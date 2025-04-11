صحف عالمية: قلق أمني إسرائيلي من اتفاق أميركي ضعيف مع إيران

اهتمت صحف عالمية بالتطورات المتلاحقة الخاصة بتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمخاوف الإسرائيلية من إبرام واشنطن صفقة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وفي هذا السياق، تتزايد مشاعر القلق لدى المسؤولين الإسرائيليين، خاصة جهاز الاستخبارات العسكرية، من أن يبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفقة مع إيران من دون أخذ المصالح الإسرائيلية في عين الاعتبار، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتقول مصادر الصحيفة إنه إذا توصل ترامب إلى صفقة "متوسطة الجودة" مع المرشد الإيراني فإنها تخشى أن تُقيد قدرة الجيش والموساد على التحرك مستقبلا ضد طهران، مما سيضيع فرصة ثمينة تبدو إيران فيها أكثر هشاشة أمام هجوم محتمل.

وتستضيف العاصمة العُمانية غدا السبت محادثات مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وستيفن ويتكوف الموفد الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط .

وبشأن قطاع غزة، أكد الكاتب ديفيد روزنبرغ في مقاله بمجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن إسرائيل بدأت نسخة جديدة من حربها على غزة بأهداف وتكتيكات مغايرة للنسخة الأولى.

ويقول روزنبرغ إن حرب غزة الثانية سياسية وأيديولوجية، مشيرا إلى أن خطة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تهيئ الأرضية لحلم اليمين المتطرف بإعادة احتلال غزة، خصوصا إذا أصبحت أجزاء من القطاع تحت سيطرة الجيش بشكل دائم.

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ووفق الكاتب، فإن ذلك يفتح الباب أمام دخول المستوطنين بدعم من وزراء متحمسين لتنفيذ مخطط الاستيطان.

بدورها، نبهت صحيفة هآرتس الإسرائيلية من أن حكومة نتنياهو أحيت فكرة استعادة غزة بدعم من واشنطن.

ووفق الصحيفة، فقد زرع ترامب خلال أسابيع بذرة فكرة طرد الفلسطينيين من غزة، لتستغل إسرائيل ذلك، إذ ألغت خطط الوصول إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

ويتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -حسب الصحيفة- بشكل مستمر عن نزوح الفلسطينيين الطوعي، في حين ينشغل وزير دفاعه يسرائيل كاتس بتأسيس ما سمّاها دائرة الهجرة للفلسطينيين الراغبين في المغادرة.

ومن جانبه، وجه أستاذ جامعي يهودي في كاليفورنيا يدعى إيرن زلنيك رسالة -إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)– يؤكد دعمه الشخصي لفلسطين ووقوفه ضد الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وكذلك مشاركته بالمظاهرات التي حدثت ضدها في البلاد.

وقال زلنيك في صحيفة غارديان البريطانية إنه وفقا لمنطق ترامب تعتبر هذه الأفعال تأييدا للإرهاب، ليتساءل "هل ينوي مكتب التحقيقات اعتقالي والمساهمة في بناء نظام فاشي؟".