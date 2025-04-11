توقعات 3 كتاب بواشنطن بوست عن المحادثات الإيرانية الأميركية

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن نقاش 3 كتاب لديها للتعرف على توقعاتهم للمحادثات الأميركية الإيرانية في سلطنة عمان غدا السبت، وما إذا كانت ستنهار أو تنجح.

وأجمع الكتاب الثلاثة على ترجيح ألا تنهار هذه المحادثات، لكنهم ذكروا تحديات قد تؤثر على مسارها.

فقد رجح الكاتب والمحلل ديفيد إغناشيوس أن تنعقد المحادثات كما هو مخطط لها في سلطنة عُمان، رغم الخلاف حول الشكل (مباشر أم غير مباشر).

ويرى أن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحادثات المباشرة نابع من رغبته في مناقشات صريحة لكسر حاجز عدم الثقة، بينما يُفضّل الإيرانيون الشكل غير المباشر لذات السبب. ويتوقع أن يُوجد حل وسط يرضي الطرفين، ولو "صوريا" لتجاوز هذه العقدة.

جدية الجانب الأميركي

ويرى الصحفي المراقب للشأن الإيراني جيسون رضائيان أن الإصرار الأميركي على المحادثات المباشرة يُعبر عن جدّية لم تكن موجودة بالولاية الأولى لترامب. وفي المقابل، يعتبر أن التردد الإيراني جزء من لعبة داخلية لإرضاء "المتشددين" لكن في النهاية سيجلس الطرفان وجها لوجه.

ويشير إلى أن التيار المؤيد للحوار مع واشنطن في إيران يكسب الأرض حاليا بسبب الضغوط الاقتصادية.

تأثير التهديدات العسكرية

ويرى دامير ماروسيتش -الذي أدار النقاش وكتب التقرير المنشور بالصحيفة- أن ترامب يستخدم التهديد بالتصعيد العسكري كوسيلة ضغط، لكنه لا يبدو راغبا فعلا في دخول حرب جديدة.

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وقال إن إسرائيل قد تلعب دور المنفّذ لأي عمل عسكري، خاصة مع ضعف الدفاعات الإيرانية مؤخرا، مضيفا أن التهديدات تُستخدم لدفع إيران نحو الطاولة، لكن لا يُتوقع تصعيد فعلي إلا إذا فشلت المفاوضات تماما.

نقاط خلاف جوهرية

وورد بالتقرير أن إسرائيل تطالب بـ"نزع كامل" للبرنامج النووي الإيراني (نموذج ليبيا) وهو غير مقبول بالنسبة لإيران التي ترفض التخلي عنه باعتباره رمزا للسيادة الوطنية والاستثمار الكبير.

وقال ماروسيتش إنه من غير المرجح انهيار محادثات السلطنة رغم الخلافات حول الشكل والمضمون وكبر الفجوة في المواقف، إذ إن هناك دوافع قوية لدى الطرفين للجلوس إلى الطاولة: فترامب يسعى إلى "انتصار دبلوماسي كبير" بينما تخشى إيران من العزلة والعقوبات المتزايدة.