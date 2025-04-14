دلالات تقديم قسد تنازلات للحكومة السورية

شهدت العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق تطورات إيجابية متلاحقة منذ مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية، مطلع الشهر المذكور، يتضمن انسحاب قسد من الأحياء المتمركزة فيها ضمن مدينة حلب منذ عام 2013، وهي الأشرفية والشيخ مقصود والهلك، مع إجراء عملية تبادل للأسرى، وتم بالفعل تنفيذ مرحلتين من الاتفاق.

وفي 12 أبريل/نيسان الحالي، توصلت الحكومة السورية وقسد إلى اتفاق جديد برعاية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يتضمن انسحاب قوات قسد وكل الفصائل المنتسبة لوزارة الدفاع المنتشرة في محيط منطقة سد تشرين بريف حلب.

كما تضمن انتشار الأمن الداخلي السوري العام في المنطقة إلى جانب قوات الأمن التابعة لقسد وتسمى بالأسايش، مع تولي لجنة مشتركة الإشراف على المنطقة، ليضع هذا الاتفاق حدا لمواجهات طاحنة شهدتها هذه الجبهة منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.

يأتي ذلك بينما بدأت أعمال اللجنة الوطنية المتخصصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق على دمج قسد في المؤسسات الحكومية السورية، والذي تم توقيع إطاره العام بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، مطلع مارس/آذار الماضي.

وتجدر بهذا الصدد الإشارة إلى السياقات والدوافع التي أثرت على قرار قسد، ودفعتها لتقديم تنازلات جديدة لحكومة دمشق، وتخليها عن الخيار العسكري والاكتفاء بالحديث عن اللامركزية ضمن إطار سوريا الموحدة.

إعادة انتشار القوات الأميركية

تجري القوات الأميركية منذ أواخر مارس/آذار الماضي عملية إعادة انتشار في المنطقة، تتضمن تقليص قدراتها العسكرية في الجزيرة السورية ونقلها باتجاه العراق إلى قاعدتي عين الأسد والحرير في الأنبار وأربيل.

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وأكدت مصادر ميدانية في المنطقة لموقع الجزيرة نت أن 5 قوافل عسكرية أميركية على الأقل غادرت سوريا باتجاه الأراضي العراقية، وتحمل معها عتادا عسكريا وتحصينات أسمنتية، حيث تم إخراج أسلحة دفاعية للمرة الأولى من المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن القوافل غادرت من حقل العمر النفطي، وحقل كونيكو للغاز في دير الزور، وقاعدتي تل البيدر وخراب الجير في الحسكة.

وتتزامن عملية إعادة انتشار القوات الأميركية مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه إيران، وهذا ما يفسر تركيز القوات في العراق، ونقل عتاد عسكري إلى قاعدة في المحيط الهندي يتضمن قاذفات إستراتيجية من طراز بي 2.

وتشير المفاوضات بين إدارة ترامب وإيران في سلطنة عمان، التي وصفتها وسائل إعلام أميركية بأنها حاسمة، إلى أن أولوية واشنطن في المرحلة الحالية هي الملف الإيراني.

تصاعد التأثير التركي

أدلى قائد قسد، مظلوم عبدي، بتصريحات عقب توقيع اتفاقية سد تشرين، أكد فيها أن الاتفاق ساهم في تجنب شروط تركية مسبقة، وأشار إلى أن أنقرة باتت تستخدم لغة أكثر اعتدالا في بياناتها، مما يوحي بأن قسد تحاول تجنب الضغوطات السياسية والعسكرية التي تمارسها تركيا.

وبعيد توقيع الاتفاق الأولي بين قسد ودمشق مطلع مارس/آذار الماضي، أكد مسؤولون أتراك أن أنقرة ستبقى تراقب تنفيذ الاتفاق، كما استمرت الهجمات المدفعية والصاروخية التركية على مواقع قسد قرب منطقة سد تشرين.

وتعزز الموقف التركي في الملف السوري إثر التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض خلال الأسبوع الثاني من أبريل/نيسان الجاري، حيث طلب من نتنياهو حل المشاكل مع الرئيس التركي والتصرف بعقلانية تجاه تركيا.

تتجسد أهمية موقف ترامب بأنه جاء عقب تصعيد إسرائيلي تمثل بغارات جوية على قواعد في حماة وحمص قام خبراء أتراك باستكشافها تمهيدا لإقامة قواعد عسكرية بالتنسيق مع الحكومة السورية.

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وتتزايد المؤشرات على تنامي الدور التركي في سوريا، مما ينعكس سلبا على نفوذ قسد، فقد أكد نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي في تصريحات جديدة قرب انطلاق آلية تنسيق إقليمي أعلن عنها سابقا، وتضم تركيا والعراق وسوريا ولبنان والأردن، مشيرا إلى أن مركز التنسيق سيكون في سوريا.

ومن المتوقع أن تركز الآلية الإقليمية الجديدة على منع عودة ظهور تنظيم الدولة، وإدماج الجيش السوري ضمن مكافحة الإرهاب، مما يعني تقديم بديل للولايات المتحدة عن تنظيم قسد، حيث دافعت واشنطن طيلة السنوات الماضية عن دعهما لقسد بأن هذا الدعم موجه لمكافحة الإرهاب ولمواجهة خطر تنظيم الدولة.

ضعف موقف العمال الكردستاني

طرأت خلال الأشهر الأخيرة متغيرات على موقف حزب العمال الكردستاني الذي تحدثت تقارير عديدة في وقت سابق عن دوره بتعطيل التفاهم بين قائد قسد مظلوم عبدي وحكومة دمشق، خاصة أن الحزب لديه تنظيمات تنشط في مناطق سيطرة قسد وأبرزها شبيبة الثورة وقوات تحرير عفرين.

وأشار معهد واشنطن للدراسات ضمن تقرير أصدره في فبراير/شباط الماضي أن تركيا نجحت في المرحلة الأولى من العمليات ضد حزب العمال الكردستاني، والتي تضمنت إضعافه عبر العمليات الأمنية والهجمات بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى العمليات الأخرى شمال العراق.

وسلط التقرير الضوء أيضا على نجاح المرحلة الثانية من إضعاف الحزب، حيث تمت إعادته إلى طاولة المفاوضات وهو في موقف ضعيف، وحاليا يتم التفاوض على تفكيكه من خلال وساطة سياسيين أكراد بالإشارة إلى دور قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق بزعامة آل بارزاني.

وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، دعا عبد الله أوجلان الزعيم المؤسس لحزب العمال لإلقاء السلاح، وحل الحزب، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت لتأسيسه لم تعد موجودة.

من ناحية أخرى، فإن الضغوطات التي تتعرض لها إيران من أجل تقليص نفوذها وخاصة في العراق، تؤثر على موقف العمال الكردستاني، فقد وفر حلفاء إيران في العراق للحزب الدعم في السنوات السابقة من خلال إدماج بعض التشكيلات المرتبطة به ضمن الحشد الشعبي المدعوم إيرانيا، والحديث هنا عن وحدات حماية سنجار، كما تؤكد التقارير التركية أن طهران تدعم العمال الكردستاني بالتجهيزات العسكرية وخاصة الطائرات المسيرة.

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وفي الوقت الراهن، تمارس إدارة ترامب ضغوطات قوية على الحكومة العراقية من أجل حل الفصائل المسلحة التي تنشط خارج نطاق مؤسسات الدولة، وإنجاز الدمج الحقيقي لفصائل الحشد الشعبي الذي يعد هيئة حكومية إلا أن الفصائل المنضوية تحتها تحتفظ ببنيتها التنظيمية المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، جاء إنهاء الإعفاء الأميركي الممنوح للعراق بخصوص استيراد الغاز من إيران لحرمان الأخيرة من موارد مالية، وإضعاف حضورها في المشهد العراقي.

تراجع موقف حزب العمال الكردستاني، ينعكس فيما يبدو، على المنطقة عموما وليس سوريا فقط، حيث تتقدم المباحثات بين حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الكردي التركي والحكومة التركية، فقد استضاف الرئيس التركي أردوغان في أبريل/نيسان الجاري وفدا من الحزب الكردي في القصر الرئاسي في سياق استكمال مسار السلام بعد دعوة أوجلان لإلقاء السلاح.