرائيلية مساحة للحديث عن أزمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التعامل مع نهج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران بعد تسريبات بشأن إيقاف واشنطن ضربة إسرائيلية لمنشآت نووية إيرانية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن إسرائيل كانت تخطط لضرب مواقع نووية إيرانية الشهر المقبل، لكن ترامب حال دون ذلك لصالح التفاوض على اتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي.

ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة الأربعاء، فقد وضعت إسرائيل خططا لمهاجمة مواقع نووية إيرانية في مايو/أيار المقبل بهدف الإضرار بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر. لكن ترامب أبلغ تل أبيب قراره بعدم دعم أي هجوم على إيران.

وفي هذا الإطار، قال مراسل الشؤون الخارجية في القناة 13 الإسرائيلية يوسف يسرائيل إن منع الهجوم الإسرائيلي على إيران يكشف توازنات القوى في البيت الأبيض.

وحسب يسرائيل، فإن هناك مجموعتين تهمسان في أذن ترامب، الأولى صقورية متوافقة مع مطالب نتنياهو بينهم مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، وتدعم مهاجمة إيران.

في المقابل، هناك مجموعة أكثر انكفاء وتفضل الدبلوماسية، وتتبنى عدم شن حروب بل إنهاءها، مشيرا إلى أن جيه دي فانس نائب ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث أبرز المؤيدين لذلك.

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وخلص يسرائيل إلى أن المجموعة الثانية هي أكثر تأثيرا على ترامب، إذ فضل الرئيس الأميركي المفاوضات مع إيران وكبح جماح نتنياهو.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن عقيدة مناحيم بيغن (مؤسس حزب الليكود) في الشأن النووي هي الهجوم والتدمير، وهو ما حدث في العراق وسوريا.

لكن عقيدة نتنياهو -وفق بينيت- هي التهديد والتهديد ثم تسريب أنه كان يخطط لشن هجوم لكن تم منعه.

ووفق مراسل الشؤون الخارجية في القناة 13 الإسرائيلية، فإن بينيت يكاد يصرح بأن نتنياهو هو من قام بتسريب المعلومات لصحيفة نيويورك تايمز.

وكانت الصحيفة الأميركية قد نقلت عن مسؤولين في إدارة ترامب أن جيه دي فانس جادل في إحدى المناقشات -بدعم من آخرين- بأن ترامب لديه فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأميركي إنه ليس مستعجلا لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية في روما يوم السبت.