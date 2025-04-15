ريف حماة المدمّر.. العودة من المخيمات إلى الخيام

حماة- منذ أيام عاد جهاد الإبراهيم إلى قريته "كفر نبودة" بريف حماة غربي سوريا، بعد أن غادرها مع عائلته فارًّا إلى مخيمات النزوح بالشمال السوري عام 2013. لكنه وجدها مدمرة بالكامل "ولا مقوّمات للحياة فيها على الإطلاق".

رغم ذلك، شرع الرجل الخمسيني بإعادة بناء منزل العائلة المدمر، وقال للجزيرة نت "نسعى لإصلاح منازلنا بالمتوفر بين أيدينا، فالبيوت مهدمة بالكامل، ولا يوجد أي بنى تحتية في القرية، لا كهرباء ولا مياه ولا مدارس ولا صرف صحّي، نلجأ إلى وسائل الطاقة البديلة البسيطة لتأمين الإضاءة، وتعبئة المياه من الصهاريج".

ورغم هذا الدمار، يستمد الرجل قراره بالعودة والبناء من شوقه لقريته، وتوقه للعيش بكرامة في بلده بعيدا عن مخيمات النزوح، وأمله كما قال "بهمّة أهل المنطقة وأهل الخير لتعود أفضل مما كانت عليه".

ويعمل جهاد مع شقيقه علاء على تجهيز غرفة واحدة في منزلهم لاستقبال عائلتهم، لكنهم يواجهون نقصا في المستلزمات الأساسية ومواد البناء بسبب تدمير البنية التحتية.

يقول علاء بفخر "كفرنبودة هي أم الثورة". ورغم حنينه البادي لبلدته، فإنه لم يتمكن من إعادة عائلته كلها لعدم توفر مكان مناسب، ويشير إلى الحاجة لدعم من الحكومة والمنظمات الدولية لمساعدة العائلات على العودة وتأمين التعليم لأبنائهم، كبديل عن مدارس مخيمات النزوح.

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ورصدت الجزيرة نت اللحظات الأولى لعودة مهجّرين إلى بلداتهم وقراهم بريف حماة بعد مضي 13 عاما في مخيمات النزوح بالشمال السوري، رغم الدمار الذي حلّ بمنازلهم وانعدام أدنى متطلبات الحياة.

لا مال للبناء

عبدو هاني الحسني، سائق صهريج من كفرنبودة أيضا، كان من أوائل العائدين بعد سقوط نظام الأسد. يعيش مع 3 عائلات في غرفتين ضيقتين بعد تدمير منازلهم. وتتجلى معاناتهم اليومية في صعوبة تأمين الخبز والمواد الغذائية، حيث يقطعون المسافات بين البلدات بحثا عن لقمة العيش.

وفي ظل انعدام أنابيب المياه الصالحة، يعمل عبدو على شراء المياه عبر صهريجه وبيعها للعائدين، محاولًا توفير الحد الأدنى من الحياة لأبناء قريته المدمرة.

وبحزن شديد، قال "كيف لعائدين من مخيمات النزوح أن يملكوا مالا لإعادة بناء منازلهم، وهم لا يملكون ثمن طعامهم وشرابهم؟"، وقال إن الكثير من العائدين لجؤوا إلى إقامة خيم فوق ركام منازلهم للعيش فيها، "لكن وصل الحال في بعضهم لعدم امتلاك ثمن الخيمة".

وتحدث الناشط الإعلامي خالد الحسينو، من كفرنبودة، عن معاناة العائدين للبلدة بعد سنوات من النزوح بمخيمي "قاح" و"أطمة" منذ عام 2013. وقال "رغم حنينهم للعودة، إلا أن 500 إلى 600 عائلة استطاعت العودة من أصل 25 ألف نسمة كانوا يعيشون في البلدة قبل الثورة".

أصعب من المخيمات

ويعاني العائدون من تكدّس الأنقاض التي تعيق إعادة البناء، حيث يفتقرون إلى أماكن لإعادة إعمار منازلهم أو حتى نصب خيام فوقها إلى حين رفع الأنقاض.

ويقول الناشط حسينو "فرحنا بسقوط الأسد وبالعودة إلى بلادنا، لكننا صُدمنا بالركام والأنقاض، حيث وجدت العائلات نفسها وقد عادت إلى وضع أسوأ من المخيمات ومما كانت عليه". ويضيف "نحتاج المشي حوالي 15 كلم من أجل تأمين مستلزماتنا من الخبز والمواد الغذائية لتلبية احتياجاتنا".

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ولم يكن الوضع أفضل حالًا لدى أحمد الشيخ العائد إلى كفرنبودة منذ شهر تقريبا، حيث أشار إلى ركام منزله وقال "الصورة تعبّر أكثر". وقال إن الركام سدّ مفارق الطرقات وأعاق الحركة فيها. وحسب تقديره، فإن الدمار في البلدة تجاوز 95% من منازلها ومبانيها، علاوة عما دفعته من شهداء في الثورة، كونها كانت خط الدفاع الأول عن الشمال السوري أمام نظام الأسد.

خيمة فوق الركام

كمال خليل، من أهالي المنطقة ذاتها، عاد إليها بعد سنوات من النزوح في مخيمات "قاح"، ليجد نفسه مع عائلته مضطرا لنصب خيمة جديدة بعد خيم النزوح، لكن هذه المرة على ركام منزله القديم، داخل بلدته.

يقول خليل للجزيرة نت "هنا كان منزلي، وهذه ليست خيمة، بل عازل أقطن بداخله، وقد دمرّته الرياح يوم أمس وأعدّت بناءه من جديد".

وبعد تنظيف الركام من أرض منزله المدمر بالكامل، قام بنصب عوازل من النايلون وربطها بعضها ببعض، ليقطن مع عائلته بداخلها، رغم أنها لا تقيه برد الشتاء ولا حرّ الصيف، بحسب قوله. وطالب بدعمه ولو بخيمة فقط لإيواء النساء والأطفال، فيما تحدث عن انعدام كامل لدعم المنظمات بشتى أنواعها.

أما صلّوح عز الدين، وهي إحدى نساء البلدة، فقد عادت من مخيمات النزوح منذ 40 يوما، وناشدت المنظمات الدولية والمحلية توجيه الدعم لإعادة إعمار المنطقة وإعادتها إلى ما كانت عليه، والتدخل لتأمين مراكز إيواء وبيوت للعائلات التي عادت وتريد الحياة في وطنها.

في كرناز وسهل الغاب أيضا

والمعاناة ذاتها تحدّث عنها مروان الأحمد، من مهجري بلدة "كرناز" بريف حماة أيضا، منذ عام 2012، والذي كان مسؤولا عن حملة إعادة 15 عائلة نازحة من مخيمات النزوح بالشمال السوري إلى البلدة.

وقال الأحمد للجزيرة نت "سيّرنا القافلة الأولى من المخيمات إلى البلدة، بتغطية مالية من أبناء البلدة في تركيا، بعد جمعهم مبلغا ماليا وتغطية تكاليف نقل العائلات والأثاث، وسيكون هنالك في الأيام القادمة حملات أخرى لإعادة جميع نازحي كرناز إليها".

ويقول الأحمد إن المنازل غير مهيّأة لاستقبال العائدين إليها بعد دمارها، لكنهم يأملون في تأمين خيم ومنازل متنقلة لهذه العوائل، مشيرا إلى غياب دعم المنظمات الإنسانية عن المنطقة.

أما سهل الغاب، الذي تعرّض لتدمير ممنهج من قوات الأسد منذ عام 2014 حتى سقوط النظام، فليس بحال أفضل من ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، الذي يتحدث أهله عن عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم مع التدمير الكامل لمنازلهم، وانعدام مقومات الحياة بأدنى متطلباتها، وعدم تدخل المنظمات الدولية في المنطقة.

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فيما شهد ريف حماة الشرقي بدء عودة بعض العائلات النازحة، والتي لجأت إلى نصب خيام فوق ركام منازلها بعد سنوات من التهجير في خيام النزوح.