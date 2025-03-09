فيديو.. ماذا يفتقد الغزيون في رمضان؟

غزة- تختصر الفلسطينية الخمسينية أم علي المصري حال الغزيين في شهر رمضان المبارك بأنهم يفتقدون "راحة البال" وتقول للجزيرة نت "رمضان في ظل الحرب والحصار والجوع يختلف تماما عن رمضان الذي نعرفه وتأتي معه البهجة والخيرات".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حل بالغزيين رمضانان، افتقدوا خلالهما عادات هذا الشهر وحتى عباداته.

ويقول الداعية الإسلامي نادر أبو شرخ للجزيرة نت "الحرب دمرت منازلنا، ومساجدنا، وشردتنا في الخيام ومراكز الإيواء، وبتنا نصلي في المصليات بسبب تدمير نحو 800 مسجد".

وقد طرحت الجزيرة نت على الغزيين في شوارع خان يونس جنوب القطاع سؤالا واحدا: ماذا تفتقد في رمضان؟ وكانت إجاباتهم برسم الحرب والحصار، وقد تفتحت ذاكرتهم على فقد الأحبة، ودمار المنازل والمساجد، والتشريد والنزوح وحياة الخيام، وقلة الحيلة وغلاء الأسعار.