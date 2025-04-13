صحف عالمية: جحيم يتكشف بغزة وشكوك إزاء تفكيك برنامج إيران

هيمنت المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة والمحادثات الأميركية الإيرانية في العاصمة العمانية مسقط، على اهتمامات صحف ومواقع عالمية.

فقد جاء في موقع "ذي إنترسبت" أن جحيما في غزة تكشف بعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار، وتحدث الموقع عن أهوال غزة اليومية، وقال: "في ظل قصف عشوائي ورحلات نزوح لا نهاية لها ممزوجة بشعور بالتهديد المستمر، يقول عنه سكان غزة إنه أقوى من الشعور الذي ساد مع بداية الحرب لأنه يأتي بعد بروز آمال قرب نهاية معاناتهم".

ومن جهته، سلط تقرير في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على ندرة مياه الشرب في غزة، وذكر أن مئات الآلاف يشكون صعوبة الوصول إلى المياه بسبب الهجمات الإسرائيلية التي أحدثت أضرارا في خط الأنابيب الشمالي الذي يمثل مصدرا رئيسيا للمياه النظيفة.

ويصر الجيش الإسرائيلي على أن لسكان غزة مصادر بديلة أخرى لتوفير المياه، لكنّ كثيرين في الواقع يقطعون مسافات طويلة لتأمين قليل من الماء قد لا يكون صالحا للشرب، كما تشير"تايمز أوف إسرائيل".

رهانات المفاوضات

وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "واشنطن تايمز" عما قالت إنها تفاعلات مباشرة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الرهانات التي تحيط بالمفاوضات لا يمكن أن تكون أكبر مما هي عليه.

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وبينما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف البرنامج النووي الإيراني، يحذر المسؤولون الإيرانيون -وفقا لـ"واشنطن تايمز"- من مسار نووي ترفضه الولايات المتحدة. وتقرر الصحيفة أن الشيء الوحيد الذي لن تفعله إيران هو التخلي عن برنامجها النووي.

وحسب صحيفة "وال ستريت جورنال"، فإن "المحادثات المباشرة بين الأميركيين والإيرانيين وإن كانت قصيرة تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران تشعران بوجود أرضية مشتركة كافية فيما يتعلق بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات للمضي قدما".

وجاء في تقرير الصحيفة أن واشنطن لن توافق على الأرجح على رفع العقوبات عن إيران دون مزيد من الالتزام من جانب طهران بتقليص أنشطتها النووية.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أعلنا عن جولة تفاوض جديدة السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط.

ومن جهة أخرى، تطرقت صحيفة "واشنطن بوست" إلى الحروب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي، وقالت إن هذه الحروب تخاطر بأن تفقد الولايات المتحدة مزيدا من القوة والنفوذ عبر العالم.

وأضافت الصحيفة: "يوحي استخفاف ترامب ببعض ردود الفعل الدولية على الرسوم الجمركية الأميركية بقصر نظر الإدارة الأميركية فيما يتعلق بتداعيات هذه الحروب على مكانة أميركا في العالم".